Négy győztes mérkőzés után kapott ki a Szeged–Csanád GA

Négy győztes mérkőzés után szenvedett vereséget a labdarúgó NB II-ben a Szeged–Csanád Grosics Akadémia, amely Ajkán kapott ki 1–0-ra. A meccsben több volt vendég szempontból, de egy egyéni villanás eldöntötte a párharcot.

Győztes csapaton ne változtass – a mondást tökéletesen betartotta Joao Janeiro, a Szeged–Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője több mérkőzésen keresztül is. Ám Ajkán bele kellett nyúlnia a kezdőbe, hi­­szen a rutinos belső védő, Tóth Gábor sérült (csak remélni tudjuk, hogy felépül a vasárnapi, Tiszakécske elleni újabb bajnokira), míg Gajdos Zsolt is a kispadon kezdett, de ő beállt a hajrában. A Tóth helyén lehetőséget kapott 20 éves Horváth Marcell jó látta a feladatát, bár talán Nagy Mihály Krisztián 66. percben esett góljánál egy kicsivel több rutinnal megakadályozhatta volna a cselt.

A kezdő összetétele mellett a sorminta is változott: négy győztes mérkőzés után kapott ki a szegedi alakulat. Mondhatnánk, belefér. Ha minden négy sikert követ egy vereség, senki sem szólhat.

És a játék képében több is volt. Minimum a döntetlen. Az első negyedóra ismerkedése után volt itt is, ott is helyzet, majd az első félidő hajrája a Szegedé volt hozzátéve, hogy az Ajka kontrái rendre veszélyesnek bizonyultak. A második félidő elején főleg Germán Tamás okozott gondot a hazai kapusnak, majd jött a győztes találat egy szép egyéni akció révén.

A hajrában Varga Szabolcs a kapufát találta el, amely után talán senki sem tudta, hogyan szabadult fel a hazai kapu. A vége vereség, amely fájó.

Tragédia azonban így sincs. Menni kell tovább, dolgozni, hiszen jön a következő feladat: vasárnap 17 órától a Tiszakécske érkezik a Szent Gellért Fórumba. Az a Tiszakécske, amely a hétvégén legyőzte a Siófokot. Ez is bizonyítja, ebben az NB II-ben tényleg nincs értelme egy mérkőzésnél tovább gondolkodni. Sokszor jól hangzó szólam, de amikor a 17. Nyíregyháza és a 8. Szeged között mindössze hat pont a különbség, és a 4. Budafok is szintén csak hat egységre van, tényleg van értelmes igazságtartalma.

Apró lépésekkel lehet csak előrejutni – úgy, ahogy a Szeged–Csanád GA felépítette magát a Szegedre költözés óta. A jó sorozat megszakadt, kezdődhet a következő remek periódus.