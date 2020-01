Nem hagyná el ezt az utat Dömsödi Dalma

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év Sportolója gálánkat, ezért mindennap bemutatunk egy-egy díjazottat. Hetedikként új elismerésünk, az Év Reménysége szentesi díjazottja, Dömsödi Dalma, a Hungerit-Szentesi VK vízilabdázója kerül sorra.

Évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújt a Szentesi Vízilabda Klub utánpótlásában és a válogatottakban Dömsödi Dalma, akit a 2019-ben alapított Év Reménysége Szentesen elismeréssel díjaztunk. Nemcsak saját, serdülő korosztályában, de az ifjúságiak között is kiemelkedik tudásával az országos bajnokságban.

– Köszönöm azoknak, akik odaítélték nekem ezt a díjat, óriási megtiszteltetés, hiszen Szentesen más sportágakban is több kiváló utánpótlás-sportoló van, aki szintén megérdemelte volna a díjat – fejezte ki köszönetét Dömsödi Dalma, aki a serdülőbajnokságban csapatával a tabellát és a góllövőlistát is vezeti. – Jól esett a lelkemnek ez a díj, mert ösztönöz arra, hogy megmutassam, hogy sokkal többre vagyok képes, mint amit 2019-ben mutattam. Ez az utolsó idényem a serdülők között, szeretnék méltón, aranyéremmel búcsúzni, amire minden esély megvan, ahogy arra is, hogy az ifjúságiak között éremmel zárjunk – tekintett a jövőbe klubszinten a vasárnap 17. születésnapját ünneplő Dalma.

Unalomra nem panaszkodhat, ugyanis a klubszezon végeztével némi pihenőt követően már a juniorválogatottnál volt jelenése Kudella Pannával a szegedi szövetségi kapitány, Varga Tamás meghívására.

– Rengeteget dolgozom, hogy fiatalabbként utazhassak az U20-as római Európa-bajnokságra nyáron. Hiába voltam már csapattag, mindig elképesztően jó érzés, hogy ott lehetek a nagyobbak között – mesélte büszkén Dömsödi.

A válogatott hét befejeztével máris munkába állt Dömsödi. Nagy a bizonyítási vágy benne, a bajnokságban az 5–6. helyért szeretne játszani csapatával.

– Jó évet zártunk, elképesztően örültünk a decemberi Magyar Kupa-bronzéremnek, ami nekem is fontos volt. Ez egy olyan pont volt az évben, amivel végleg visszakerültem a jó útra. Kellett ez az öröm a nyári korosztályos Eb-kudarcra, mert ez végérvényesen eszembe juttatta, hogy menjek tovább előre és dolgozzak keményen a céljaimért – zárta Dömsödi Dalma.