Nem fáradnak a szegedi kick boxosok – utánpótláseredmények

Jégkorong



DVTK Jegesmedvék–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 13–0 (1–0, 5–0, 7–0)

U14-es bajnokság, B csoport, 2. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Veress Bence (79%) – Bulik Andor Péter, Gyenge Iván, Fábián Simon, Pallós Zsombor, Vörös Henrik Zsigmond. Csere: Dobó Ármin, Nadj Mateja, Peceric Slaven, Szabó Bence, Vastag Ivett – Kiss Béla András, Paróczy Szabolcs, Borbély Balázs, Kékesi Miksa, Wehli Marcell. Edző: Balázs Csongor.

Vasas SC–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 8–2 (2–0, 2–0, 4–2)

U18-as bajnokság, kvalifikáció, 8. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Hüvös Gábor Bendegúz (86%) – Pallós Bertalan (1), Ferró Norbert (1), Sánta William 1, Balogh Máté István, Peceric Petar (1). Csere: Sebők Dominik (kapus) – Sebők Krisztián, Szalai Gergő Bence, Kozák Ákos, Vadkerti Zalán, Csányi Bence – Osznovics Lóránt. Edző: Csiki Csaba.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–DVTK Jegesmedvék 2–9 (2–2, 0–4, 0–3)

U18-as bajnokság, kvalifikáció, 9. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Hüvös Gábor Bendegúz (85%) – Pallós Bertalan, Markulik Kende, Sánta William 2, Vastag Márk, Ferró Norbert (1). Csere: Sebők Dominik (kapus) – Sebők Krisztián, Szalai Gergő Bence, Vadkerti Zalán, Balogh Máté István, Peceric Petar – Osznovics Lóránt, Szőke Gergő. Edző: Csiki Csaba.

Kick-box



A szegedi Király Team Kick-box Akadémia versenyzői Prágában sem tértek le az aranyösvényről. A hétvégén Csehország patinás és elbűvölő fővárosa, Prága adott otthont az idei Cseh Opennek. A tatamis szabályrendszerek harcosainak nem sok idejük maradt az utánpótlás Európa-bajnokság utáni regenerálódásra. Egy hónappal az év legjelentősebb utánpótlásversenyét követően az elszántabbak újra kesztyűt és lábvédőt húztak, hogy megküzdjenek a csehországi viadal védjegyének számító, a győzteseknek járó, közel embermagasságú serlegekért.

A KirályTeam Kick-box Akadémia szegedi csoportjából (Harmónia Verseny és Szabadidősport Egyesület) négy versenyző (mindnyájan részt vettek a magyar válogatott színeiben az Eb-n is), Csala Botond, Nagy Bálint, Bárdos Inez és Solymosi Bence érzett magában annyi erőt, hogy harcba induljon az újabb nemzetközi megmérettetésen.

Európa-bajnokság ide vagy oda, idén is minőségi mezőny gyűlt össze a minden évben magas színvonalon megrendezett Cseh Openen. 12 ország 70 egyesületének 336 versenyzője adta le nevezését, amelyből 635-öt regisztráltak a rendezők. A legjobbak mind harcra készen léptek tatamira Prágában, hiszen egy ilyen impozáns serleg minden versenyző vitrinjében kiemelt helyen díszeleg.

A szegedi KirályTeam versenyzői azonban felvették a kesztyűt a jó nevű riválisokkal szemben, mi több, lépésről lépésre kerültek egyre közelebb a bajnokokat megillető extrém méretű trófeákhoz.

A négy versenyző összesen kilenc (több kor- és súlycsoportban is lehetett indulni) nevezést adott le, amelyből hat alkalommal egészen a döntőig meneteltek. Végül 3 arany-, 3 ezüstérem mellett három értékes 5. hellyel gazdagították az idei szegedi éremkollekciót.

Eredményeik, Csala Botond, PF kadett 1, 37 kg: 5. PF kadett 1, 42 kg: 5. Bárdos Inez, PF kadett 2. 42 kg: 1. Nagy Bálint, PF kadett 1. 47 kg: 2. PF kadett 2, 57 kg: 2. PF kadett 2, 63 kg: 5. Solymosi Bence, PF kadett 2: 57 kg: 1. PF kadett 2, 63 kg: 2. PF junior, 57 kg: 1.

