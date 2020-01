Nyíregyházára igazolt Forgács Dávid

– Nagyon örültem, amikor a Nyíregyháza megkeresett. Az elmúlt fél évben sérüléssel bajlódtam, és csapat nélkül voltam, egy nehéz időszak van a hátam mögött. A rehabilitáció folyamán igyekeztem úgy felépíteni magam, hogy erőnlétileg jó állapotba kerüljek. A játék nagyon hiányzott, és ha a felkészülési időszak során minden rendben lesz, akkor a bajnoki rajtra olyan formába kerülök, hogy az elejétől kezdve számíthatnak rám a csapatnál tavasszal. Egy jó közösségbe kerültem, a társak amennyire csak tudtak segítettek már a Debrecen elleni meccsen is. A célom az, hogy tavasszal én is segítsem majd a Spartacust a játékommal – mondta Forgács Dávid a Nyíregyháza közösségi oldalának. A szegedi játékos kétéves szerződést kötött a nyírségiekkel, és már elutazott a Törökországban edzőtáborozó csapatával.

Megvan a szegedi nevelésű korosztályos válogatott labdarúgó, Forgács Dávid új csapata. A 24 éves védő nyáron távozott az NB I-es Diósgyőrtől, most pedig aláírt az NB II-ben szereplő Nyíregyházához.