Nem jött össze az első Szedeák-győzelem

Nem tudta megszerezni az első győzelmét a Naturtex-SZTE-Szedeák: hazai pályán kaptak ki Wirth Ádámék a Kecskeméttől.

Naturtex-SZTE-Szedeák – Kecskemét 77-86 (18-21, 23-24, 22-22, 14-19)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 3. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Praksch, Söjtöry, Rácz Zs.

Szedeák: MILISZAVLJVEVICS 16/6, Wirth 5, Balmazovics 13/9, Krapic 16/3, ASBURY 23. Csere: Kerpel-Fronius B. 3/3, Kerpel-Fronius B., Olasz. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Kecskemét: Wittman 13/9, Thomas 11/3, DJERASZIMOVICS 25/15, Djuraszovics 14/9, KARAHODZSICS 19/3. Csere: Vukcsevics, Lewis 4, Kucsera, Révész. Vezetőedző: Forray Gábor.

Andjelko Mandics: – Csalódott vagyok, mert 12 büntetőt is elhibáztunk, lepattanózásban is felülmúlt minket a Kecskemét. 66-67-nél öt támadást is elrontottunk, a Kecskemét pedig rutinosabb csapat annál, hogy ezt ne használja ki. Mindenképpen javulnunk kell a folytatásban.

Forray Gábor: – Büszke vagyok a csapatomra, mert emberfelettit nyújtott a mai mérkőzésen. Kulcsemberünket veszítettük a találkozó elején, de csapatként küzdöttünk, kulcspillanatokban pedig jobb döntéseket hoztunk, mint ellenfelünk.