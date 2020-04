Nem irigyli a most érettségizőket a 17 éves vízilabdatehetség

Elképesztően hiányzik már az uszoda a Hungerit-Szentesi VK vízilabdázójának, Dömsödi Dalmának. A 17 éves játékos állja a sarat az otthon tanulást illetően, örül, hogy több időt tölthet családjával, de azért reméli, hamarosan vége a járványnak és visszatérhet a medencébe.

– Hogy vagy?

– Köszönöm jól, csak már nagyon hiányzik az uszoda és a csapattársak.

– Tizedikes vagy a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban. Hogy megy a digitális tanulás?

– Egész jól, szerencsére gördülékenyen haladnak a mindennapjaim. Változó, hogy mit kell csinálni, de körülbelül három órát tart meg a tanárunk, utána pedig kapunk házi feladatot. Ezeket mindig elkészítem még aznap, hogy ne halmozódjon fel, így nem ritka, hogy mire végzek, összesen nyolc órát töltök az iskolai teendőimmel. Nekem nincs gondom, de sokaktól hallom, hogy meggyűlik a bajuk a digitális tanulással. Már csak emiatt is remélem, hogy minél hamarabb vége lesz a járványnak, mert azért iskolapadban más tanulni, nem irigylem a most érettségizőket.

– Összenőttél a medencével és a labdával, jólesik most ez a meccs- és edzésmentes időszak?

– Nem örülök neki. Az elmúlt négy-öt évben már megszoktam, hogy nyáron a klubszezon után van két hét pihenőm és megyek a válogatotthoz edzőtáborozni. Most már ennél hosszabb a leállás, bár szárazföldön edzünk folyamatosan itthon. Elvileg augusztusban Rómában lesz az U19-es Európa-bajnokság, de nem tudni, hogy megrendezik-e, ha igen, mikor és hol. Mindenesetre kaptam programot a Hungerit-Szentestől és a válogatottól is, hogy miként kell tréningeznem, de a labdás vízi feladatokat semmi nem pótolja.

– Több szabadidőd van. Mivel töltöd?

– Az év nagy részében edzésre és suliba járok, nyáron pedig a válogatottnál vagyok, így most kihasználok minden percet, hogy a családommal lehetek. Minden rosszban van valami jó. Szerencsére kertes házban élünk, így rengeteget mozgunk a húgommal a friss levegőn, de néha sétálunk és biciklizünk is egyet.