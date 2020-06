Az elmúlt héten a svájci Lugano labdarúgócsapata 2-0-ra legyőzte a Luzernt bajnoki mérkőzésen. A találkozón kezdőként lépett pályára és élete első felnőttgólját szerezte meg a hódmezővásárhelyi származású középhátvéd, Kecskés Ákos.

Kecskés Ákos a koronavírus-járvány után újraindult svájci labdarúgó-bajnokság első Lugano-meccsén még kisebb meglepettségére nem lépett pályára, a Luzern ellen viszont már igen, olyannyira, hogy történelmi pillanatokat élhetett át. Élete első gólját szerezte a felnőttek között a 24 éves védő.

– Jól csavarodott be a labda a szögletnél, szándékosan a földre irányítottam a fejest, és hihetetlen boldogság járt át, amikor láttam, hogy a kapuba pattan a labda – emlékezett vissza a Nemzeti Sport kérdésére a hódmezővásárhelyi származású futballista. – Felnőttpályafutásom első gólját szereztem. Persze ennél is fontosabb a három pont, méghozzá úgy, hogy hátul lenulláztuk az ellenfelet. Az, hogy betaláltam, hab a tortán. Nagyon készültünk a szerdai találkozóra, mivel a bajnokság újraindulását követő első mérkőzésen, a Servette ellen döntetlenre végeztünk, mindenképpen győzni akartunk. Jó érzés, hogy a sikerből én is kivehettem a részem – folytatta.

A tízcsapatos svájci pontvadászatból még tíz forduló van hátra. Kecskés klubja a hetedik helyen áll a tabellán.

– Jó lenne minél előrébb végezni a tabellán, de az Eu­rópa-liga-indulást érő negyedik hely elérése egyelőre nincs napirenden. Ha sikerül elkapnunk a fonalat, a hátralévő fordulókban bármi megtörténhet, igaz, ehhez sok tényezőnek kell számunkra kedvezően alakulnia. A svájci bajnokságban is sok a sérülés a feszített tempó miatt, és még másfél hónap hátravan. Nagy figyelmet fordítunk a regenerációra, reméljük, jól jövünk ki ebből az új helyzetből – nyilatkozta a hódmezővásárhelyi származású Kecskés Ákos.