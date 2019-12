Nem múltak el a gondok

Nem feltétlenül a Szolnokot kellett volna legyőznie a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, mégis akadhat hiányérzetünk az Olajbányász elleni meccs után. Fontos meccs előtt állnak a szegediek, de az Oroszlány ellen mindenképp pontosabb játék kell.

Alaposan kihasználta a Naturtex-SZTE-Szedeák hibáit a Szolnoki Olajbányász: a vendégek a nagyszünet előtti percben dobtak egy triplát és egy gyors ziccert, majd a harmadik negyed elején több mint tízpontosra növelték előnyüket, innen már nem engedték ki a kezükből a meccset. Igaz, ez nem is a Szedeák napja volt: tizenhat távoli dobásból három talált a gyűrűbe, Wirth Ádámon kívül senki nem tudott hárompontost szerezni, nagyon hiányoztak Stefan Balmazovics pontjai: a szerb légiós hatszor próbálkozott kintről, de egyik sem zárult kosárral. Amíg a Szolnokban öten is kétszámjegyű ponttal zártak, addig a Szedeákban Wirth mellett csak Brian Asbury hozott tíz pont fölött.

– Sajnos ugyanaz a betegség jött elő, mint ami korábban is – kezdte Szrecsko Szekulovics, a Naturtex-SZTE-Szedeák debütáló vezetőedzője. – Az első félidőben ugyan jól játszottunk, de ezt nem tudtuk megismételni, márpedig egy mérkőzés negyven percig tart. Gyengén dobtuk a hárompontosokat és a büntetőket is, így pedig egy Szolnok ellen nem lehet nyerni. Abban azonban biztos vagyok, hogy tudunk jobban is játszani – értékelt első szegedi mérkőzését követően a Szedeák trénere.

Márpedig mindenképp kell a jobb játék, mert ahogy Wirth Ádám is rávilágított: roppant fontos meccs előtt állnak a Tisza-partiak, csütörtökön ugyanis az év utolsó hazai mér­­kőzésén az újonc Oroszlány érkezik az újszegedi sportcsarnokba: márpedig a féltávig hátralévő három mérkőzésből ez tűnik a leginkább nyerhetőnek, hiszen decemberben még Sopronba, majd Paksra utazik a Szedeák.

– Megérdemelten nyert a Szolnok. Az első félidőben koncentráltabbak voltunk, majd rosszul dobtunk kintről, és büntetőket is hagytunk ki. Nem történt tragédia, viszont javítanunk kell, mert egy na­gyon fontos meccs vár ránk az Oroszlány ellen – emelte ki a Szedeák csapatkapitánya. Márpedig az Oroszlány eddig ki­­mondottan jó idényt fut: legutóbb az Alba Fehérvár ellen a hosszabbításban szenvedtek vereséget, de az újonc legyőzte a Sopront, a ZTE-t és a Szolnokot is.