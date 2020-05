Nem bajnok, de vk-induló a Szeged

A Magyar Teke Szakági Szövetség elnöksége meghozta fájó döntését: nem folytatódnak a csapatbajnokságok semmilyen szinten. A szuperligában a Zengő Alföld Szegedi TE nem tekinthető bajnoknak, viszont az országok első helyezettjeinek tornáján, a világkupán indulhat ősszel.

A Magyar Teke Szakági Szövetség május 15-ét jelölte ki végső időpontnak a csapatbajnokságok sorsát illetően. A tegnapi határidő meg is hozta a döntést: az Emberi Erőforrások Minisztériumának ajánlásait, az elmúlt hetek érveléseit és a versenybizottság javaslatait figyelembe véve a MATESZ elnöksége a felfüggesztett nemzeti csapatbajnokságokat befejezettnek és lezártnak tekinti, a küzdelmek nem folytatódnak tovább.

A nemzetközi sorozatok közül a világkupán a Zengő Alföld Szegedi TE indulhat, míg a Zalaegerszeg az Európa-, a Répcelak pedig az NBC-kupán szerepelhet – ha nem döntenek másképp az egyesületek. Így nincs is meg a 14. bajnoki elsősége a Szegednek.

A szuperligában a Szeged és a Zalaegerszeg 32-32 pontot gyűjtött 17 forduló alatt, ám az egymás elleni eredmény alapján – a Tisza-partiak 5:3-ra nyertek tavaly októberben Zalában, és eddig csak ez az egy összecsapásuk volt – a Zengő Alföld kapta meg a világkupát érő szereplés lehetőségét.

– Jobb lett volna, ha a pályán dől el a bajnoki cím sorsa – mondta Kiss Norbert. – De nem bánom, hogy vége, mert nincs jó állapotban a derekam, viszont az is biztos, hogy össze tudtam volna szedni magam a folytatásra. A többiek rendszeresen edzettek, amikortól lehetett, azaz erőnléti problémánk nem lett volna. A mi pályánk megnyitható volt, ám akadnak olyan helyek, ahol még nem léphettek be a tekelétesítménybe a játékosok. Ebből a szempontból tehát előnyben lettünk volna. Öt forduló maradt el, ez öt hétvége, és bár bele is férhetett volna zárt kapuk mögött júniusig az időbe, ám elfogadom a döntést. Mivel a világbajnokságot elhalasztották, így már ebben a szezonban nincs meccsünk, és nem is bánom, hogy hosszabb a nyári szünet. Cserébe viszont ősszel meglehet, hogy éjjel-­nappal tekézünk majd, és alig leszünk itthon. A világkupára fel lehet készülni ettől a hosszabb szünettől függetlenül is, hiszen ha lesz újra bajnokság, előtte lesznek meccsek.

A csapat ma az újszegedi pályán részt vesz egy közös megbeszélésén és edzésen, amelyen Karsai Ferenc elnök tart majd eligazítást.