Nagy Rita élete a versenyzés

A magyar sportági szövetség az év női kick-box-versenyzőjének a szegedi Combat „D” SC röszkei származású sportolóját, Nagy Ritát (22) választotta meg. A sportágban az év nagy versenyei elmaradtak a járvány miatt, ám Nagy több szabályrendszerben és súlycsoportban a karlovaci Európa-kupán és a szlovák openen is első lett.

– Meglepődött?

– Nem vártam és nem számítottam erre az elismerésre, ezt őszintén megmondhatom. Viszont annál jobban örültem neki, és hatalmas megtiszteltetés.

– Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, mivel díjazták?

– Nem hittem el. Az egyik csapattársam küldött egy Gratulálok! üzenetet az információval, én meg kérdeztem magamtól: mihez? Aztán megláttam a nevem, és rögtön megértettem, miért jött a gratuláció.

– Mivel érdemelhette ki a hazai szövetség elismerését?

– A sok év komoly munkájának a gyümölcse, amely az idei évben teljesedett ki. Hosszú út vezetett idáig a részemről, ez biztos.

– Meséljen erről a hosszú útról. Például hogyan kezdődött, miért lett kick-box-versenyző?

– Tizenhárom évvel ezelőtt kezdtem el ezt a sportágat. Édesapám ismerte a lakóhelyemen, Röszkén az edzőt, így elvitt minket az egyik edzésre az öcsémmel együtt. Előtte azért érdeklődtem a kick-boxról, vajon milyen sport ez, és ahogy meséltek róla, elsőre nem igazán tetszett. Nem is álltam be az edzésre, az öcsém viszont ott ragadt, így amikor a nővéremmel együtt mentünk érte, számomra is egyre inkább vonzóbbá vált. Aztán bekerültem Szegedre, a Combat „D” SC-hez, és azóta is oda tartozom.

– Miért maradt a kick-box mellett?

– Nagyon sok mindent tanulhattam meg általa: alázatot, tiszteletet, szorgalmat, kitartást, a versenyzés pedig az életem. Ráadásul komoly sérülésem még nem is volt eddig, hála az égnek. Mindig is maximalista voltam.

– Melyik a kedvenc szakága?

– A kick-lightban és a light-contactban versenyzek, az előbbi a kedvencem. De a későbbiekben majd a ringes szakágakat is szeretném kipróbálni.

– Van példaképe?

– Nem a sportágon belül: az úszó Hosszú Katinka pályafutásához olyan sok mindent nem kell hozzáfűzni, miért is ő az. Mindenkinek példakép lehet.

– A kick-box 2028-ban olimpiai sportág lehet. Gondolt már arra, hogy akár ott is lehet az eseményen magyar színekben?

– Lehetséges, de nyolc év még hosszú idő. Inkább a sokkal fiatalabbaknak, a most általános iskolásoknak van reális esélyük eljutni az olimpiára. De ha versenyzőként nem, edzőként, netán versenybíróként mindenképp a terveim közt szerepel.

– Milyen tervei vannak még a kick-boxon belül?

– Szeretnék felnőtt világ- és Európa-bajnok lenni. Juniorként már van aranyam, a felnőttek között pedig vb-ezüstöm és -bronzom, illetve Eb-bronzom.

– Röszkén megismerik?

– Igen. Legutóbb például a boltba menet éppen ehhez a címemhez gratuláltak, de sokan felismernek, előre köszönnek. Figyelemmel kísérik a pályafutásomat a lakóhelyemen, és ez nagyon jó érzés.