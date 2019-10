Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Bár akadt mesterhármas és mesternégyes is, ezek sima mérkőzéseken születtek, ezért a választásunk az algyői megye I.-es rangadón két góllal főszerepet vállaló Nikola Makszimovicsra esett.

Mintegy tíz perc alatt kétszer is betalált az Algyőnek, így főszerepet játszott a Makó idegenbeli győzelmében Nikola Makszimovics. A csatár előbb egy megpattanó átlövésből, majd egy okosan értékesített ziccer után talált be.

– Az UTC-nek lőttem hármat múlt héten, most pedig kettőt, de előtte négy meccsen nem rúgtam gólt. Eddig nem volt szerencsém, most ez egy kicsit fordult, az első gólomnál szükségem volt Fortunára is. Szokták mondani, az élet mindig döntetlenre játszik, most egy kicsit visszakaptam abból, amit elvettek tőlem az előző mérkőzéseken. Az SZVSE ellen például kihagytam egy ziccert korábbi csapattársam, Leindler Domonkos ellen, ha az bemegy, egészen más a helyzetünk. Nemcsak a gólok miatt örülök, a csapat is jól játszik. Volt két hét, amikor akadtak gondjaink, de most újra jó formában vagyunk, remélem, ez így folytatódik, és sikerül a feljutás – nyilatkozta a 27 éves csatár, aki hozzátette, tudták, hogy nehéz meccs vár rájuk Algyőn, hiszen a hazaiak trénere, Podonyi Norbert tavaly még a Makóban futballozott, így jól ismerte csapatukat. Fontos volt számukra a győzelem, hiszen a hét végén szabadnaposak lesznek, azaz lépéshátrányba kerülhettek volna, ha pontot hullajtanak.

Makszimovics a nyáron igazolt Makóra, előtte egy rövid kitérőt leszámítva négy évet a SZEOL SC-ben focizott, így jól ismerte a Maros-partiak trénerét, Siha Zsoltot, akivel a folytatásban is együtt dolgozhat.

– Rosszulesett, ami a SZEOL-nál történt, mert otthon éreztem magam, a csapat volt a második családom. Nem ezt vártuk, de minden rosszban van valami jó, ennek is a pozitív részét igyekszem nézni. A legjobb éveimben vagyok, ezért mérlegeltem a döntés előtt, nem akartam motiváció nélkül érkezni. Pár nap után úgy döntöttem, belevágok ebbe a kihívásba, komoly célok nélkül nem érdemes futballozni, Makón viszont ez adott – zárta Makszimovics.