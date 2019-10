Nyugodtabban várhatják a szombat esti meccset

Idegenbeli mérkőzéssel, méghozzá az alapszakasz egyik legnehezebbjének ígérkezővel folytatja a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely az előző kiírás döntősénél, a Körmendnél vendégeskedik szombaton a férfi kosárlabda NB I/A csoport 6. fordulójában.

Egy, nem is olyan kis teher lekerült a Naturtex-SZTE-Szedeák válláról azzal, hogy legutóbb legyőzte a Jászberényt, amivel megszerezte első sikerét ebben a bajnokságban. Ahogy arra Andjelko Mandics is figyelmeztetett a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, ettől még a földön kell maradnia csapatának, és továbbra is keményen kell dolgoznia, hiszen jelenleg csupán annyi történt, hogy már van győzelme a Szedeáknak – de ha nem figyelnek, könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek Ante Krapicék.

Szombaton 18 órától egy olyan csarnokba látogat a Szedeák, ahonnan csak kevesen szoktak győztesen távozni: Körmendről bizony ritkán távoznak jó emlékkel az ellenfelek. Stefan Balmazovicsnak viszont mindenképp pozitív pillanatok juthatnak eszébe a körmendi csarnokról, hiszen az előző szezon bajnoki döntőjének utolsó mérkőzését itt nyerte meg a Falco KC Szombathellyel, azaz Körmenden nyerte meg a magyar bajnokságot legutóbbi csapatával a szerb légiós. Hogy ez mennyi extra töltetet ad a nyártól már a szegedieket erősítő erőcsatárnak, szombaton kiderül – de az biztos, hogy ahhoz, hogy győzelmi esélyekről beszélhessünk, tőle is kellenek majd azok a triplák, amelyeket láthattunk a Jászberény ellen is a Szedeáktól.

A vasiak egyébként legutóbb elveszítették hazai veretlenségüket, miután kikaptak a Pécs vendégeként az elmúlt fordulóban, valamint a keretük is átalakult, hiszen a magyar kosárlabdázás egyik legjobb centere, Keller Ákos eligazolt a csapattól. A válogatott játékossal így is állapodott meg a Körmend, hogy külföldi ajánlat esetén távozhat, ez pedig most a horvát Zadartól érkezett, így Keller már nem játszott Pécsett. Magasposzton ráadásul Stefan Filipovics játékára sem számíthat a Körmend – ellenben a Szedeákban Vágvölgyi Ákos is felépült, így teljes kerettel veheti fel a harcot a Körmenddel a szegedi csapat.