Nem volt esély

Az év utolsó hazai bajnokiján 3:0-ás vereséget szenvedett a férfi röplabda NB I-ben a Vidux-SZRSE csapata a Kecskemét ellen.

Legutóbbi NB I-es bajnokiján a MAFC-BME ellen ígéretes játékot mutatott be a Vidux-Szegedi RSE férfi csapata, most pedig újra a Lila iskolában vívott élvonalbeli meccset. Itt volt tehát a lehetőség, hogy Nusser Elemér legénysége újabb elismerő szavakat gyűjtsön be személyesen a szurkolóitól, méghozzá idei utolsó hazai összecsapásán. A második szett alapján be is lehetett zsebelni pár elismerést, bár – ahogy a tréner mondta –, a többit inkább felejteni kell.

– Hullámzó meccs volt, az első szettben eléggé szétesett a játékunk, de a második játékrészben nyújtott teljesítményünk igazán biztató volt – nyitotta mestermérlegét Nusser Elemér vezetőedző. – A harmadik szettben már komolyabban vett minket ellenfelünk, és ekkor már jobban érvényesült a kecskemétiek fizikai fölénye is. Összességében elmondható, hogy egy minden szempontból erősebb ellenfél győzött le minket.

A vereség tehát sima volt, háromszettes, de nem lehetett bosszankodni a játék miatt, és voltak pozitívumok.

– A második szettben több olyan villanásunk is volt, amire lehet építeni a jövőben. Egy ilyen vereséget könnyebb elfogadni, hiszen a találkozó a papírforma szerint alakult, csak abban és annyival volt jobb a Kecskemét nálunk, amire számítani is lehetett. Ki tudtunk próbálni új felállásokat, de újra látszott, hogy még sok munkánk lesz a nyitás-fogadásunk fejlesztésével. Dolgozunk tovább, és remélem, hogy a folytatásban mindenki egészséges lesz, hiszen az év utolsó két, egyaránt idegenbeli találkozóján esélyünk van a sikerre – véli Nusser Elemér.

További eredmények: Sü­meg-Pécs 3:1, MAFC-Kazincbarcika 3:1.

A Vidux-SZRSE legközelebb vasárnap 15 órakor a Pécs otthonában szerepel.

Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC 0:3 (8:25, 21:25, 11:25)

Férfi röplabda NB I, A csoport, Szeged, Lila iskola, 300 néző.

Vidux-Szegedi RSE: Csányi, Honti, Bitó, Piti, Sarnyai, Kiss. Csere: Borsi (libero), Váradi (libero), Bodnár, Demcsák, Inhoff, Berentés. Vezetőedző: Nusser Elemér.