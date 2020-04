Nem jó döntést hozott az EHF

Lehetetlen értékelni egy olyan idényt a MOL-PICK Szeged világklasszis balszélsője, Jonas Källman szerint, amelyet be sem fejeztek. Családjával jól van, ha majd biztonságos lesz, elutaznak Spanyolországba, a következő szezont már várja.

– Hogy vannak?

– Minden rendben van velünk, természetesen a legtöbb időt a lakásunkban töltjük, maximum egy kis sétára megyünk ki az utcára a kutyánk miatt.

– Hogy viseli a karantént?

– Nem könnyű itthon kézilabdaedzést tartani… Ami a fizikai tréningeket illeti, sokat játszom a gyerekekkel, kettlebellezem, valamint hengerrel és gumikötéllel elég jól megoldható. A feleségem is velem edz, rengeteg időnk van rá, míg én heti háromszor azért reggelente futni is eljárok.

– Szegeden vannak még?

– Igen, várjuk, hogy jobbra forduljon a helyzet és elutazhassunk Spanyolországba. Gondolkodtunk rajta, hogy elmegyünk Svédországba is, de ez, azaz előbb visszajönni Magyarországra és utána elrepülni Spanyolországba, túl sok rizikóval járna. Nehezítené a helyzetünket, hogy Svédországban nincs lakásunk. Ellenben Spanyolországban igen, szóval oda amikor majd lehet, biztosan ellátogatunk.

– Most már hivatalosan véget ért a 2019–2020-as idény. Hogyan értékeli?

– Nehéz úgy értékelni valamit, hogy be sem fejeztük… Jól játszottunk, de azt már sosem tudjuk meg, hogy mi történhetett volna tavasszal, hiszen törölték a szezont.

– Mikler Roland felháborítónak tartja, hogy az EHF eltörölte a nyolcaddöntőket, valamint a negyeddöntőket a Bajnokok Ligájában, és a csoportkör alapján hirdette ki a négyes döntő résztvevőit. Ön mit gondol?

– Nem fair, hogy csak ennek a négy csapatnak van esélye megnyerni a BL-t, a többieknek nem maradt lehetősége. Ez nagyon nem volt sportszerű döntés az európai szövetségtől, a legtöbb ember nem ért vele egyet. Viszont azzal is tisztában kell lenni, hogy a következő szezonban az előző idény meccseivel együtt rengeteg mérkőzés várt volna ránk a BL-ben, a bajnokságban, kupában, és még ott vannak a válogatott meccsek. Összességében a legsportszerűbb döntés az lett volna, ha törlik a teljes idényt, vagy mindenkinek esélyt adnak arra, hogy eljusson Kölnig.

– A koronavírus-járvány ismeretlen szituációt teremtett számunkra.

– Ebből is tanulnunk kell, mint minden másból. Mindenki számára nehéz helyzetet teremtett a koronavírus megbetegedés nélkül is, legyen akár civil, akár sportoló. Nehéz nekünk sportolóknak, a klubvezetőknek, a szurkolóknak és az EHF-nek is. Nem tehetünk mást, mint türelmesen várjuk, hogy minden visszaálljon a megszokott módon.

– Mit üzen a szurkolóknak?

– Legyenek türelmesek! Mi is nagyon szomorúak vagyunk, ahogyan véget ért a szezon, mert ahogy nekünk, úgy a szurkolók számára is pont az idény legjobb része marad el. Kupadöntő, bajnoki döntő és a kieséses szakasz a Bajnokok Ligájában. Csalódottak vagyunk, hogy nincs lehetőségünk lejátszani ezeket. De jön az új idény, amit már nagyon várunk, remélem, minden úgy sikerül majd, ahogyan eltervezzük.