Nyolcat lőtt az Apátfalva

Gólgazdag mérkőzéseket hozott a Csongrád-Csanád megyei labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulója. A Makó ismét nyert, és közel került a bajnoki címhez, míg az Apátfalva és a Tiszasziget egyaránt nyolc-nyolc alkalommal volt eredményes.

Ezúttal a szokásosnál egyel kevesebb mérkőzést rendeztek meg a megyei I. osztály 20. fordulójában, mivel a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Bordány mérkőzést későbbre halasztották a vendégek koronavírus-járvány érintettsége miatt.

Ami a lejátszott találkozókat illeti, fordulatokban gazdag meccset játszott a Mórahalom a DAFC Szeged átmeneti, bordányi otthonában. A hazaiak egy szöglet utáni bombagóllal, majd egy fejessel két góllal is vezettek, ezt azonban meg tudta fordítani Hadár Attila csapata. Előbb a sérüléséből visszatérő Ördögh Kristóf volt eredményes, majd a csereként beszállt Szalai duplázott, és értékes három pontot szerzett ezzel csapatának.

A Makó karnyújtásnyira került a bajnoki címtől, miután a Csongrádot is legyőzte: a hagymavárosiak akkor ünnepelhetnek a hétvégén, ha nyernek, miközben a Szentesi Kinizsi nem tudja begyűjteni a három pontot az Apátfalva vendégeként.

Már pedig ez nem lesz könnyű a Kurca-partiak számára, az Apátfalva ugyanis magabiztosan nyert az UTC otthonában. Frank Csaba csapata legutóbb ugyan hetet kapott otthon a Makótól, most viszont a gólkülönbségét még javítani is tudta az egy héttel ez előttihez képest.

Szintén nyolcszor volt eredményes a Tiszasziget is, a Székkutas bánta a szigetiek remek napját. A vendégek egy fordulóval ez előtt nagyszerű játékot mutattak be, most viszont a korai gól után nem találták a ritmust. A Tiszaszigetben ketten is mesterhármasig jutottak, a győzelemmel pedig csökkentette hátrányát a csapat a Szentes mögött az ezüstéremért vívott harcban.

Hiába vezetett ugyanis kétszer a Szentes, az Algyőnek mindkétszer akadt rá válasza. A hazaiak előtt a második félidőben ugyan akadt még gólszerzési lehetőség, de ezek már kimaradtak, így egy színvonalas, pörgős meccsen végül egy-egy ponttal lett gazdagabb mindkét csapat.

Zsinórban harmadjára nyert a Kiskundorozsma, amely végig uralta a meccset, és akár még több gólt szerezhetett volna a Hódmezővásárhelyi FC II. ellen.

UTC–ContiTech-Apátfalva 0–8 (0-2)

Szeged-Újszeged, Kertész utca, zárt kapuk mögött. Vezette: Ruzicska Máté – jól (Mígh Tamás, Halász József).

UTC: Mészáros – Patocskai (Zsilinszki, 67.), Szántó, Nagy-Pál, Péczely, Nagy G. (Szabó F., a szünetben), Mágocsi, Valach, Mohammadreza (Nagyfalusi, 78.), Pusztai, Tóth N. (Pesti, 56.) Megbízott edző: Szántó Dániel.

Apátfalva: Köteles – Varga V., Rakity, Frank (László, a szünetben), Béres (Radnai, 63.), Beke (Kardos G., 56.), Bartucz, Kardos Á., Bány, Varga Cs. (Keresztúri, 71.), Kóródi. Edző: Frank Csaba.

Gólszerzők: Bány (14.), Kardos Á. (44., 52., 54., 90.), Bartucz (47.), Béres (60.), Radnai (81.).

Jók: Valach, ill. Bány (a mezőny legjobbja), Kardos Á., Kóródi, Béres.

Szántó Dániel: – Hetek óta vannak hiányzóink, így nehéz teljesíteni. A második félidőre érthetetlenül összeomlottunk.

Frank Csaba: – A Kertész utcában a kertészeknek kellene járniuk, nem pedig futballmeccset rendezni. A körülmények azonban mintha a hazai csapatot jobban megzavarták volna, mint bennünket.

DAFC Szeged 2 (1)

Mórahalom 3 (0)

Bordány, zárt kapuk mögött. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Bartucz Tamás, Kócsó Tibor)

DAFC: Grund – Márki, Szilágyi, Bozsó, Pető, Faragó, Petőfi, Festő-Szabó, Cene (Pióker Ta., 79.), Varga K. (Tóth G., 86.), Pióker Ti. (Horváth, 75.) Megbízott edző: Király Dávid.

Mórahalom: Vígh – Vincze (Gercsó, 86.), Tóth M. (Bárkányi, 57.), Papp D. (Szalai, 73.), Budai, Suhajda, Kemenczés, Malatinszki Á., Malatinszki D. (Ördögh, 57.), Dobák N. (Szalma, 79.), Bokányi. Edző: Hadár Attila.

Gólszerzők: Márki (45.), Bozsó (54.), ill. Ördögh K. (60.), Szalai R. (74., 81.).

Jók: Varga K., Márki, ill. mindenki.

Király Dávid: – Hetvenöt percig eredményesen és helyenként jól játszottunk, majd gyermeteg gólokat kaptunk és szétestünk. Néhány játékosnak nagyobb felelősségtudattal kell pályára lépnie.

Hadár Attila: – Fordulatos meccsen sikerült három pontot szereznünk. Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de a fiúk szíve helyén volt, gratulálok a csapatomnak!

