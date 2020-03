Összefog a sportvilág a járvány ellen

A koronavírus-járvány idején a sportélet továbbra is szolgál hírekkel, és most már jobban esik, ha pozitívat is hallunk, így a legjobbakkal kezdjük a mai válogatást.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó nagylelkű felajánlást tett: ét­terme – ameddig a készleteik tartanak – napi 200 ingyenpizzát szállít ki számos budapesti kórházba, ezzel kifejezve elismerésüket és tiszteletüket az egészségügyben dolgozóknak. Gulácsi Péter, a magyar lab­darúgó-válogatott és az RB Leipzig kapusa feleségével együtt ötmillió forinttal támogatja a Szent László Kórház In­­fektológiai és Intenzív osztá­lyának alapítványát. A Bundesliga negyedik helyén álló Borussia Mön­chengladbach labdarúgói fel­­ajánlották: lemondanak fi­­zetésük egy részéről, hogy a klub így megtarthassa a többi alkalmazottját. A német labdarúgó-váloga­tott két és fél millió eurót adományozott azok számára, akik érintettek voltak a koronavírus-járványban.

Gary Neville és Ryan Giggs, a Manchester United labdarú­gócsapatának két korábbi sztárja térítésmentesen felajánlotta közös tulajdonban lévő két manchesteri szállodáját egészségügyi dolgozóknak a járvány idejére. Szerintük az egész iparágnak szolidaritást kell mutatnia ebben a bizonytalan időben azok iránt, akiknek leginkább szükségük van szállásra, és kénytelenek a csa­­ládjuktól elszigetelten élni a következő néhány hónapban. Tovább bővült azon sporto­lók névsora, akik nyilvánosan vállalják a véleményüket, miszerint idén nyáron nem kellene megrendezni az olimpiát, ugyanis a magyar úszóklasszis, Cseh László a Nem­zeti Sportnak nyilatkozva elmondta: nem érzi helyénva­lónak az olimpia megtartását, így ha szeretnénk elkerülni, hogy még nagyobb baj legyen, el kellene tekinteni az ötkarikás játékoktól. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke kétszázhúsz olimpikonnal egyeztetett, és hangsúlyozta: felelősségteljes döntést akar hozni.