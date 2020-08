Nem látszódik, mikor tudna a Szeged-Csanád GA elindulni felfelé

A Budaörstől elszenvedett vereség után a tabella 19. helyére csúszott vissza a Szeged-Csanád GA a labdarúgó NB II.-ben.

A leendő szép jövő reményében építkezésbe kezdett a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata, ám a projekt már az alapoknál nehézségekbe ütközött – ez futballnyelvre lefordítva azt jelenti, öt forduló után győzelem nélkül, két pontot szerezve a tabella 19. helyét foglalja el az együttes.

Lelkiállapot

A Budaörs ellen legutóbb hazai pályán 2-0-ra elveszített találkozó egyik utolsó momentuma pedig tökéletesen árulkodik a csapat lelkiállapotáról: a 90. percben megkapott büntető végrehajtását Gajdos Zsolt vállalta magára, aki ugyan igyekezett a bal alsó sarkot célba venni, ám a vendégek kapusa, Kovács Péter leért a labdára, amely kipattant róla, de nem annyira, hogy Gajdos bepasszolhassa, így másodszorra a kapus megfogta.

Erre mondják: ha a csapatok reggelig játszanak, akkor sem szerzett volna gólt a Szeged.

A jelenlegi helyzet több összetevős. Kezdődött azzal, hogy a portugál Joao Janeiro májusi leváltása után Dobos Barna került a vezetőedzői pozícióba. A szakember hatalmas lelkesedéssel látott munkához, ám a keret elképzelt frissítése, megújítása későn kezdődött el. A bajnoki rajt előtti utolsó héten mutattak be több új játékost, közülük Dobos Áron már régebb óta a csapattal készült, Simon Ádám, Danilo Pejovics és Takács Tamás viszont csak ekkor érkezett.

Nyilván nem volt mindenki egy erőnléti szinten, ám rögtön jött a Békéscsaba elleni derbi, amely előtt ráadásul három sérültet, Tóth Gábort, Mohl Dávidot és Kóródi Nándort is nélkülöznie kellett a stábnak. Valljuk be, ha egészségesek, mindhárman stabil kezdők. A csabaiak elleni 2-1-es kudarc – egyébként ott is kimaradt egy 11-es – után jött a csákvári és a Szentlőrinc elleni hazai 1-1, majd a szombathelyi vereség (0-2) és a mostani 0-2.

Az első három mérkőzésen legalább voltak olyan szakaszai a meccseknek, amelyeknél reményre adott okot a játék, kétszer sikerült is az egyenlítés – tegyük hozzá, ebben a bajnokságban még nem vezetett a Szeged, mindig hátrányból kapaszkodni, az ellenfelek után rohanni pedig elég idegőrlő. A Haladás megölte a Szeged játékát, és ugyan a Budaörs ellen megint tudott dominálni a csapat, ám eredmény, gól nélkül.

Megoldás?

Hol a vége? Egyelőre nem látszik. A szurkolók kifejezték nemtetszésüket: őket nem érdekli, hogy a csapatépítés milyen fázisban van, csak a győzelem, a jó játék, a harc, a küzdelem számít. Ha nem jön az eredmény, fogy a türelem, pedig lehet, hogy erre lenne most a legnagyobb szükség. Ám az a drukker, aki a stadion tavaly szeptemberi átadása óta az előző bajnokságban a Szent Gellért Fórumban lejátszott kilenc bajnokin öt sikert, három döntetlent és csak egy vereséget élt át, most meg három meccsen két vereséget és egy döntetlent lát, persze hogy türelmetlen. Nem ehhez szokott.

Dobos mondjon le! – írják, követelik sokan. És az majd megold mindent? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ez most nem tűnik a legjobb megoldásnak.

Ami látszik, nincs önbizalma a játékosoknak, de ez a sorozatos hátrány és a vereségek után teljesen érthető, vagy hiányzik a kellő mentális felkészítés. Ezt kellene valahogy legelőször helyreállítani. Hiányolják a küzdést is a csapatból, ám ha egy csapat kétszer ikszel 0-1-ről, a 90. percben kiharcol egy 11-est, amit kihagy, a 94. percben tud szépítő gólt szerezni, akkor azzal nem lehet vádolni, hogy ne tenne a jó eredményért. Ha ennyit tud, az sokkal nagyobb probléma.

Baj lehet

Valamit ki kellene találni, csak legyen meg az első siker, és az együttes induljon el felfelé.