Kiskundorozsma 6 (3)

Hódmezővásárhelyi FC II. 0 (0)

Szeged-Kiskundorozsma, zárt kapuk mögött. Vezette: Stefánovits Gábor – kiválóan (Papp Roland, Harsányi Martin).

Kiskundorozsma: Rozs – Császár, Molnár K., Papp N. (Doroiman, 69.), Cseh, Lóki (Heipl, 66.), Kalapács, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Bodonji (Szecskó, 80.). Edző: Ottlik Roland.

HFC II.: Kandó – Tóth J., Bánfi, Marton (Lukács, 20.), Rostás, Papp M., Urbán, Bartyik, Kemény, Pacskó, Paku. Edző: Vinnai István.

Gólszerzők: Ottlik Márk (12.), Papp N. (34.), Kalapács M. (47., 51., 83.), Ottlik Máté (90., 11-esből).

Jók: mindenki, ill. senki.

Ottlik Roland: – A szezon legjobb játékával magabiztos győzelmet arattunk.

Vinnai István: – Nem tudom, mi történt csapatommal, nem voltunk méltó ellenfelei a Dorozsmának.

Tiszasziget 8 (3)

Székkutas 0 (0)

Tiszasziget, zárt kapuk mögött. Vezette: Bálint Dániel – közepesen (Minda Gábor, Kis Máté).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Bálint T. (Zámbori, 70.), Skribek B., Drágity, Szabó D., Bálint D., Skribek Á., Albert (Juhász, 62.), Bánóczki, Kökény (Godó, 62.) Játékos-edző: Bernát Péter.

Székkutas: Juhász M. – Kis Á. (Csorba, 80.), Tóth Cs., Kis D. (Orosz, 65.), Szikszai (Domján, 52.), Daraki, Kovács R., Kolozsvári, Gyöngyösi (Szántó T., 55.), Szántó K., Rakozov (Zsoldos, 75.). Játékos-edző: Bartyik Norbert.

Gólszerzők: Kökény T. (6.), Szabó D. (22., 75., 80.), Drágity D. (28., 61., 74.), Godó (67.).

Jók: Bálint D., Kökény, Szabó D., Drágity, ill. Tóth Cs., Kolozsvári.

Bernát Péter: – A gyors gól megadta az alaphangot. Remélem, a csapatomnak sikerült kellő önbizalmat és motivációt szereznie az előttünk álló hetekre.

Bartyik Norbert: – Sajnos nem tudtuk megismételni a múlt heti teljesítményünket, enerváltan játszottunk. Gratulálok a Tiszaszigetnek!

Szentesi Kinizsi 2 (2)

Algyő 2 (2)

Szentes, zárt kapuk mögött. Vezette: Virág András Barnabás – jól (Vida Sándor, Szűcs István).

Szentes: Tóth L. – Koncz, Juhász, Antman, Prozlik, Bartucz (Varga A., 69.), Péter (Molnár Zs., 81.), Vincze, Lázár, Szarvas, Bertók G. (Orovecz, 89.) Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Algyő: Siska – Rádi, Bozóki, Pénzváltó, Varga G. (Podonyi, 80.), Daróczi (Molnár G., 76.), Belovai (Molnár Sz., 63.), Lajkó, Pataki, Szil, Jernei. Edző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Szarvas J. (17.), Bertók G. (24.), ill. Pataki S. (19.), Szil Zs. (44.).

Jók: Lázár, Juhász, Bertók G., Prozlik, ill. Daróczi, Pataki, Szil, Lajkó.

Koncz Zsolt: – Megyei színvonalon rendkívül jó mérkőzést játszottunk, talán egy hajszállal közelebb álltunk a győzelemhez. Ettől függetlenül értékesnek tartom az eredményt.

Podonyi Norbert: – Végig győzelemre játszottunk, kétszer is egyenlíteni tudtunk, nagy erőket mozgósítottunk a három pont megszerzéséért. Igazságos döntetlen született.

Makó 5 (2)

Csongrád-Kunság Aszfalt 0 (0)

Makó, zárt kapuk mögött. Vezette: Kakuk Szabolcs – jól (Gargya Balázs, Maurer János).

Makó: Papp M. – Belanka, Tamaskó (Buzási, a szünetben), Juhász, Seres, Horváth E. (Tóth T., 64.), Babolek (Vas K., 64.), Zámbori, Magyar, Rabecz, Pócs. Edző: Siha Zsolt.

Csongrád: Stankovics – Mészáros, Kanász-Nagy (Bertók Á., 85.), Szabó M. (Jovan, 68.), Szőrfi S. (Nyári, 84.), Szalkai-Szabó, Pauli, Borda, Szántai-Kis, Kiss R., Tomasovszki. Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Magyar (15.), Rabecz (39., 72.), Buzási (60.), Babolek (63.).

Jók: Rabecz, Seres, Belanka, Magyar, Pócs, ill. mindenki.

Siha Zsolt: – Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, ezekből ötöt sikerült értékesíteni. Magabiztos győzelmet arattunk.

Szűcs Róbert: – A minőségbeli különbséget szervezettséggel, akarattal pótolták játékosaim. Reálisan azonban van ennyi különbség a feljutó és a bentmaradásért küzdő csapat között.

A 21. forduló programja:

Szombat, 15 óra: Hódmezővásárhelyi FC II.–Szeged-Csanád GA II. 17 óra: Csongrád-Kunság Aszfalt–Székkutas, DAFC Szeged–Kiskundorozsma, Algyő–Mórahalom, ContiTech-Apátfalva–Szentesi Kinizsi, Makó–UTC. Vasárnap, 17 óra: Foliaplast-Bordány SK–Tiszasziget.