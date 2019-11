Ötöt lőtt a SZVSE, a második félidőben dominált a Mórahalom – megyeegyes eredmények!

Meglepetésekből nem volt hiány a Csongrád megyei I. osztály utolsó teljes őszi fordulójában, hiszen a bajnoki címre pályázó Makó döntetlent játszott Röszkén, az újonc Mórahalom vezetéshez jutott az Algyő ellen és meg is nyerte a meccset.

A Csongrád megyei I. osztály utolsó teljes őszi fordulójában az újonc Mórahalom vezetéshez jutott az Algyő ellen: a jó iramú találkozón Bokányi Richárd fejezett be egy kontrát. A nyílt találkozó a második félidő elején aztán gyorsan eldőlt, hiszen a szünet után rögtön az első percben megduplázta előnyét a hazai csapat, majd nem sokkal később a hazaiak gólzsákja, Bokányi ismét eredményes volt, ezzel lezárva a meccset.

Meglepetésekből nem volt hiány a tizenharmadik fordulóban, hiszen a bajnoki címre pályázó Makó döntetlent játszott Röszkén. A vendégek az első negyedóra végén egy büntetőt is elhibáztak, majd hiába alakították ki a nagy helyzeteket, egyet sem tudtak értékesíteni. A Röszke trénere, Pördi Péter ezzel a meccsel búcsúzott a csapattól, ugyanis a klub vezetősége leváltotta őt a gárda éléről.

Ismét egy kilencvenedik perc után kapott góllal kapott ki a Tiszasziget hazai pályán, ám ezúttal egy olyan ellenfél vitte el a három pontot Bernát Péter csapatának otthonából, amellyel szemben papíron lett volna esélye nyerni – csakhogy az UTC a 92. percben szerzett találattal idegenben lepte meg a szigetieket. A Bordány odahaza kétgólos előnyből játszott döntetlent a Kiskundorozsmával.

A Hódmezővásárhelyi FC és az SZVSE is magabiztosan hozta saját mérkőzését, előbbi a Székkutast, utóbbi a Csongrádot győzte le. Ugyanakkor az őszi bajnoki cím még nem dőlt el, hiszen a HFC még előzhet, ha a pótolt mérkőzésen az SZVSE kikap, miközben a vásárhelyiek nyernek.

Hét végén már csak három mérkőzést rendeznek, amelyeket a magyar kupa miatt halasztottak el korábban.

MÓRAHALOM–ALGYŐ 3–0 (1–0)

Mórahalom, 250 néző. Vezette: Nasz Balázs (Tóth, Polyák)

Mórahalom: Szatmári 8 – Malatinszki D. 8, Malatinszki Á. 8 (Nyári –), Puhalák 8 (Hevesi 8), Baji 8, Király 8, Savanya 8, Bokányi 8, Szabadi 8, Dobák T. 8

(Szekeres –), Szalma 8. Edző: Hevesi Tibor.

Algyő: Weszelovszky 4,5 – Szélpál 4,5, Belanka 4, Rádi 4,5, Mészáros 4, Deák 4 (Bozóki 5), Kovács 4, Pénzváltó 4 (Molnár G. 6), Varga G. 4 (Molnár Sz. 5), Fórizs 4,5 (Daróczi –), Hatvani 4 (Tóth M. –). Edző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Bokányi (28., 53.), Baji (46.).

Hevesi Tibor: Köszönöm minden mórahalmi sportbarát támogatását, szurkolóink sportszerű biztatását, különösen azoknak, akik elkísértek bennünket idegenbe is. Úgy érzem, helytálltunk ebben az osztályban is, megígérhetem, hogy a tavasszal még jobbak leszünk, jobban ki fogjuk szolgálni a szép számú közönségünket. Hajrá, Mórahalom!

Podonyi Norbert: A futball néha igazságtalan, és ezt nem a mai mérkőzés eredményére mondom. A mai napon a Mórahalom mind akaratban, mind taktikailag is jobb volt nálunk.

