Olasz Anna fantasztikus formában van, ezt duplán bizonyította

Olasz Anna sűrű időszakon van túl: négy hónapon át nem volt lehetősége versenyezni, az elmúlt két hétvégén viszont egy-egy medencés és nyílt vízi megmérettetésen is indult. A Négy Nemzet viadal és a Balaton-átúszás is fantasztikusan sikerült, a Haász SZUE világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes sportolója olyan csúcsformát mutatott, ami őt is meglepte.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Az elmúlt hét évben megannyi hosszútávú megmérettetésen vett már részt Olasz Anna, így formájáról árulkodó, ha a legkomolyabb medencés távon, 1500 méter gyorson ennyi idő után megdönti egyéni csúcsát, méghozzá hét másodperccel. A Haász SZUE úszója így tett a Négy Nemzet viadalon, amely hosszú hónapok kényszerszünete után az első versenyzési lehetősége volt. Kiváló idejével összetettben a második legjobb magyar lett ezen a távon. – Ennyi idő után ilyen javításra nem számítottam, de hozzáteszem, az is nagy szó a részemről, hogy 400 méteren tíz éve úsztam annyira jó időt, mint most, ennél jobbat már csak cápadresszben sikerült – jegyezte meg Olasz Anna. – A legfontosabb persze az volt, hogy végre versenyezhettünk, a magyar úszóknak ez már nagyon kellett, hálásak is vagyunk a szövetségnek a lehetőségért. Mi, szegediek különösen élveztük, hiszen egyébként is nyitott uszodában edzünk, a margitszigeti uszoda pedig fantasztikus hangulatú. Visszatérve a csúcsokra: érdekes, hogy pont egy ilyen kihagyás után sikerült ilyen időket elérnem. Nem hiszek a véletlenekben, minden okkal történik, talán szükségem volt erre a kihagyásra, hogy újra ilyen formát mutassak – fogalmazott a szegedi sportoló. A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszónak a Négy Nemzet viadal után klubtársaihoz hasonlóan három hét nyári szünet járt, de az első hetet aktívan töltötte. A Maty-éren készült fel a Balaton-átúszásra, amely szintén kiválóan sikerült. Olasz Anna szerette volna megdönteni Risztov Éva 2016-ban elért csúcsát, a cél teljesítéséhez pedig csak 37 másodperc hiányzott az 5,2 kilométeres távon. Természetesen első helyen végzett a női mezőnyben, őt követte második helyen a szintén szegedi Vas Luca. – Ezúton is szeretném megköszönni Luca és Székely Dániel segítségét, két úszótársammal remekül összedolgoztam. Ha az első kétezer méteren nincsenek olyan nagy hullámok, bizonyára össze is jön a csúcsdöntés, de így is elégedett vagyok. Ez volt a harmadik Balaton-átúszásom, és ezúttal nem két nemzetközi verseny közötti edzésnek felelt meg egy felkészülés közepén, így pihentebben érkeztem, ráadásul ki voltam éhezve a versenyre. Ez látszott az időeredményen is, hiszen máskor négy-öt perccel több idő kellett az átúszáshoz – nyilatkozta Olasz Anna. Dosszié Szegedi hírek Csak a csárdákban lehet idén szeptemberben halfesztiválozni Évek óta elhanyagolt a sziksósi horgásztó A Vidux-Szegedi RSE változatlan kerettel és célokkal várja a szezont További cikkek a dossziéban