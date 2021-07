Olasz Anna az olimpiai indulása előtt megkapta a kihívás résztvevőinek nevével ellátott molinót

Közel száz szegedi sportoló futotta le a Japán fővárosig tartó távolságot a Fussunk Tokióig kihívás keretein belül. Több mind 12029 kilométert teljesítettek, majd egy molinóval emlékeztek meg a komoly teljesítményről, amelyet átadtak a Haász SZUE szegedi olimpikonjának, Olasz Annának.

Ezt ne hagyja ki! Cseh Katalin egyre idegesebb, de továbbra sem tudja cáfolni a pénzügyi csalásokat (videó)

Lélekben a szegedi futók is ott lesznek a magyar olimpikonokkal a tokiói ötkarikás játékokon: a Szegedi Sport és Fürdők Kft. március 22-én indította útjára a Fussunk Tokióig kihívást, amelynek célja volt, hogy július 23-ig a hobbi és profi futók segítségével annyi kilométert teljesítsenek, amellyel ha csak képzeletben is, de elérnek a Japán fővárosig. A küldetés már 6-án sikerrel járt, ám a résztvevők nem érték be ennyivel, ezután is folytatták a kilométerek gyűjtését, a plusszal pedig még a város látványosságait is „körbefutották”.

Utolsó szegedi edzését vezényelte le Olasz Annának edzője, Gellért Gábor a Városi Sportuszodában, amely végeztével a Tisza-parti nyíltvízi úszó nemcsak a gyakorlás élményével gazdagodott. A medencéből kiszállva már egy lelkes fiatal úszónövendék várta a szegedi olimpikont, aki miután aláírásával megajándékozta a kislányt, szintén ajándékban részesült, ugyanis átvehette a Szegedi Sport és Fürdők Kft. által készített molinót, amelyen a Fussunk Tokióig kihívás résztvevőinek neve szerepel.

Anna legalább olyan széles mosollyal fogadta az ajándékot, mint ahogy az aláírásért várakozó kislány őt, és mivel a molinót magával viszi, ha csak lélekben is, de a szegedi nézők is ott lehetnek vele a tokiói verseny alkalmával.

– Rengeteg biztatás, szurkolás jut el hozzám mostanában, akár a közösségi médiában, akár személyesen. Egy sportolónak mindig nagyon jól esnek ezek a visszajelzések. Engem nagyon boldoggá tesz, hogy az emberek tudják, ismerik, mit csinálok, és szurkolnak a minél jobb eredményekért

– válaszolt a Délmagyarország kérdésére Olasz Anna, aki hozzátette, már nagyon várja Tokiót, ahová természetesen kabalájával, a már jól ismert plüssnyúllal utazik.