Nagy hátrányból fordított a Szedeák

Háromhetes szünet után játszott újra tétmeccset a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelyben ott volt a kezdőcsapatban az új légiós, Durand Scott.

Éppen ő szerezte a szegediek első kosarát egy triplából: ezt követően viszont több volt a hiba, a Kaposvár pedig a második negyedben már tíz ponttal is vezetett.

Tizenhat volt a legnagyobb különbség a vendégek javára, ám szerencsére a nagyszünet előtt vissza tudott zárkózni Szrecsko Szekulovics csapata öt pontra.

A harmadik negyedet már jobban kezdte a Naturtex, amely a lepattanókat is egyre jobban kontrollálta, Curry kosarával előbb egyenlített, majd nem sokkal később hét ponttal is vezetett már a szegedi csapat. A vége mégis egál lett, 66-66-ról futhattak neki a csapatok az utolsó negyednek.

Ezt jobban kezdte a Kaposvár, Norfleet újabb hármasával már a KKK vezetett hét ponttal. Csak hogy innen is talra állt a Szedeák, 74-75 után hat pontot szereztek a Tisza-partiak, akik a végén a büntetőket is jobban dobták – 84-82-re pedig behúzták a meccset.

A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy Kovács Ádám térdsérülést szenvedett a negyedik negyedben.

Naturtex-SZTE-Szedeák-Kaposvár 84-82 (15-24, 24-20, 27-22, 18-16)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 22. forduló

Szeged, Újszegedi Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Tőzsér D., Pozsonyi L., Balogh Gy. (Dernei G.)

Naturtex-SZTE-Szedeák: Curry 24/12, Kovács 9/3, Scott 13/3, Krapic 11, Asbury 22. Csere: Kerpel-Fronius B. 3/3, Kerpel-Fronius G. 2, Mayer, Olasz. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Kaposvár: Davis 14/6, Norfleet 19/15, Baki, Dramicsanin 17/6, Hendlein 10. Csere: Krnjajski 9/6, Csakarevics 3, Lalic 10. Vezetőedző: Ivkovics Sztojan.

Szrecsko Szekulovics: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, kicsit görcsösek voltunk az első negyedben, csak egy triplánk ment be kilenc kísérletből. Tizenhat pontról jöttünk vissza, az utolsó pár meccsen nem volt szerencsénk, most egy kicsit igen. Örömöm mégsem felhőtlen, hiszen Kovács Ádám megsérült. Scott bizonyította, hogy minőségi játékos. Kulcs volt a védekezésünk, kontrolláltuk a lepattanókat így működött a támadás is. Köszönöm a szegediek támogatását, hiszen igazi hatodik emberként érezhettük drukkereink támogatását!

Durand Scott: – Jól éreztem magam a pályán! Tudjuk, hogy nehéz dolgunk van és sokat kell még küzdenünk. Az első félidőben gondjaink voltak a lepattanókkal, de végül a legfontosabbat, a győzelmet megszereztük. Nagyszerűek voltak a szegedi szurkolók, akik akkor is mellettünk álltak, mikor nagy hátrányban voltunk. Köszönjük a biztatásukat!

Ivkovics Sztojan: – Gratulálok a Szegednek és Szrecsko kollégámnak, jó munkát végez! Nyolcadik meccs, hogy egy labdával kaptunk ki, de ezt a meccset nem az utolsó negyedben veszítettük el. Tizenhat ponttal vezettünk, ezt nem szabadott volna elengednünk. Sok sikert kívánok a Szegednek, nekünk tovább kell dolgoznunk, hogy az ilyen meccseket megnyerjük.

Rastko Dramicanin: – Gratulálok a Szegednek! Hullámzó volt a játékunk, így pedig nem lehet megnyerni egy ilyen mérkőzést.