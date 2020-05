Nagyon várták már az újrakezdést

Több mint két hónap után újra elindultak az edzések a Szeged KE-nél: a magyar U16-os válogatott edzője, Kovács Andrea számára is örömteli pillanat volt az újrakezdés, amely előtt az utánpótlásból a felnőttekhez felkerült játékosok helyzetéről beszélgetett a kollégákkal.

– A szigorúbb előírások alatt is tartottunk online edzéseket, keményen dolgoztak a gyerekek. Érdekes volt látni őket két hónap után – kezdte Kovács Andrea, a Szeged KE utánpótlásedzője annak kapcsán, hogy a járványügyi előírások lazítását követően immáron személyesen is találkozhattak a tanítványokkal.

– Bevallom őszintén, nagyon speciális helyzet volt újra edzést tartani, én már nagyon vártam ezt a pillanatot. A gyerekek nehezen is tudtak koncentrálni, annyira örültek, hogy újra edzésen vehetnek részt – tért ki arra, milyen volt számára az újrakezdés.

A szegedi szakember legutóbb meghívást kapott a Debrecen férficsapatának vezetőedzője, Kovács Adrián által szervezett online szakmai fórumra is, ahol az utánpótlás-korosztályú játékosok felnőttcsapatba való átmeneteléről, ennek a folyamatnak a segítéséről beszélgetett. A kiválasztásról a női válogatott szövetségi kapitányával, Székely Norberttel beszélgetett – a női szakágat egyébként ők ketten képviselték a hét szakedző részvételével zajlott beszélgetésben.

– Érdekes volt, mert tizenkét egykori játékosomat, akikkel anno az U16-os válogatottban dolgoztam együtt, most, mikor A csoportos játékosok lettek, meginterjúvoltam. Szerintem a női és a férfi kosárlabda teljesen más, teljesen mást lehet és kell tanítani egy érettebb lánynak, mint egy fiúnak. Úgy gondolom, az edzők nagyon szeretnének már szakmázni. Most nem találkozunk egymással, pedig főleg a mérkőzések végén van lehetőségünk szakmázni egymással, ez most hiányzik.

Hozzátette, a szegedi klubnál is elsősorban a következő év szervezésén dolgoznak jelenleg: ezt most a szokásosnál jóval hamarabb el tudják kezdeni.

– Volt egy egészen hosszú edzői értekezletünk, ahol végigjártuk, melyik játékosunk hova kerülhet, megkapták a korosztályokat az edzők is. Már elindítottuk a következő év munkáját, most pedig már az Etelka sori létesítménybe is bemehetünk. Nincs ez másképp az U16-os válogatottnál sem, júniusban már lesz közös programunk, és a tervek szerint a következő év keretével kezdünk el dolgozni. A gazdasági oldal miatt egyik klubnak sem lesz könnyű, de reméljük, ez nem okoz törést sehol – zárta Kovács Andrea.