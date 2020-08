Az újonc elvitt egy pontot Szegedről

A hétközi bravúrgyőzelmet követően az újonc Szentlőrinc ezúttal a Szeged otthonából tudott egy ponttal távozni. A Szegednek a szünet után nagy helyzetei voltak, a kapufát is eltalálták a kék-feketék, de nem tudták megfordítani a meccset.

SZEGED-CSANÁD–SZENTLŐRINC 1–1 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 2054 néző. Vezeti: Oláh Gábor (Tőkés, Sinkovicz).

SZEGED: Takács J. – Kárász, Pejovics, Deák I., Bitó – Jovanovics, Simon Á. – Dobos Á., Grumics, Varga Sz. – Takács T. Vezetőedző: Dobos Barna.

SZENTLŐRINC: Slakta – Molnár R., Havas, Dulló, Nagy B. – Hleba, Kovács D. – Harsányi I., Kapronczai, Sili – Fröchlich. Vezetőedző: Marian Sluka.

Gólszerző: Takács T. (52.), ill. Fröchlich (43.).

Sárga lap: Grumics (20.), Kárász (77.), ill. Havas (39.), Harsányi (57.).

MESTERMÉRLEG

Dobos Barna: – Az első félidővel nem lehetek megelégedve, de az ellenfélnek lehetősége sem volt. Óriási hátrányt jelentett a potyagól, mindezzel együtt tény, hogy nem azt a játékot mutattuk, amit szeretnénk. Többen még nem mernek olyan futballt játszani, amire szükség van egy ilyen ellenfél ellen, ez a jövő kérdése, hogy képesek lesznek-e erre a játékosaim. A szünet után 15 percig már jól működött a játékunk. Vannak olyan játékosaim, akik nincsenek még megfelelő állapotban, így én sem tudok annyit cserélni, hogy kellően frissítsek. Nem vagyunk elégedettek az eredménnyel, de a helyzetek alapján nyerhettünk volna. Ha a támadóink utolérik magukat a fizikai állapotban, akkor bízom abban, hogy megoldják ezeket a szituációkat.

Marian Sluka: – Becsületesen felkészültünk a meccsre, azt is láttam a pályán, amire készültünk. A srácok 99%-ban teljesítették azt, amit megbeszéltünk, nagyon értékes egy pontot szereztünk. Mégis van egy kis hiányérzetem, mert a második félidőben gyengébben játszottunk, és volt egy helyzetünk is, amivel akár meg is nyerhettük volna a meccset. Mindezzel együtt is kiváló csapatként működtünk ma. Furcsállom, hogy csak hármat lehet cserélni, ez pedig nálunk hatványozottan fontos, hiszen keretünkben ritka az olyan játékos, aki egy hét alatt három meccset játszott volna korábban.

A MECCS

A hétközi fordulóban bravúrgyőzelmet szerzett Szentlőrinc a Szent Gellért Fórumban sem megilletődötten lépett pályára: az újonc az első percekben lendületesen és bátran futballozott.

A folytatásban próbálkozott ugyan a Szeged, de ziccerig nem jutottak a jól záró vendégvédelemmel szemben: sőt, az első félidő végén Fröhlich Roland lövésével a Szentlőrinc jutott vezetéshez, igaz, a gólhoz kellett Takács János kisebb hibája is, aki mellett védhető lövés csorgott be a szegedi kapuba. A szegedi közönség hangot is adott nemtetszésének az első félidő végén, és az addig látottak alapján jogos is volt a kritika.

A szünetben aztán Grumicsot Germán Tamás váltotta a hazaiaknál, és mintha varázsütésre megváltozott volna a Szeged játéka: sorra jöttek a helyzetek, és Takács Tamás szépségdíjas góljával hamar meg is volt az egyenlítés. A Tisza-partiak mentek a fordításért, de hol Slakta Balázs kapus, hol pedig a vendégek védelme állta útjukat.

Húsz perccel a vége előtt a csereként beállt Gajdos Zsolt közeli lövésénél meglehetett volna a második szegedi gól, de a kapáslövés a kapufáról vágódott vissza a mezőnybe.

