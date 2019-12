Nagy verésbe szaladt bele a Naturtex-SZTE-Szedeák Sopronban

Ugyan jól kezdett a Naturtex- SZTE-Szedeák a Sopron otthonában, a hazaiak pontosabb játékára nem volt válasza a szegedieknek, így az SKC sorozata szakadt meg, a Szedeák pedig fontos meccset veszített.

Tíznapos szünet után látogatott a forduló előtt szintén két győzelemmel és kilenc vereséggel álló Sopronhoz a Naturtex-SZTE-Szedeák, ráadásul mindkét csapat egy-egy győzelem után érkezett erre az összecsapásra.

Rivers hármasával ugyan a hazaiak szerezték a meccs első kosarát, de Brian Asbury gyors pontjaival hamar fordított a Szedeák, sőt, az amerikai center labdát is szerzett, így négypontos előnybe kerültek a szegediek. Csakhogy ezután nem vigyázott eléggé a labdára a Szedeák, amely gyorsan négy eladott labdát is feljegyzett, a Soprontól pedig további két hármas is érkezett, így egy perccel a negyed vége előtt már tíz ponttal vezetett az SKC, Szrecsko Szekulovicsnak pedig időt is kellett kérnie 25-15-nél. 5-0-val nyitotta a második negyedet a Sopron, ráadásul Ante Krapic hamar faultproblémákkal küzdött, viszont erre egy 8-0-ás futással válaszolt a Szedeák, így 30-26-nál már a hazaiak görög trénere rendelte magához övéit.

Viszont ebből a helyzetből nem tudtak kilábalni a nagyszünetig Wirth Ádámék: az első két negyedben tíznél is több eladott labdánál járt a Szedeák, amely négy büntetőt is elhibázott, valamint a triplák sem jöttek, így a félidőben tizenhárom ponttal vezetett a Sopron.

A harmadik negyed elején már a húszpontos különbségtől sem állt messze a Sopron, az első percekben nem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a szegedi csapat. Amikor a tíz pont köré visszazárkózott volna a Szedeák, többször is egy triplával válaszoltak a hazaiak, a Sopron közel ötven százalékkal dobott távolról, ezt pedig nem tudta ellensúlyozni a mezőnyből a Tisza-parti csapat. Védekezésben továbbra sem találta az ellenszert a Szedeák, így a meccs az utolsó negyed előtt már eldőlt, 80-53-ra vezetett a Sopron az utolsó felvonás előtt.

A végén már a fiatalok kaptak lehetőséget mindkét oldalon: a Sopron minden mutatóban jobb volt, gyakorlatilag végig irányította a meccset és megérdemelten győzött, így először nyert idén hazai pályán.

A Naturtex-SZTE-Szedeákra 2019-ben még vár egy mérkőzés, az év utolsó vasárnapján a Paks vendége lesz Szrecsko Szekulovics csapata.

Sopron–Naturtex-SZTE-Szedeák 94-70 (25-18, 23-17, 32-18, 14-17)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 11. forduló. Sopron, 1000 néző. Vezette: Praksch, Csabai-Kaskötő, Balog.

Sopron: Kinney 7/3, Thompson 9/3, Takács 9/9, RIVERS 24/12, CARTER 14. Csere: Fazekas, Molnár 2, Werner 6, Supola 13/9, Jogéla 10. Vezetőedző: Kosztasz Flaverakisz.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Miliszavljevics 6, Wirth 4, Balmazovics 20/15, Krapic 2, Asbury 18. Csere: Vágvölgyi 9/3, Mayer, Olasz 4, Polányi 3/3, Balogh, Kerpel-Fronius B. 4. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.