CSONGRÁD-KUNSÁG A.-SZVSE 1-5 (0-2)

Csongrád, 200 néző. Virág András – kiválóan (Lászlai, Minda).

Csongrád-Kunság Aszfalt: Kovács 5 – Selyem 6,5, Simai 4,5, Lipták 6,5, Mészáros 6, Szőrfi 4,5 (Szántai –), Papp Á. 6,5, Nagy 5,5 (Farkas –), Bálint 5

(Koncz –), Szabó 0 (Lévai 5,5), Borda 6. Megbízott edző: Dósa Rácz Pál.

SZVSE: Leindler 8 – Kormányos 8 (Mészáros –), Vastag 9, Végh 8 (Baka –), Pócs D. 8, Csamangó 8, Pócs T. 8, Beretka 10 (Kelemen V. –), Hatvani J. 9

(Kelemen B. –), Szilágyi 8 (Papp D. –), Zsoldos 8. Edző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Papp Á. (67.), ill Hatvani J. (16., 78.), Beretka (39., 62.), Kelemen V. (89.).

Dósa Rácz Pál: Bárhogy is alakul a jövőm, nagyon büszke vagyok arra, hogy a csapat edzője lehettem.

Kelemen Balázs: Tizenöt perc kivételével a szezon egyik legjobb játékával rukkoltunk elő.

RÖSZKE-MAKÓ 0-0

Röszke, 120 néző. Vezette: Kis Máté – közepesen (Kovács, Soós)

Röszke: Fodor 10 – Zsilák T. 10, Zsilák M. 10, Tanács 10, Berta 10 (Ördögh Á.–), Valach 10 (Mulati –), Fehér 10, Papdi 10 (Ördög Cs. –), Szücs 10, Heipl 10 (Császár 10), Márki 10. Edző: Pördi Péter.

Makó: Garamvölgyi 0 – Buzási 5 (Szabó D. –), Sirokmán 6, Seres 6, Zámbori 5, Tóth T. 5 (Hegyesi –), Magyar 5, Tomisics 5, Széll 6, Makszimovics 5, Gémes 5 (Juhász –). Edző: Siha Zsolt.

Pördi Péter: Gratulálok a játékosoknak ehhez a meccshez és az egész őszhöz! Köszönöm, hogy szépen búcsúztattak el, szívből kívánom a Makónak, hogy nyerje meg a bajnokságot!

Siha Zsolt: A mai mérkőzésen pontosan azt kaptuk, amit érdemeltünk az elmúlt hetek történései után. Gratulálok a Röszkének, sok ilyen becsületes és csupa szív sportemberre lenne szüksége Csongrád megyének, mint Pördi Péter

TISZASZIGET-UTC 1-2 (0-0)

Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Burzon Márk – közepesen (Fodor L., Halász).

Tiszasziget: Czirják 4 – Bálint T. 4, Zámbori 4, Puskás Cs. 4 (Kökény –), Rutai 4, Réczi 5, Fődi 4 (Juhász Á. –), Bálint D. 4, Skribek 6, Duba 7, Farkas 4.

Edző: Bernát Péter.

UTC: Zsibrita 8 – Pusztai 8 (Nagy B. –), Koncz 7,5, Péczely 7,5, Faragó 8,5, Sós 7, Nagy-Pál 7,5 (Boruzs –), Szántó 8, Balogh 7,5, Vincze 8 (Vincze –), Papp 7,5. Edző: Kiss Máté.

Gólszerzők: Duba (73.), ill. Szántó D. (70.), Faragó N. (92.).

Bernát Péter: Nem bánom, hogy vége a fél évnek. Ebben a meccsben minden benne volt, ami jellemzett minket az ősszel, például a rengeteg kialakított és

kihagyott helyzet. Gratulálok az UTC-nek, ránk pedig sok munka vár.

Kiss Máté: A győzelem értékes, a játékunk elfogadható, a helyezésünk irreleváns.