Mindkét csapatnak volt még egy-egy meccslabdája, de ahogyan Törőcsik, úgy Takács is elrontotta a végén, ezzel az újonc Szentlőrinc egy ponttal távozott Szegedről, a kék-feketék pedig továbbra is nyeretlenek az NB II-ben.

PERCRŐL PERCRE

VÉGE: Hiába a nagy szegedi rohamok és helyzetek a második félidőben, a Szentlőrinc elvisz egy pontot Szegedről. Köszönjük a figyelmet!

92.perc: MÉG VOLT EGY MECCSLABDA! Gajdos tartotta meg háttal a labdát a kapunak, majd Jovanovicshoz passzolt, aki az érkező Germán elé tálalt, lövése viszont elmegy a kapu fölött.

90.perc: Két perc a hosszabbítás a meccs végén.

90.perc: Törőcsik kerül nagy helyzetbe, de kimarad! Egy lendületes szentlőrinci kontra végén áll szemben Takáccsal, de a tizenegyespontról rálőtt labdájánál Takács nagyot véd, marad az 1-1.

89.perc: Jovanovics remek keresztlabdájával Gajdos lépett ki, de centerezésénél megelőzték Takács Tamást.

87.perc: Gajdos kerül a földre egy bedobás után a tizenhatoson belül, de nincs büntető.

85.perc: Ez lehet a meccslabda volt! Egy bal oldali beadásra érkezett Takács, aki a védők szorításában az ötösről a kapu fölé lőtt.

84.perc: Jön a meccs hajrája, a Szeged egyértelműen a győzelemért küzd és többet is kockáztat.

80.perc: Kihasználja harmadik cseréjét Marian Sluka is, Kapronczai helyett Törőcsik áll be. Fröhlich beszédért kap sárgát.

79.perc: KAPUFA! Egy lecsorgó labda jutott el Gajdoshoz a bal oldalra, akinek kapáslövése a jobb kapufáról vágódik vissza.

77.perc: Vajda hámozza át magát három szegedi védőn is, végül Kárász húzza őt vissza, aki sárgát kap ezért.

74.perc: Jön az utolsó szegedi csere, Varga Szabolcs helyett Gajdos érkezik.

73.perc: Takács tartott meg egy beívelt labdát, majd lekészítette lövésre, de Oláh és Jovanovics egymást zavarta, így magas lett a lövés.

68.perc: Egy bal oldali szabadrúgás érkezik a szegedi ötös bal sarkára, ahol Sili fejelhet, de nem tudja már visszabólintani azt a hosszúra.

67.perc: Dobos bal oldali szögletét Pejovics fejeli kapu fölé.

64.perc:Újabb szentlőrinci csere: a csapatkapitány Harsányi helyét Vajda veszi át, a szalag pedig Havashoz kerül át.

62.perc: Sili kétszer is lőhet a tizenegyespont magasságából, de mindkettő elakad a blokkban.

61.perc: Az első vendég csere, Kovács Dávid megy le, Kondor Kristóf áll be.

60.perc: Megint Takács Tamás átlövése, a hórihorgas támadó bombáját üti ki Slakta pont Varga Szabolcs elé, akinek ismétlése a blokkról megy szögletre.

58.perc: A második szegedi csere, Simon Ádám helyét Oláh Gergő veszi át.

57.perc: Alaposan feljavult a Szeged játéka az első félidőben mutatotthoz képest, szinte minden szegedi támadás veszélyes. Harsányi kap sárga lapot Bitóval való párharca után.

55.perc: Nyílttá vált a játék, most Kapronczai átlövése megy el a szegedi kapu fölött.

52.perc: GÓL, 1-1, Takács Tamás! Érett a szegedi egyenlítés az utóbbi percekben, Takács Tamás most lerázta magáról védőjét, és 17 méterről gyönyörűen kilőtte a bal alsó sarkot, egyenlít a Szeged!

51.perc: MI MARADT KI!? Dobos ugrott ki a jobbösszekötő helyén, majd eltolta Slakta mellett is, beadására Varga Szabolcs érkezett, akivel szemben ott volt az üres kapu, ballábas lövése azonban mellé megy.

47.perc: Helyzet a túloldalon is! Ez is egy beadás utáni fejes, balról jött középre a labda, ahol Sili lendületből érkezett, csúsztatása viszont elmegy a bal kapufa mellett, nagy lehetőség volt!

