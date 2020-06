Őrült négy meccset kell játszaniuk

Két egymást követő mérkőzésen is kétgólos hátrányból állt fel a Paksi FC, így a szegedi Szélpál Norberttel felálló atomvárosi együttes két értékes pontot szerzett – ugyanakkor még kemény négy találkozó vár a csapatra.

– Mindkét csapat jó állapotban volt, lüktetett a játék. Zalaegerszegen sok szurkoló is kilátogat a meccsekre, ez is dobhatott a játékon. Jó kis meccs volt, kívülről is biztos élvezhető találkozót játszottunk – összegzett Szélpál Norbert a ZTE elleni, idegenbeli 3–3-ra végződő mérkőzést követően, miután csapata egy remek mérkőzésen, kétgólos hátrányból megmentett egy pontot.

Három nappal korábban hasonló tettet vitt véghez a Paks, hiszen akkor a Ferencváros ellen a sírból hozott vissza egy pontot: a 90. percben még két góllal vezetett az FTC, ám döntetlenre végződött a meccs.

– Valóban, ritkán fordul elő, hogy három nap alatt kétszer is kétgólos hátrányból álljon fel egy csapat. A Fradi ellen nem sok csapat szerez pontot, de a Zalaegerszeg elleni döntetlennek is megvan az értéke, hiszen egy jó csapatról beszélünk. Nem így terveztünk, de szerencsére mindkét meccsen egy-egy pontot meg tudtunk menteni. Minden meccsen győzni szeretnénk, de ezeket az egy pontokat is meg kell becsülnünk, hiszen nagyon szoros a tabella hátulja, minden meccs egyfajta élet-halál harc számunkra is – nyilatkozta lapunknak Szélpál Norbert.

Az atomvárosi klub szegedi védője az előző héten kétszer is bekerült a Nemzeti Sport által összeállított forduló válogatottjába: a Mezőkövesd elleni idegenbeli győzelem, és a Mol Fehérvár elleni döntetlen alkalmával nyújtott teljesítményével a legjobb tizenegy tagja lehetett az NB I-ben.

– Az újrakezdés utáni első két meccsen jól ment a játék. Sajnos a ZTE ellen nem éreztem olyan jónak magamat, de azon vagyok, hogy azt a teljesítményt, amit az első két találkozón nyújtottam, a to­­vábbiakban is hozzam. A szorított menetrend miatt fontos a frissítés, és persze az is, hogy egy-egy csapat hogyan tudja forgatni a keretét. Ezt a hónapot végig kell nyomnunk, remélem, a bennmaradást elérjük az idény végén – mondta Szélpál Norbert.

A Paks tehát még veretlen az újrakezdés óta, ám közel sem nyugodhat meg, hiszen négy fordulóval a zárás előtt éppen a vonal fölött áll, két ponttal megelőzve a Debrecent: azt a csapatot, amelyet az utolsó fordulóban majd hazai pályán fogadhat, ám addig is fontos mérkőzések várnak rá.

– Igen, erőt adnak az eddigi eredményeink. A három pontokkal lehetne a legjobban el­lépni hátulról. Annak örülnénk, ha az utolsó meccsen már számunkra nem lenne tét, méghozzá azért, mert mi már biztosítottuk a tagságunkat. Most egy picit távolinak tűnik az a meccs, pedig két hét múlva már az utolsó forduló következik. Egyelőre a holnapi, Kaposvár elleni meccsre koncentrálunk, hiszen itt mindenképpen be szeretnénk gyűjteni a három pontot. Az eddigi meccseken nem mi voltunk a favoritok, most ez változik: meg is kell mutatnunk, hogy nem hiába vagyunk a meccs esélyesei – utalt Szélpál Norbert arra, hogy szerdán azt a Kaposvárt fogadják, amely már biztosan búcsúzik az élvonal küzdelmeitől.

Az NB I állása:

1. FTC 29 20 7 2 54 – 23 67

2. Fehérvár FC 29 16 8 5 52 – 26 56

3. Mezőkövesd 29 13 7 9 39 – 27 46

4. Puskás A. 29 11 11 7 44 – 37 44

5. DVTK 29 12 5 12 37 – 40 41

6. Honvéd 29 11 8 10 31 – 36 41

7. Újpest 29 10 6 13 37 – 42 36

8. ZTE 29 9 9 11 46 – 41 36

9. Kisvárda 29 10 5 14 37 – 40 35

10. Paks 29 9 7 13 37 – 47 34

11. DVSC 29 9 5 15 42 – 55 32

12. Kaposvár 29 4 2 23 24 – 66 14