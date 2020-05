Nehéz szezon áll a Szentesi Kinizsi mögött

Nem volt könnyű idénye a Szentesi Kinizsinek, a csapat ugyanis csak három mérkőzésen tudott győzni az idei bajnokságban. A nehézségek ellenére a klubnál kitartanak, és továbbra is az elkezdett koncepció mentén dolgoznának.

Kilenc pontot szerzett a Csongrád megyei I. osztály csonka idényében a Szentesi Kinizsi: a csapat a 14 lejátszott bajnokijából tizenegyet is elveszített, igaz, apró szépségtapasz, hogy az utolsó bajnokiját meg tudta nyerni Székkutason, így győzelemmel búcsúzott a szezontól – még hogyha ez akkor nem is volt tudható, hiszen a bajnokság lezárásáról csak később ho­­zott döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség.

– Mindenképpen szerettünk volna előrelépni a tavasz folyamán. Az alapozásunk egészen jól sikerült, még ha idehaza ki is kaptunk a bajnokesélyes Makótól, idegenben nyerni tudtunk egy fontos kiesési rangadón. Sajnos viszont azt már nem tudjuk megmutatni, hogy mit ért volna az elvégzett téli munka a továbbiakban. Természetesen bízunk benne, hogy minél hamarabb rendeződik a helyzet, és tisztán láthatunk majd a jövő szezont illetően – mondta Bozóki Zoltán, a Szentesi Kinizsi edzője.

A Kurca-parti labdarúgók a héten már újra a Pusztai László sporttelepen találkoznak, és közösen, szervezett formában tartott edzéseken vesznek részt: a heti két foglalkozás a járványügyi előírások szigorú betartása mellett zajlik, akárcsak az utánpótlásban, hiszen nem csupán a felnőttek számára indul el újra a közös munka.

– A vírushelyzet kezdetekor bíztunk benne, hogy lesz folytatás, egyénileg mindenki mozgásban maradt. Úgy hiszem, ez a koncepció, amelynek mentén már egy ideje dolgozunk, jó lehet. Reméljük, hogy őszre azok a játékosok is felépülnek, akikre tavasszal a sérülés miatt nem számíthattunk volna. Egy huszonkét fős kerettel számolunk a következő szezont illetően, ami javarészt helyi fiatalokból állna, nem változtatnánk ezen a továbbiakban sem – tette hozzá Bozóki Zoltán.

Hangsúlyozta, továbbra is kiemelt szerepet szánnak a klub utánpótlásának, hiszen azon dolgoznak már évek óta, hogy minél több szentesi legyen a felnőttcsapat keretében. Ennek érdekében az U19-es bajnokságban az idei szezonban is jól szereplő ifjúsági csapatból ezen a nyáron is szeretnének a felnőttekhez felhozni játékosokat.