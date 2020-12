Nagy sikerek és rekordok születtek

A koronavírus-járvány alaposan felforgatta a sportéletet, hiszen 2020 tavaszi idényét szinte egyik sportágban sem fejezték be, de Csongrád-Csanád megye sportolói és csapatai így is bővelkedtek a sportsikerekben. Az esztendő két csúcseseményét, a 12 országban, köztük Magyarországon rendezendő labdarúgó-Európa-bajnokságot és a tokiói olimpiát 2021-re halasztották el.

A januári férfi kézilabda-Európa-bajnokságon több MOL-PICK Szeged-játékos is részt vett, akik közül kimagaslott a torna álomcsapatába bekerült magyar válogatott beálló, Bánhidi Bence, valamint a spanyol nemzeti együttessel aranyérmet nyert Jorge Maqueda. Magyarországot a csoportkör után még érem­esélyesnek tartották, a szegedi kapus, Mikler Roland repítette a csapatot többek között, végül a portugálok elleni középdöntős vereség után a 9. helyen végzett.

Mekkora meccs volt!

Éppen, hogy visszatértek klubjaikba a férfi kézilabdázók, február 16-án máris az év legnagyobb győzelmét szállította a MOL-PICK Szeged a Bajnokok Ligájában. December utolsó napján szinte már nem is tudjuk, milyen az, amikor 3500 szurkoló tombol az újszegedi sportcsarnokban. Pedig tombolt, óriási hangorkánban áll­tak fel hatgólos hátrányból a világ egyik legjobb gárdája, a francia Paris Saint-Germain ellen, és nyertek végül 32–29-re. Mikler Roland nagyszerűen védett, Joan Canellas pedig ta­nárian irányította a csapatot, mellesleg 10 akciógóllal járult hozzá a sikerhez.Július végén jött a remek hír, hogy az automatikusan feljutott Szegedi VSE mellett a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság második helyezettjét, a Hódmezővásárhelyi FC-t is felkérte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az NB III.-as indulásra.

Az augusztusi rekkenő hőség a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) remek kezdeményezéséről szólt. A járványhelyzet miatt törölt 2019–2020-as idényt követően már július végén elindult az új vízilabdaszezon Magyarországon, az MVLSZ sportág-népszerűsítő magyarkupa-küzdelmeivel. A nők oda-vissza játszottak két csoportban, majd a helyosztókat a Margitszigeten tartották meg, míg a férfiak több vidéki nagyvárosban játszottak tornarendszerben.

Nyári vízilabda-fesztivál

Az újszegedi sportuszodában két hétvégén is megtelt a lelátó, a Szegedi VE itthon győzte le a Debrecent és a Kaposvárt. Szegeden mutatkozott be az OSC kispadján Varga Dániel, illetve olyan klasszisok ugrottak me­dencébe, mint az olimpiai bajnok kapus, Branislav Mitro­vics, vagy a világ- és Európa-bajnok center, Hárai Balázs.Strandhangulatú vízilabda-­fesztivállal kötötték egybe a fér­fiak meccseit Szentesen, ahol hemzsegtek a világklasszisok a vízben. Elég csak a világbajnok Nagy Viktort, vagy a két szerb olimpiai bajnokot, Dusko Pijetlovicsot vagy Filip Filipovicsot em­líteni a Szolnoki Dózsából.

A férfi magyar kupát végül a Ferencváros vízilabdacsapata nyerte meg, az előkelő 9. helyen a Szegedi VE, a 10. pozícióban pe­­dig a Metalcom Szentes végzett.

Remekül sikerült az őszi idény a Szeged SZTE női vízilabdacsapata számára, amely kilenc bajnokijából négyet megnyert, így az 5. helyről várhatja a tavaszi folytatást.

Egyéni rekordsikerek

Rekordot döntött a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelője, Nagy Péter, aki sorozatban 16. magyar bajnoki címét szerezte meg. A 34 éves szegedi óriási összetettben 380 kg-ot emelt, újabb sikerével pedig vezeti a hazai ranglistát a bajnoki címek tekintetében.

Jelenleg is a sportág klasszisának számít a 44 éves Kanyó Dénes, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub elnöke, edzője és még mindig versenyzője, aki idén szerezte meg a 113. egyéni országos bajnoki címét.

A SZUE úszói is remekeltek, a debreceni hosszútávúszó me­dencés országos bajnokságot 2 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzéremmel zárták, Olasz Anna országos bajnok lett, Vas Luca pedig megszerezte első felnőtt győzelmét. A kaposvári felnőtt országos baj­­nokságon a már-már szegedi specialitásnak számító női gyors­váltóban remekeltek, a Tisza-parti kvartett 4×100 és 4×200 méter gyorsváltóban is bajnoki címet szerzett.

Az ősz legnagyobb csapatsikere, remekel az NB I./A csoportos kosárlabda-bajnokságban a Naturtex-SZTE-Szedeák. A legutóbb befejezett pontvadászat ezüstérmesét, a Körmendet 10 nap alatt kétszer is legyőzték Szrecsko Szekulovics tanítványai, idegenben ráaádsul 0–15-ről álltak fel.