HFC-SZÉKKUTAS 9-0 (2-0)

Hódmezővásárhely, 300 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Szeles, Mígh)

HFC: Kandó 6 – Rau 6,5, Tóth J. 6,5, Huszár 6 (Gyüre 6), Bata 7, Koncz 6 (Bódai 7), Darida 6,5, Mezei 6,5, Rácz D. 7 (Mohácsi 7), Povázsai 6,5,

Bürgés 7 (Szabó M. –). Edző: Szűcs Róbert.

Székkutas: Vígh 3 – Szántó 3, Harmati 3, Bakos 3, Kis D. 3, Daraki 3, Bujáki 3, (Zsoldos 3), Kis Á. 3, Rakozov 3 (Csorba –), Szabó 3, Bartyik 3. Játékos-edző: Bartyik Norbert.

Gólszerzők: Rácz (3., 45.), Mohácsi (60., 79., 83.), Bódai (70., 72.), Bürgés (76., 77.).

Szűcs Róbert: Közönségszórakoztató mérkőzésen szép gólokat szereztünk.

Bartyik Norbert: Papírforma-eredmény született, gratulálok a HFC-nek!

FOLIAPLAST-BORDÁNY-KISKUNDOROZSMA 2-2 (2-0)

Bordány, 150 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – közepesen (Csöngető, Szűcs I.).

Foliaplast-Bordány: Vasas 6 – Fodor B. 6, Popovics 6 (Bábi, 1), Molnár D. 6, Fátyol 6, K. Tóth 6, Balázs E. 6 (Nagy Torma 6), Kis L. 6 (Turi –),

Lőrinc 6, Visnyei 6 (Budai –), Virág 6. Edző: Tóth János.

Kiskundorozsma: Rozs E. 7 – Ottlik Máté 8, Kiss A. 7, Bodonji 6 (Mihálffy Zs. 6,5), Dongó 6,5 (Lengyel –), Szecskó 7, Rudisch 7, Balog B. 7, Cseh

6,5 (Mocsári –), Géczi 6,5 (Papp N. 7), Ottlik Márk 7,5. Edző: Szabó Zsolt.

Gólszerzők: Popovics (2.), Fátyol (34.), ill. Ottlik Márk (56.), Mocsári Gy. (92.).

Kiállítva: Bábi (91.).

Tóth János: Rossz volt a pálya talaja, emiatt a közdelem dominált a mérkőzésen.

Szabó Zsolt: Ellentétes félidők után igazságos döntetlen született.

A HÉTVÉGI PROGRAM

Szombat, 13 óra: Kiskundorozsma–Makó, SZVSE–Székkutas. Vasárnap, 13 óra: Foliaplast-Bordány SK–Hódmezővásárhelyi FC.

A bajnokság állása

1. SZVSE 11 10 1 0 36 – 7 31

2. HFC 11 9 1 1 39 – 8 28

3. Makó 11 8 3 0 39 – 6 27

4. Bordány 11 6 1 4 24 – 15 19

5. Mórahalom 12 6 1 5 26 – 19 19

6. Algyő 12 6 0 6 22 – 23 18

7. Tiszasziget 12 5 2 5 16 – 15 17

8. Csongrád 12 5 0 7 22 – 26 15

9. Kiskundor. 11 4 3 4 19 – 20 15

10. UTC 12 4 1 7 10 – 32 13

11. Röszke 12 3 1 8 13 – 28 10

12. Szentes 12 2 0 10 12 – 41 6

13. Zsombó 0 0 0 0 0 – 0 0

14. Székkutas 11 0 0 11 7 – 45 0

IFJÚSÁGIAK, A CSOPORT

12. forduló: Tiszasziget–Kiskundorozsma 4–2, gólszerzők: Török, Tóth M. (3), ill. Benkocs, Jankó. DAFC Szeged–Csongrád-Kunság Aszfalt 2–2,

gsz.: Lehocki, Bakos, ill. Szalkai-Szabó, Berkes. FK 1899 Szeged–Foliaplast-Bordány 0–2, gsz.: Hajdú, Sója. Szentesi Kinizsi–UTC 7–1, gsz.: Nagy, Péter (3), Mihály, Puhala, Gyarmati, ill. Vincze.