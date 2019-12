Nem sok hiányzott egy hibátlan évhez a MOL-PICK Szegednél

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata számára is lezárult az év, így ideje értékelni az esztendőt, és a lényeg röviden össze is foglalható: a kupagyőzelem és több magabiztos BL- és bajnoki siker révén fantasztikus teljesítményt nyújtott a csapat, de volt két kivétel – sajnos a legrosszabbkor.

Ne a feketelevessel kezdjük, hi­­szen bőven van szép emlék a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának pénteken lezárult esztendejéről. Ha bármelyik szurkolót megkérdezzük, hogy milyen sikert emelne ki, vélhetően az év első két Veszprém elleni csatájára gondol.

Oda-vissza, kupasiker

Mindkét találkozó komoly je­lentőséggel bírt a Tisza-partiak életében. Márciusban az újszegedi sportcsarnokba látogatott az örök rivális, 25-23-ra pedig nyert a MOL-PICK. Ez önmagá­ban nem lenne történelmi siker, de úgy már igen, ha az őszi rangadót is hozzávesszük: a 2018/2019-es szezon alapszakaszában a Szeged oda-vissza legyőzte a Veszprémet. Persze később kiderült, hogy ez nem ért sokat a végelszámolásnál, de önbizalmat biztosan adott, és most is erőt lehet belőle me­ríteni.

Aztán jött az áprilisi kupadöntő, ahol a végletekig ki­­élezett, drámai csatát vívtak a felek, annak ellenére, hogy a félidőben magabiztosan vezettek Bodóék. A lényeg persze a végső siker: 11 év után ismét el­­hódította a magyar kupát a MOL-PICK Szeged.

Két pokoli meccs

A tavasz vége sajnos nem úgy alakult, ahogy tervezték Szegeden, és ahogy a csapat formája alapján arra számítani lehetett. Két álma volt a klubnak: törté­nete során először bejutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe és megvédeni a bajnoki címet. Sajnos egyik sem jött össze.

A BL-negyeddöntő a Vardar Szkopje otthonában indult, és az első félidőben még nem sejtettük, hogy a Szeged összeomlik az észak-macedón pokolban. Nyolc góllal kapott ki a csapat, Bánhidi Bence pedig egyenesen kimondta a meccs után: ezzel elrontották az egész éves munkát. A visszavágó elején felcsillant a remény, hogy a csodával felérő fordítás összejön, de végül nem sikerült. Egy hónappal később sajnos újra volt egy rossz második félidei produkció, a Veszprém pedig ezt kihasználva még komolyabb, 11 gólos győzelmet aratott a Szeged felett. A bajnoki döntő visszavágója így már formalitás lett. Ha ez a két meccs jól sikerül, akár csak egy-egy szoros vereséggel zárul, tökéletes év is lehetett volna. A MOL-PICK mentségére szolgáljon: ezt a két vereséget a Bajnokok Ligája idei döntőseitől szenvedte el.

Magabiztos ősz

Az új szezonra óriási fejlődésen ment át a klub. Egyénileg ez talán Bánhidi Bencén érződött leginkább, aki hétről hétre világklasszisként játszik a BL-ben, míg a csapat a magabiztos sikerek kapcsán lépett előre. Ősszel – az Elverum elleni derbi kivételével – az összes „kötelezőnek” kikiáltott mérkőzést végtelenül simán nyerte a MOL-PICK Szeged, ráadásul 2018 után 2019-ben sem talált legyőzőre az újszegedi sportcsarnokban, ez pedig az európai élcsapatok között a leghosszabb hazai veretlenségi széria. A remek sorozat tartá­sá­hoz nem akármilyen eredmények kellenek februárban, hiszen érkezik az Aalborg és a PSG is.