Nagyot küzdött a Naturtex-SZTE-Szedeák, de kikapott Pakson

Három negyeden keresztül jól játszott és irányította a meccset a Naturtex-SZTE-Szedeák a Paks vendégeként, viszont a negyedik negyed elején a pontatlan támadásokat megbüntették a hazaiak, onnan pedig már nem volt visszaút.

Jól kezdett a Naturtex-­SZTE-Szedeák a 2019-es év utolsó bajnokiján: főképp az irányító, Milos Miliszavljevics volt elemében, aki az első negyedben három triplát is jegyzett, és gyorsan átlépte a tíz pontot is.

A triplavonalon túlról a foly­­tatásban is rendkívül jó szá­­zalékkal célzott a Szedeák, a Paks ugyan többször is felzárkózott egyetlen kosárra, de ekkor rendszerint érkezett a szegedi trojka: Vágvölgyi Ákos és Miliszavjlevics is megbízhatóan dobott kintről. Csakhogy a hazaiak is elkapták a fonalat a távoliakat illetően, így Putney triplája után hosszú időt követően a Paksnál volt az előny (39–38), viszont Vágvölgyi lélektanilag is fontos trojkát dobott be emberről, újra szegedi fórt mutatott az eredményjelző. A félidő utolsó akciójaként Coleman kihagyta a tiszta dobást, így a nagyszünetben két ponttal vezetett az első húsz perc során közel öt­­ven százalékkal triplázó Szedeák.

Hullámzó meccs zajlott a pá­lyán a harmadik negyedben, előbb egy 6–0-t futott a Paks, ezt kö­­vetően viszont Brian Asbury pillanatai következtek: a Szedeák amerikai centere egymás után kétszer is faulttal együtt szerzett kosarat, sőt, megtette ezt Ante Krapic is, négypontos akciója és Balmazovics jó tempója után Braniszlav Dzunics kért időt 59–54-es szegedi vezetésnél.

Közel négy percen keresztül nem dobott kosarat a Szedeák a negyedik negyed kezdetekor, a Paks pedig ezt kihasználva fordított, és 70–66-nál időt kért Szrecsko Szekulovics. Ebből a gödörből nehezen tudott ki­­mászni a Tisza-parti együttes, amely ugyan egy pillanatra sem adta fel, de nyolcpontos hátrányát már nem tudta eltüntetni a véghajrában.

Sajnálhatja ezt a meccset a Szedeák, mert nem állt messze attól, hogy megismételje januá­­ri bravúrját, és újra nyerni tudjon Pakson, ám végül az atomvárosiak pontosabbak voltak a negyedik negyedben, amikor a szegediek több támadás során is eladták a labdát, így hiába a remek tripla, az összesen ti­­zenhárom bedobott hármas is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy meglegyen a Szedeák első idegenbeli győzelme.