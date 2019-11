Negyedik helyen áll a remeklő Algyő

Hosszú veretlenségi szériától búcsúzhatott el Békésen a ContiTech-FKSE Algyő férfi kézilabdacsapata. Az NB I/B Keleti csoportjának egyetlen Csongrád megyei együttesének edzője elégedett a szezon eddigi részével, és reméli, csapata ugyanígy folytatja.

A negyedik helyen, de csupán egygyőzelemnyi távolságban az éllovastól: így áll a ContiTech-FKSE Algyő az NB I/B Keleti csoportjának féltávjánál. A mezőny háromhetes szünetet követően ezen a hétvégén folytatja a bajnokságot.

– Összességében elégedett vagyok a megszerzett nyolc ponttal – kezdte Herbert Gábor, a csapat edzője. – A Keleti csoport mindig is a kiegyenlítettségéről volt híres, de ennyire egyformák nagyon régen vol­tak a mezőny tagjai, mint most. Jelen pillanatban azt is nehéz lenne megjósolni, ki lesz a három kieső, és azt is nehéz megtippelni, ki lesz a bajnok. A Ceglédet tartom a favoritnak továbbra is, de nekik is van már két vereségük, és ugyanannyi ponttal állnak, mint mi. Örülök a két idegenben szerzett pontnak is. Mi igazi NB I/B-s csapat vagyunk, hiszen mindenki munka, vagy iskolai tanulmányok mellett játszik. Ez persze nem panasz, csak ténykérdés.

Nem csupán a csapat számára tört meg a hétköznapi munka a háromhetes bajnoki szünettel, hanem az algyőiek trénere számára is másképp telt ez az időszak, hiszen Herbert Gábor a junior válogatottal dolgozhatott Izraelben: addig is Teimel Róbert segítette a csapat felkészülését a folytatásra.

– Alapvetően nem örülök a szünetnek, mert kizökkentett bennünket a hétköznapokból. Nyolc hónapos veretlenségünk szakadt meg Békésen, de ez persze várható volt, hogy ennek előbb-utóbb vége szakad. Csapatépítő programmal is készültünk a folytatásra, és a sérültjeink visszatérése is sokat jelenthet. Utólag kiderül, hogyan hatott ez ránk – tette hozzá Herbert Gábor.

A téli szünetig hátralévő öt meccsel kapcsolatban az Algyő edzője elmondta, nagyon nehezen tud jósolni, mi vár rájuk, de úgy összegzett: ha több pontot szereznek, mint veszítenek ezeken a meccseken, ő már elégedett lesz a teljesítménnyel.