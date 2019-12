Öngól döntött a ködös estén

Majdnem éjszakába nyúlóan, szinte a köd leple alatt, hosszabbítás után fejeződött be kedden a labdarúgó magyar kupában a címvédő Mol Fehérvár és a Szeged–Csanád Grosics Akadémia mérkőzése. Egy öngóllal a vendégek nyertek a Szent Gellért Fórumban.

Nyilván lehetett volna színvo­nalasabb is a mérkőzés, de ne vegyük el a Szeged–Csanád Grosics Akadémia érdemeit: Joao Janeiro együttese szinte a maximumot hozta ki abból a találkozóból, amelynek nem az esélyese volt, és amely sok ér­­zelmet kiválthatott belőlünk. Rögtön kezdődött az ultrák re­­mek koreográfiájával: tízszer tízméteres molinót és 300 kis zászlót készítettek erre az alkalomra. Jól nézett ki, ez tény.

Rendes játékidő

Az első félidőben sehogyan sem találta a szervezett szegedi védekezés ellenszerét a Mol Fehérvár. A címvédő vendégek sem sebességben, sem kreativitásban nem nőttek NB II-es ellenfelük fölé. A pálya szélességében tologatták a labdát, lassan járatták azt, így a lelkes hazaiak mindig odaértek, ahova kell. A Puskás-díjas Zsóri Dániel nem tudott szembefordulni a kapuval, így helyzetbe sem került, egyedül az ukrán Ivan Petrjaknak volt egy lehetősége, de akkor meg Alekszics Branimir védett. Nem volt meggyőző a Fehérvár, nem csoda, ha a szünetben egy kicsit megemelte a hangját Joan Carillo vezetőedző.

Ennek ellenére csak a 60. perc után változtatott két helyen is, és Kovács István, valamint Loic Nego érkeztével élet költözött a vendégek támadójátékába – sajnos. Tegyük hozzá, a szegediek megpróbálták be­­­­osztani az erejüket, és nem si­­et­­tették a játékot, ám amikor lehetett, gyors kontrákra vállalkoztak. Különösen akkor ültek ezek az ellencsapások, amikor Nego aktív volt – a helyén maradt jobb oldali területekre Cigan Cristian és Sóron Tibor is rendre be tudott futni, és jöttek is a lövések. Közben pályára lé­pett Futács Márkó, így már két centerrel dolgozott a Fehérvár. Zsóri lesgyanús helyzetben ziccert rontott, Alekszics védett a szóló végén.

Kihagyott 11-es

A hosszabbítást várta minden­­ki, amikor Csonka Bence játékvezető egy beadást követő tö­meges elesés kapcsán második sárgát adott Mogának, aki így kiszállt, míg 11-est a Fehérvárnak. Tíz ilyen van egy meccsen, hogy miért pont ekkor döntött így a Békés megyei bíró, azt nem értettük. Szerencsére Futács kihagyta a büntetőt, illetve Alekszics védett bravúrral – maradhattunk még egy félórát az egyre nagyobb hidegben és leereszkedő ködben.

Hosszabbítás

Ezt azért szegedi oldalon ke­vesen bánták, a kesztyűk, ha­­risnyák, sapkák, pokrócok, melengető italok kiszolgálták gazdáikat. A támadásról emberhátrányban sem tett le a Szeged, de Alekszicsnek egyre több bravúrra volt szüksége. Fogyott az erő, a levegő szegedi oldalon, de a lelkesedés megmaradt, és a közönség is egyre inkább átvette a játékosok vibráló érzelmeit. Ám amíg kilenc emberrel maradt a hazai csapat

– Csonka játékvezető 15-20 másodpercig nem vette észre, hogy az ápolt Deák István visszajönne, játékra kész –, a Mol Fehérvár megszerezte a győztes gólt. A születésnapos Kárász Krisztán fejel a legjobban a szegediek közül, ehhez képest a nekiszaladó Pátkai okosan nem engedte felugrani, így lett öngól. Eldőlt a meccs, nagyon kevés esély maradt az egyenlítésre, és már nem is volt meg a lendület ehhez, továbbjutott a Fehérvár.

Nyilatkozatok A hazai edző, Joao Janeiro ki­csit zaklatottan várta a sajtótájékoztatót, de mire elkezdődött, megnyugodott. – Kollégám két győztes meccsel mutatkozott be a fehérvári kispadon, ehhez gratulálok. Ki­lenc nap alatt ez volt az ötödik meccs, sokat utaztunk, sok a hiányzónk, egy jó erőkből álló ellenfél érkezett hozzánk, így büszke vagyok azokra, akik ma pályára léptek. A kapott gólnál nyolc mezőnyjátékosunk volt a pályán, ez elég volt a győztes gólhoz – nyilatkozta. – Tudtuk, hogy nehéz lesz. Remekül dolgozott az ellenfél stábja, mert szervezetten ját­­szottak. Az első félidő nem volt jó, jobban szerettük volna kontrollálni a meccset, de a gól sem jött. A végén aztán voltak helyzetek, kimaradt a 11-es is, de ez a futball velejárója. A pá­lyán elvégzett munka, a hozzáállás rendben volt, hibából sok akadt, de a győztes gólt mi szereztük – mondta a fehérvári szakember, Joan Carillo.

SZEGED–CSANÁD GA–MOL FEHÉRVÁR 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Labdarúgó magyar kupa, a 16 közé jutásért. Szeged, Szent Gellért Fórum,

4500 néző. Vezette. Csonka Bence (Búzás, Vígh-Tarsonyi).

Szeged-Csanád GA: Alekszics – Kárász (Pongrácz, 106.), Moga, Tóth G., Deák I., Mohl – Zvara, Oláh G., Tóth M. (Cigan, 65.) – Kóródi (Sóron, 74.), Gajdos (Andorka, 71.). Vezetőedző: Joao Janeiro.

MOL Fehérvár: Kovács D. – Rus, Juhász, Musliu (Nego, 64.), Hangya – Pantics (Futács, 77.), Elek, Pátkai – Milanov (Kovács I., 63.), Petrjak – Zsóri (Bamgboye, 95.). Vezetőedző: Joan Carillo.

Gólszerző: Kárász (103., öngól).