A szegedi versenyzőket Jároszkievicz Krisztián és dr. Gyuris Gábor készítette fel.

Kézilabda



Balassagyarmati Kábel SE–FKSE-Algyő 23–38 (8–19)

Fiú serdülőbajnokság, NB II Keleti csoport, Balassagyarmat, 60 néző, vezette: Bába, Horváth.

FKSE: Hódi – SZILASI 5, Farkas 2, PINTÉR 12/2, ZÁHONYI 4, Temesvári 2, Kürti 3. Csere: Kőszegi (kapus), Gyürki 2, Szekeres 2, Kovács 5, Vass G. 1, Czeglédi. Edző: Kovács Bence

Kovács Bence: – Szemben a múlt heti mérkőzéssel, most sok volt a technikai hiba és a kihagyott ziccer, még ha az eredményen ez nem feltétlenül látszik. Ha ezeket minimalizáljuk és a minimumon is tartjuk, akkor bárkivel felvesszük a versenyt. Mindennek ellenére gratulálok a srácoknak, a győzelem a legfontosabb. Van, akitől sokkal többet várok.

Balassagyarmati Kábel SE–FKSE-Algyő 18–28 (8–15)

Férfi ifjúsági bajnokság, NB II Keleti csoport, Balassagyarmat, 60 néző, vezette: Bába, Horváth.

FKSE: Boróczky – Kremer 1, Míg 2, TÓTH 3, BAJUSZ 4, VASS P. 12/4, Csóti 2. Csere: Hódi, Kiss, Mészáros 1, Pintér 1, Nagy 2, Szilasi, Molnár. Edző: Prislinger Tibor

Prislinger Tibor: – Rengeteg helyzet kimaradt, sok volt a technikai hiba, de szerencsére sikerült ezeket javítgatni, így győztesen tudtuk elhagyni az elég indulatos hangulatú csarnokot. Sajnos a kritikán aluli játékvezetés teljesen rányomta a bélyeget az egész légkörre.

U14 leány, I. osztály D csoport eredményei: PC Trade Szeged–Hódmezővásárhelyi LKC 24–18, K. Szeged SE–EUbility Group-Békéscsaba 32–18, PC Trade Szeged–Kecskeméti Junior SN KFT 21–11, Hódmezővásárhelyi LKC–K. Szeged SE 20–21.

Vízilabda



BVSC-Legrand–Szentes 15–5 (6–1, 2–1, 5–0, 2–3)

I. osztályú utánpótlás ifjúsági bajnokság, felsőház, 2. forduló, Budapest.

A szentesi gólszerzők: Bozó, Barna, Korom, Kürti, Mácsai.

BVSC–Legrand-Szentes 11–10 (4–2, 1–4, 1–2, 5–2)

I. osztályú utánpótlás serdülőbajnokság, Felsőház, 2. forduló, Budapest.

A szentesi gólszerzők: Kürti-Szabó 4, Rébeli 3, Kormányos, Makán, Félegyházi.

BVSC–Legrand-Szentes 15–6 (3–1, 4–2, 4–0, 4–3)

I. osztályú utánpótlás gyermekbajnokság, felsőház, 2. forduló, Budapest.

A szentesi gólszerzők: Báthory 2, Busi, Fábián, Molnár, Varga.

SZVPS–Kaposvár 13–8 (2–1, 4–3, 2–2, 5–2)

I. osztályú utánpótlás ifjúsági bajnokság, alsóház, 2. forduló, újszegedi sportuszoda.

A szegedi gólszerzők: Antal 4, Mekkel 2, Kresák 2, Savanya, Kis, Szporny, Berkó 2.

SZVPS–Kaposvár 18–7 (6–2, 5–0, 5–2, 2–3)

I. osztályú utánpótlás serdülőbajnokság, alsóház, 2. forduló, újszegedi sportuszoda.

A szegedi gólszerzők: Lakatos 5, Berkó 4, Tanács 3, Savanya 2, Leinweber, Pörge, Horváth, Ladóczky.

SZVPS–Kaposvár 16–9 (5–3, 5–1, 1–4, 5–1)

I. osztályú utánpótlás gyermekbajnokság, alsóház, 2. forduló, újszegedi sportuszoda.

A szegedi gólszerzők: Leinweber 6, Meleg 3, Pörge 3, Horváth 2, Körmendi 2.