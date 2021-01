Boros Kinga örömmel tért vissza a St. Mihály csapatához

Másfél év után újra a KÉSZ–St. Mihályban játszik Boros Kinga. A magyar válogatottnál is számításba vett védő nagy erőssége lehet a csapatnak, és úgy érzi, nem lesz gondja a beilleszkedéssel.

Komoly erősítést jelentett be újév napján a KÉSZ–St. Mihály, amely a korábban a magyar válogatottnál is számításba vett Boros Kingával erősítette meg keretét. A 23 éves védő a Diósgyőrtől érkezik Szegedre, és nem először ölti magára a Tisza-parti csapat mezét, hiszen 2019 tavaszán egy fél évet már játszott a St. Mihály színeiben, akkor kölcsönben szerepelt a miskolciaktól Szegeden.

– Lejárt a szerződésem Diósgyőrben, amikor pedig eldöntöttem, hogy nem akarok maradni, akkor az első gondolat a fejemben az volt, hogy Szegeden folytatom. Nem csupán azért, mert voltam már a csapat tagja korábban, hanem mert számomra fontos a St. Mihály, sokat adtak nekem a múltban, így érzelmi döntést hoztam a váltással – mondta lapunknak Boros Kinga.

A St. Mihály nagyszerű őszi szezont zárt, hiszen az ötödik helyen töltheti a téli szünetet, miután tizenkét bajnokin tizenegy pontot szerzett: most pedig a féltávnál harmadik Diósgyőr egyik meghatározó emberével tudott erősíteni.

– Fontos szempont volt persze az is, hogy milyen jó őszt zárt a csapat. Remélem, velem a keretben még szebb eredményt tudunk elérni, de minimum ezt a helyet meg tudjuk tartani. Ha a szerencse is mellénk áll, akkor megőrizhető ez a pozíció, ebben szeretnék minél többet segíteni a csapatnak. Bár sok arc kicserélődött az öltözőben, de azt hiszem, nem lesz gond azzal, hogy megtaláljam a helyem – tette hozzá Boros Kinga, aki szeretne olyan játékot nyújtani a St. Mihálynál, amelynek köszönhetően a továbbiakban is számítanának rá a magyar válogatottnál.

Jenei Péter január 11-én vezényli az első edzést a lá­nyoknak, a St. Mihálynak így két hónapja lesz felkészülni a március közepi bajnoki rajtra, ahol majd a sereghajtó Győri ETO-t fogadja a csapat.