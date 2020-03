NFL-sztárokkal edzettek

Sok magyar amerikaifutball-­játékosnak, így megyénk egyetlen csapata, a CFS Guardians húsz sportolójának is NFL-sztárok tartottak edzést a Puskás Arénában. A budapesti esemény nem csak életre szóló élmény: rengeteget lehetett tanulni a sportág hírességeitől, akik nagy adag motivációval is szolgáltak.

Fantasztikus lehetőséget kaptak a magyar amerikaifutball-­játékosok, ugyanis a Futball Határok Nélkül (AFWB – American Football Without Barriers) nevű kezdeményezés idei programjának Budapest adott otthont. A fő helyszín a Puskás Aréna volt, ahol egykori és jelenlegi NFL-sztárok is edzést vezényeltek a hazai bajnokságok csapatainak és a magyar válogatottnak. A tréningeket olyan neves játékosok tartották, mint Todd Gurley, a Los Angeles Rams sztárfutója – ő már a Super Bowlt is megjárta –, Austin Hooper, az Atlanta Falcons tight endje, Kenny Moore II, az Indianapolis Colts szélső védője, valamint a már visszavonult DeAngelo Williams, aki az NFL-ben több mint 8000 futott yarddal és 61 rushing touchdownnal büszkélkedhet.

Az esemény egyik célja a sportág népszerűsítése volt, de a legfőbb hozadéka, hogy ha­­zánk legjobbjai a sportág csillagaitól tanulhattak. A tréningek nem éppen levezető jellegűek voltak az NFL-játékosok számára: kemény edzést tartottak, és valóban hasznosítható tudással látták el a csillogó sze­­mű magyarokat – köztük a CFS Guardians húsz játékosát is. Csongrád megye egyetlen amerikaifutball-csapata is ott volt tehát a Puskás Arénában, és életre szóló élményeket szerzett.

– A National Football League játékosai végtelenül szimpatikusak, türelme­sek és segítőkészek voltak, semmilyen sztárallűrt nem vet­­tünk észre rajtuk – kezdte be­­számolóját Horváth Márió, a CFS Guardians irányítója.

– Testközelből érezhettük az NFL tempóját és hozzáállását, rengeteget lehetett tanulni ebből a kétórás alkalomból. A tréning első felében csoportokra bontva ütközéseket, labdaelkapásokat és egyéb gyakorlatokat végeztünk, majd mindenki a posztjának megfelelő képzést kapott. Velünk, irányítókkal Brett Hundley fog­­lalkozott leginkább, ő pedig egy legendától, Aaron Rodgerstől tanult rengeteget, így ittuk minden szavát, hiába csak csereként számítanak rá. Ha látott egy szép passzt, nagyon örült neki, de a többiek is rendkívül lelkesek voltak – árulta el.

Egy ilyen alkalom nem csak arra jó, hogy a résztvevők az unokáiknak is meséljék, sokat tanulnak, és bőven ad motivációt is.

– Másnap úgy mentünk ed­­zésre, hogy szétszedjük a pá­­lyát, persze csak képletesen – mondta mosolyogva az irányító. – A budapesti edzés elemeinek kétharmadát már mi ismerjük, a maradék viszont sok újdonságot tartogatott, szeretnénk is hasznosítani a tapasztalatokat. A játékosok minden apróságról részletes tanácsokat adtak, például arról is, mikor milyen helyzetben hogyan tartsuk a kezünket. Szakmailag is nagyon izgalmas esemény volt – összegzett Horváth Márió.