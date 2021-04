Nem állna meg a bravúrok sorozatával

Magyarország legjobb négy csapata maradt már csak állva a férfi kosárlabda NB I./A csoportjában. A szegedi férfi kosárlabdázás legjobb eredményét produkáló Naturtex-­SZTE-Szedeák ellenfele a bajnokság toronymagas esélyese, a Falco KC Szombathely lesz, de Szrecsko Szekulovics nem feltartott kézzel indul harcba korábbi klubja ellen.

– A klub és a szegedi férfi kosárlabdázás történelmének legjobb eredményét érték el azzal, hogy bejutottak a legjobb négy csapat közé. A Paks elleni három meccsen úgy tűnt, valóban tanultak a DEAC elleni magyarkupa-meccsből, most azonban már a döntőbe jutásért játszhatnak. Mennyiben lesz más ez a párharc, mint az előző?

– Olyan eredményt értünk el az elődöntőbe jutással, amit senki nem várt. A kupameccsen megtanultuk a leckét, hogy az ilyen típusú mérkőzéseken ho­­gyan kell játszani. A rájátszás teljesen más, egy elődöntő pedig pláne külön műfaj. A hazai ko­sárlabda-szeretők augusztusban aligha gondolták volna, hogy a Szedeák ott lesz a legjobb négy között. Nem szeretnénk itt megállni, bármennyire is nehéz ellenfelünk van az elődöntőben.

– Meg lehet fogni ezt a Falcót? A szombathelyieknél egyértelműen az a cél, hogy megnyerjék a bajnokságot.

– A rájátszás teljesen más meccseket tartogat. Bármi is történjék szombaton, kedden ott a második lehetőség, immáron hazai pályán. Remélem, kedden már a nézők előtt fogadhatjuk a Falcót, a szurkolók pluszenergiát adhatnak a csapatnak. A Falco a legjobb magyar csapat, a leginkább stabilan teljesítő gárda, amely magyar válogatott játékosokkal van tele. Harmadik helyen végeztünk az alapszakaszban, megmutattuk, képesek vagyunk a meglepetésre. A Falcón lesz a teher ebben a párharcban, nálunk az a fontos, hogy mindenki egészséges, ez szerencsére most így is van.

– A Paks elleni párharc kezdete előtt azt mondta, egy rájátszásban az első meccs a legfontosabb. Nincs ez másképp most sem?

– Ezt most is tartom! Egy ilyen párharcban az első meccs a kulcs, hiszen ha nyerni tudnánk, akkor elvennénk az el­­lenfelünk pályaelőnyét. Tu­­dom, mit jelent egy első meccs a playoffban, ezt megtapasztaltam már pályafutásom korábbi szakaszában, a szombati meccs meghatározó lehet a továbbjutás szempontjából is.

– Az ön számára bizonyára különleges lesz ez az elődöntő, hiszen a Falco történetének első bajnoki címét 2008-ban éppen az ön vezetésével szerezte, és további két szezont töltött még Szombathelyen ezt követően.

– Szép emlékként gondolok a Szombathelyen töltött éveimre, második otthonomként tekintek a városra, sok barátom is van ott. Ez persze egy dolog, a meccs után és előtt biztos beszélek velük, de ezt kizárom a mérkőzésre. Biztos, hogy nem csak nekem, hanem Govensnek is különleges meccs lesz, hiszen ő is nagy közönségkedvenc a mai napig. Amikor bejutottunk az elődöntőbe, rengeteg gratuláló üzenetet kaptam Szombathelyről. Sajnálom, hogy az elődöntőben találkozunk, és valaki nem jut majd be a döntőbe a két csapat közül.

– Az alapszakaszban mindkétszer a Falco győzött, de az első, októberi meccset, mikor legutoljára az Arena Savariában jártak, csak hosszabbítás után veszítették el. Lehet építkezni ezekből a meccsekből a rájátszásbeli párharcra?

– Láttuk, hogy játszott a Falco a Körmend elleni rájátszásban. Sajnos éppen a Falco ellen szenvedtük el a legnagyobb ha­­zai vereségünket, most indul a taktikai háború, ki milyen új­­donsággal tud szolgálni egy ilyen párharcban. Szombaton mindenki kiteríti a kártyáit, onnantól kezdve nincs titok. A rájátszásban mindig a mentális dolgok döntenek, tiszta fejekre van szükség, és a koncentráció dönt. Biztos, hogy sima meccsre számítottunk októberben. Most egészen más helyzet lesz, a Falco bajnokságot akar nyerni, biztos vagyok benne, hogy kemény, taktikai háború lesz.