Nem lesz meccs, újabb pozitív koronavírus-tesztek a MOL-PICK Szegednél

A múlt csütörtökön Bresztben pályára lépő játékosok közül hárman pozitív koronavírus-tesztet produkáltak a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdázói közül. A Fehéroroszországba elutazott játékosok, valamint a stáb ismét hatósági karanténba került.

– Csapatunk játékosai a Meshkov-Brest elleni BL-mérkőzést követően a protokollnak megfelelően PCR-teszten vettek részt. A tesztek eredménye alapján három újabb, az utazáson részt vevő játékosunk fertőződött meg Covid-19 vírussal. Az eljárásrendnek megfelelően az MKSZ-t és az EHF-et, illetve a Meshkov-Brest és az SG Flensburg-Handewitt csapatát értesítettük, emellett folyamatosan kapcsolatban vagyunk az ÁNTSZ-szel, valamint a rendőrséggel. A Bresztbe utazó keretünk tagjai ismét karanténba vonultak. A folyamatos tesztelésről, illetve az elkülönítésről klubunk továbbra is folyamatosan intézkedik. Klubunk eddig is a szokásosnál szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezetett be és a továbbiakban is mindent megteszünk annak érdekében, hogy sportolóink, stábtagjaink, valamint munkatársaink egészségét megőrizzük – áll a MOL-PICK Szeged mai közleményében.

Érdekesség, hogy a csapat breszti mérkőzése majdnem elmaradt, ugyanis a fehérorosz csapatnál többen megfertőződtek a koronavírussal. A meccsnapon letesztelték a keretet, valamint a szakmai stábot, mindenki negatív mintát adott, így az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) úgy határozott, a találkozót le kell játszani. A mérkőzést végül a hazaiak nyerték meg 26-24-re, miután a Szeged a szünetben még vezetett, majd a második félidő elején egy 0-4-es sorozat a csapat vesztét okozta.

A MOL-PICK Szeged–Flensburg csütörtök 18.45-re kiírt Bajnokok Ligája-mérkőzés elmarad, az eddig megvásárolt jegyek árát a klub visszatéríti a szurkolóknak.