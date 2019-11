Négypontos meccsek kézilabdában

Több, második és harmadik vonalban érdekelt megyei csapatra is fontos mérkőzés vár a hétvégén.

Az algyői női és férfi kézilabdázók is négypontos meccs előtt állnak. A hódmezővásárhelyi vízilabdázók pihennek ezen a hétvégén, míg a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű hétvégi programjáról tegnapi lapszámunkban írtunk.

Újabb hazai meccs vár szombaton 18.30-tól a Vásárhelyi Kosársulira, amely ráadásul azt a Bonyhádot fogadja, amelyet egy győzelemmel annak ellenére megközelíthetne, hogy négy hellyel jobban áll az ellenfél a tabellán.

A Szeged KE hasonlóan fontos meccs előtt az ELTE Fortis ellenében, vasárnap 15.30-tól a csupán egy győzelemmel többet gyűjtött riválist fogadja az Etelka sori csarnokban, azaz ha sikerülne nyernie, akkor utolérhetné a tabellán riválisát.

Újabb rangadó vár a ContiTech-FKSE Algyőre, amely a második Ceglédet fogadja: a helyzet továbbra is nagyon kiélezett az NB I/B Keleti csoportjában, az első hat csapat is egy győzelmen belül áll, így az ötödik algyőiek akár az élre is ugorhatnak, ha a többi eredmény is úgy alakul.

A női kézilabda NB II. Délkeleti csoportjában a listavezető Levendula Hotel FKSE-Algyőre rangadó vár a második helyezett Békéscsaba U22 otthonában, a Hódmezővásárhelyi LKC szombaton 17 órától a Gyomaendrődöt fogadja. A másik két megyei együttes egyaránt idegenben lép pályára, a Kézilabda Szeged SE Csorvásra, a Ferroép-Szer Deszk pedig Mezőtúrra utazik ebben a fordulóban.

A férfi NB II. Délkeleti csoportjában az első helyen álló Pick Szeged U23 szombaton 14 órától a Törökszentmiklósi Székács csapatát fogadja, míg a második Makó 17 órától a Köröstarcsát látja vendégül. A Csongrádi Tigrisek ma Békéscsabára utaznak.

A Vasas elleni bravúros győzelem után Debrecenben lép pályára a női röplabda NB II-ben szereplő Vidux-Szegedi RSE. Tátrai Sándor csapata abban reménykedik, hogy hasonló teljesítményre lesz képes.