Összességében pozitív félévet zárt a St. Mihály a női labdarúgó NB I-ben

Hat pontot gyűjtve a hetedik helyről várhatja a tavaszi folytatást a női labdarúgó NB I- ben a St. Mihály: Szil Tündéék sokáig nyeretlenek voltak, ám az utolsó három meccsükön négy pontot szerezve korrigálni tudtak.

Egy győzelem, három döntetlen és nyolc vereség a mérlege a női labdarúgó NB I őszi idényében a St. Mihálynak: a szegedi csapat november közepén aratta első és egyben egyetlen sikerét az ősszel a szombathelyi Haladás ellen 3–1-re, viszont a szezon előtt kitűzött hatodik hely, amely az osztályozó nélküli bennmaradást jelentené, így sincs távol – a Győr csupán három ponttal gyűjtött többet.

– Folyamatosan fejlődött a csapatunk – kezdte Hódi Mi­hály, a St. Mihály vezetőedzője. – Teljesen új csapatot kellett építeni, és új játékrendszert is kellett begyakorolnunk. A keretünk elég későn alakult ki, így a bajnokság közben kellett az új dolgokat begyakorolni. Úgy gondolom, mostanra tart ott a csapat, ahol kellene, ha így folytatjuk, akkor nagyon szép tavasz előtt állhatunk. A hetedik hely miatt nem lehetek maradéktalanul elégedett, a fejlődéssel viszont abszolút az vagyok – értékelt a St. Mihály trénere.

A Haladás ellen szerzett négy pont mellett a Kelen elleni sze­­zonzárón, valamint korábban szintén az újonc elleni, hazai meccsen szerzett pontot a St. Mihály.

– Az MTK-val is szoros meccset tudtunk játszani, de már nem félek senkitől. Ez a mérkőzés is bizonyította, bárki ellen partiban tudunk lenni. A Ferencváros persze más ka­­tegória. Ezek a meccsek kel­­lettek ahhoz, hogy komolyabb csapat ellen se csak a védekezésre kényszerüljünk, hanem tudjunk dominálni is. Egyénileg is sokat fejlődtek a játékosaink, így a Sweatman, Bartalis belső védő párosunk, vagy Lipták Lilla és Szil Tünde is remek őszt nyújtott. Papp Szidónia aluledzetten érkezett, de a szezon végére jó teljesítményt hozott, mellettük pedig két tehetségünk, Vigh Patrícia és Savanya Csilla is pazar játékot mutatott fiatal koruk ellenére. De ugyanígy kiemelhetném a külföldi labdarúgóinkat, az ő teljesítményüket is – tette hozzá a St. Mihály trénere.

Az együttes legközelebb bajnoki mérkőzést csak március közepén játszik a női NB I-ben. A kerettagok számára így a pihenőt követő téli felkészülés kezdetét majd a január második hétvégéjén esedékes, immáron hagyományosnak mondható, MLSZ által rendezendő teremlabdarúgó-torna jelenti.