Nagyon közel állt az álmához

Érzi az úttörő szerepét a női játékvezetés terén Tóth Cecília. A szegedi sípmester bekerült az olimpia 3×3-as kosárlabda-játékvezetői keretébe, ám az ötkarikás játékok elhalasztásával nem gondolja biztosnak a helyét a jövő évi keretben: meccseket pedig a bajnokságok felfüggesztése óta szándékosan nem is néz.

Március közepén, egy NB I A csoportos férfi mérkőzés szünetében tudta meg Tóth Cecília, hogy bekerült a 3×3-as kosárlabda olimpiai játékvezetői ke­retébe: az öröm azonban nem tartott sokáig, sőt, mint hozzátette, egyelőre nem is na­­gyon tud mit kezdeni a helyzettel, hi­­szen a tokiói játékokat elhalasztották.

– Amikor kiderült a küldés, nem tudtam igazán örülni, mert akkor reálisnak tűnt, hogy nem lesz idén már olimpia. Az öröm meg sem érkezett. Az indiai, olimpiai kvalifikáci­ós tornára való küldés nagy meglepetés volt, azt át is éltem, és oda mindent el is intéztem, megvoltak az oltások és a repülőjegyet is küldte a nemzetközi szövetség. Persze aztán az is elmaradt. Egyelőre a jelenben vagyok, próbálok minél többet edzeni mentálisan és fizikálisan is, hogyha a 3×3-as szakág még folytatódik a nyáron, akkor úgy tudjak bekapcsolódni a munkába, mint a sportolók, akik ugyanúgy edzenek tovább, mintha semmi nem történt volna – fejtette ki a szegedi kosárlabda-játékvezető.

Szándékos mellőzés

A koronavírus-járvány miatt a honi kosárlabdaélet már egy ideje megállt: nem rendeznek mérkőzést egyik bajnokságban sem, Tóth Cecília azonban igyekszik formában tartani ön­magát.

– A pályán lévő futkározást átváltotta a szabadtéri futás. Szerencsére nagyon élénk az információáramlás a játékve­zetők között, nagyon sok on­­line tréning van. Őszinte le­­szek: mérkőzést nem néztem azóta, mióta lefújták a bajnok­ságot, mert nagyon félek tőle, hogy ha meccset látnék, sokkal nagyobb lenne a hiány, mint amit most érzek. Továbbra is teszteket kell kitöltenünk a já­­tékvezetői honlapon, illetve jöttek új szabályok, és a 3×3-nak komplett új szabálykönyve érkezett: ezek a dolgok tartanak életben.

Még bármi változhat

A játékokat egy évvel elhalasztották, így egyelőre nem tudni, hogy a mostani küldés érvényben marad-e 2021-ben is: Tóth Cecília sem veszi készpénznek a márciusban érkezett küldést és kerettagságot.

– Játékosként három világbajnokságon játszhattam a 3×3-ban, és szerintem sokat számít az is, hogy a női válogatott jól szerepel. Nem akarok szerénykedni, a teljesítményem is bizonyára rászolgált erre. Tavaly nyáron összesen 16 nemzetközi küldésem volt, ezzel a számmal a top nemzetközi játékvezetők közé tartozom. A korábbi játékosok örömmel tapasztalták, hogy már síp van a számban, nem kellett azzal szembesülnöm, hogy zöldfülű játékveze­tőként kipécéztek volna maguknak – mondta annak kapcsán, miért kerülhetett be a keretbe.

Úttörő szerep

Magyarországon a férfi élvonalban két női játékvezető vezetett mérkőzést ebben a szezonban: Cecília mellett Csabai-Kaskötő Brigitta fújta a sípot – ráadásul ők ketten tagjai voltak a női magyar kupa döntőjét vezető hármasnak, így először fordult elő, hogy magyarkupa-döntőben két női játékvezető működjön közre.

– Érzem az úttörő szerepét, de próbálok ezzel nem foglalkozni. Nem nyomásként, ha­­nem lehetőségként próbálom ezt megélni. Kezdetben persze ez más volt, de most már érzem az alacsonyabb osztályban vezető női játékvezetőkön, hogy követendő példa lehetek számukra. Érzem a felelősséget is persze, és szeretném is kitaposni nekik az utat, hogy minél több ajtót nyithassak meg más női játékvezetők számára.

Megpróbálom átadni azt a tudást, amit a nemzetközi téren szereztem. A magyar játékvezetői bizottság megnyitotta a kapukat a női játékvezetők előtt, in­­nentől kezdve azon múlik, ki mennyire alázatos, mennyi munkát tesz bele. Ezt az utat ki kell taposni!

A játékvezetőként ötödik évét töltő Tóth Cecília elmondta, gyorsan haladt előre, viszont óvatosan tekint a jövőbe.

– Eddig nagyon sok munkát tettem bele, de úgy érzem, nekem most következik a nehéz része, hogy ezt a gyors előrehaladást tapasztalattal töltsem meg. Nagyon sok veszélyt rejt is ez az időszak magában, itt el kell tölteni időt bizonyos szinteken ahhoz, hogy megfelelő magabiztossággal és tapasztalattal lehessen továbblépni. Érzek még magamban veszélyforrásokat, de próbálok ezekkel nem foglalkozni, mert ha a negatívval foglalkoznék, ak­­kor nem tartanék itt. Óvatos vagyok, és mindenből próbálok tanulni. Akik 10-15 éve vannak ezen a szinten, azok zsigerből megoldanak olyan helyzeteket, amelyekről én még álmodni sem mernék.