46.perc: Rögtön egy szegedi helyzet, Bitó cselezi ki ellenfelét, majd beadását Takács Tamás fejeli nem sokkal kapu fölé.

46.perc: Folytatódik a mérkőzés, a Szeged cserélt is egyet a szünetben: Grumicsot Germán váltja, és egyben át is veszi tőle a csapatkapitányi karszalagot.

FÉLIDŐ: Nincs hosszabbítás az első félidő végén, füttyszó mellett vonulnak a csapatok az öltözőbe, a Szentlőrinc eddig meglepően jól játszik és mondhatjuk, megérdemelten vezet, a Szeged viszont nem tud helyzeteket kialakítani.

43.perc: GÓL, 0-1! Fröchlich előtt marad ott egy labda a tizenhatos előtt, majd közelebb is tud kerülni, tíz méterről leadott, rövid sarokra érkező lövése pedig becsorog Takács János mellett. Zúg az ébresztő! a Szent Gellért Fórumban.

41.perc: Hleba rossz tisztázása kerül Grumics elé, aki a tizenhatosról kapásból lőhet, de csúnyán kapu fölé küldi a labdát. A szegedi B-közép közben Germán Tamást kéri a pályára, a szegediek hetese ezúttal is a kispadon kezdett.

39.perc: Havas akaszt meg egy szegedi támadást, csak ketten álltak szemben három szegedi támadóval, ezért kap sárgát.

34.perc: Dobos labdájával lépne Takács Tamás ígéretes helyzetben, de már lesen állt.

33.perc: Nehezedik a nyomás a Szentlőrinc kapujára, most Varga Szabolcs beadását húzza le Slakta.

29.perc: Éledezik a Szeged, Dobos Áron jobb oldali szabadrúgása érkezik középre, ahol Takács Tamás és Slakta ütközik, a vendégek kapusa kiüti a labdát, de már szabadrúgást ítél a játékvezető a vendégeknek.

25.perc: Az előrehúzódó balhátvéd, Bitó jobb lábbal lő, de ez is középre érkezik. Slakta dühében kirúgja oldalra a labdát, azt reklamálja, lekönyökölték a csapattársát.

24.perc: Sili tolja meg befele a szegedi tizenhatos előterében, majd kapura is lövi, de ez pontatlan.

22.perc: Kárász jobb oldali beadását fejeli le Takács Tamás, majd Grumics a léc alá lövi a labdát húsz méterről, de már szól a síp, Takács lökött középen.

20.perc: Grumicsé a meccs első sárgája, aki hátulról próbál becsúszva labdát szerezni, bár a labdát is elrúgja, de nem ússza meg a lapot.

17.perc: A Szentlőrinc remekül szűkíti a területet, zártan védekeznek, ez ellen pedig nem találja az ellenszert a Szeged. Jovanovics most lőhet egyet a tizenhatoson belülről, de lapos kísérletét fogja Slakta.



13.perc: Egyelőre a vendégek irányítanak: az újonc bátran és pontosabban is futballozik, mint a Szeged, még ha ez helyzetekben nem is mutatkozik meg, de könnyen eljutnak a szegedi kapu előteréig.

7.perc: Egy jobb oldali szöglet után Kapronczai fejelhet, de ez pont Takács János kezeihez érkezik.

5.perc: Egyelőre küzdelmes mezőnyjáték: a Szentlőrinc sem kezd megilletődötten, Fröchlich bombáját blokkolja Simon.

1.perc: Elkezdődött a mérkőzés, amelyet a Szentlőrinc kezdett. A hazaiak kék-feketében, a vendégek piros felsőben, fehér nadrágban.

A két csapat már javában melegít a pályán: az összeállításokat illetően a Szeged ugyanazzal a 11 játékossal kezd, mint szerdán, a vendégeknél pedig ott van az a Harsányi István, aki korábban Szegeden, a SZEOL SC-ben játszott, a kispadon pedig a szegedi születésű és nevelésű Forgács Dávid ül.

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés. A még nyeretlen Szegedhez az abszolút újonc Szentlőrinc látogat, amely szerdán a Gyirmót ellen szerezte meg történelmi első győzelmét a másodosztályban.