Nincs megállás

A Testnevelési Egyetem három éve indította el újra rövidpályás gyorskorcsolya szakedzői képzését. Az első végzősök között volt a napokban Lajtos Szandra, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikon trénere, aki hosszabb távon is a város tehetségeinek minőségi képzését tartja szem előtt.

Mivel Lajtos Szandra már négy éve a Szegedi Korcsolyázó Egyesület megbecsült és eredményes trénere, furcsa volt látni, hogy most végzett a Testnevelési Egyetemen. Az időzítés oka prózai: két évtized szünet után három esztendeje indult el újra a rövidpályás gyorskorcsolya szakedzői képzés, amelyre rögtön jelentkezett is a Tisza-partiak első olimpikonja, és most megkapta oklevelét.

– Korábban már volt papírom rekreációszervezésből és egészségfejlesztésből, személyi edzői végzettségem is van, illetve a jogi kar sport szakirányú továbbképzésén is részt vettem már, de nagyon örültem, hogy ilyen lehetőségem is adódott, magas színvonalú oktatásban részesültünk – kezdte nyilatkozatát Lajtos Szandra.

– Ezzel a papírral sincs megállás, nyáron még gyakorlat vár rám a magyar junior és felnőtt válogatottnál. Rengeteget tanultam kollégámtól, Szabó Krisztiántól is, de folyamatosan képezzük magunkat, hiszen Szegeden a tehetségek minőségi képzését tartjuk szem előtt – tette hozzá.

A szakember büszke az el­­múlt évek eredményei­re, hiszen tavaly már olyan re­­ménységek szereztek korosztályos bajnoki érmeket, akik az alapoktól kezdve tőle tanultak.

– Négy év alatt kialakult az edzői stílusom. Az elején nehéz volt, hiszen egykori olimpikonként sokkal többet vártam a gyerekektől, mint ami reális lett volna, azóta megtaláltam az arany közép­utat. Szabó Krisztián megbízik a munkámban, így csiszolom a tehetségeket, a legígéretesebb versenyzők pedig nála, a korosztályos válogatottaknál fejlődhetnek tovább, ahogy most Jászapáti Péter, Kormányos Nina, Somodi Maja, Liszli Gábor és Somodi Luca teszik – mondta Lajtos Szandra, aki vasárnap 15 szegedi gyerekkel vonul mátraházi edzőtáborba.