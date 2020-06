Két országos megmérettetést is rendeznek a közeljövőben a szegedi Squash Club Szabad­időközpontban: a tollaslabdázók csapatbajnokságának rájátszását szeptember 19-én, szombaton tartják, míg a fallabdázók szenior ob-ja augusztus utolsó hétvégéjén lesz a Kenyérgyári úti létesítményben.

Egyetlen lépésre áll fennállása legnagyobb sikerétől a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE, amely megnyerte az első osztályú csapatbajnokság alapszakaszát, így a rájátszásban az aranyéremért csak meg kell tartania az előnyét két riválisával, a címvédő pécsi Multi Alarm SE-vel és a Fehérvár BSE-vel szemben. Ennek lehetőségére azonban március óta várnak a szegediek, hiszen éppen az utolsó játéknap hetében léptek életbe a koronavírus-járvány miatti korlátozások, ezért el kellett halasztani az eseményt. A Magyar Tollaslabda-szövetség kiírta az új dátumot, így szeptember 19-én dőlhet el az érmek sorsa.

– Fontos törekvés a klubunknál, hogy a felnövekvő ifjúság beilleszkedjen a felnőttcsapatba, amit sikerült elérnünk, azonban azért, hogy a legjobbak lehessünk, légiósokkal is erősítettünk. Magyar bajnokunk már van ebben az évben, férfi párosban Kereszti Zoltán ért fel a csúcsra, utánpótlásban csak azért nincs érmünk, mert az összes ob elmaradt. A csapatbajnokságban is remek esélyünk volt az aranyra, ám úgy alakult, hogy várnunk kellett. Most megvan az időpont, amelyhez azért hozzátenném, reméljük, hogy a járványnak nem lesz második hulláma, így nem kell ismét halasztani. A gyerekek edzenek, motiváltak, bízunk bennük – fogalmazott Pápai Miklós klubvezető, hozzátéve, a hazai pálya előnye és a közönségük támogatása jó esélyt teremthet a végső sikerre.

A Squash Club Szabadidőközpont a tollaslabda mellett a fallabdának is bázisa, ebben a sportágban idén a Gosztonyi István szenior országos bajnokságnak adhatnak otthont augusztus 29-én és 30-án. A torna létszámát tekintve jelentősebb, mint a hagyományos ob, ráadásul több szegedi is ütőt ragad.

– Sok országos esemény zajlott már a klubban, örülök, hogy egy újabbnak helyet adhatunk. Mindenki ki van éhezve a játékra, biztos, hogy kiváló mérkőzéseket láthatunk majd. Ez egy igazi dzsembori lesz, rengeteg más programmal is készülünk. Ilyenkor a sport már nemcsak a győzelemről szól, hanem hogy az ember élvezze az életet, ehhez igazodva szervezzük meg a szeniorok versengését – tette hozzá Pápai.