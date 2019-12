Népszerű lett a CFS Guardians, amely az ötödik helyen végzett a bajnokságban

Csongrád megye egyetlen amerikaifutball-csapata, a CFS Guardians a harmadosztálynak megfelelő Divízió II-ben debütált, nem is akárhogyan: a régiónak 10 év után újra nagypályás bajnokikat hozó együttes szépszámú szurkolótábora segítségével az 5. helyen végzett.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főznél karácsonyra? Itt biztosan megtalálod a legjobb receptet!

Szeged első amerikaifutball-csapata, a Bats sokat tett a sportágban a régióért, hiszen nem csak Csongrád megye, tulajdonképpen a Dél-Alföld csapata volt, és nemzetközi szinten is helytálló játékosokat adott az azóta megalakult magyar válogatottnak.

A régió hosszú idő után újra kapott egy klubot: a makói és szegedi székhelyű, de a játékosaival Csongrád megye több városát és községét is képviselő CFS Guardians révén tíz év szünet után lehetett újra nagypályás bajnokikra járni. Ezt meg is tették a szurkolók egészen szép számmal.

– A debütáló évünk legszebb emléke az utolsó hazai meccs volt, hiszen a Felső Tisza-parti stadion centerpályáján győzelmet ünnepeltünk és pacsiztunk a szurkolókkal. A drukkerek végig lelkesek voltak, akadt olyan találkozónk, amelyre több mint négyszázan jöttek el, legalább kétszáz érdeklődő pedig mindig ott volt a pálya szélén – mesélte Baranyi Ernő vezetőedző, majd hozzátette: büszkék a közösségükre, amelyet jövőre szeretnének még inkább amerikai hangulattal kiszolgálni.

A CFS Guardians a harmad­osztálynak megfelelő Divízió II-ben debütált, a szezont az ötödik helyen zárta.

– Játékosaink kilencven százalákénak ez volt az első bajnoki idénye, de így is csak a sokkal rutinosabb csapatok győztek le minket. Az idei tapasztalatokat felhasználva így nem is lehet más a célunk jövőre, mint a feljutás, de legalább a legjobb négy közé kerülés. Ehhez meg is lesz a bővebb keret, amelynek mélysége már idén is egyedülálló volt a ligában. A makói, a hódmezővásárhelyi és a szegedi toborzó is remekül sikerült, így több mint tíz fővel nővekedhet a következő idényre a létszámunk. Vannak köztük gimnazisták és édesapák is, de főként egyetemisták és főiskolások – számolt be a tréner.