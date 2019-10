Ott állnak a tabellán, ahol kell: Beretka Péter és az SZVSE eddig esélyeshez méltón szerepel

Rovatunkban az elmúlt hétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. A Szegedi VSE támadója, Beretka Péter (29) klasszikus mesterhármast szerzett Szentesen tizennyolc perc alatt.

Az 51. és a 69. perc között jutott klasszikus mesterhármasig a Szegedi VSE csatára, Beretka Péter Szentesen, aki mindhárom találatát a kapu elé érkezve érte el.

– Az első gólt bedobást előzte meg, amely után Hatvani József pörgette tovább a labdát Pócs Tamásnak, aki a szélről beadott, én pedig az ötös sarkáról gurítottam a rövidbe. Ez volt a csapat harmadik gólja. A másodiknál Kelemen Viktor centerezett, és az ötösről passzoltam a labdát az üres kapuba, míg a harmadik szép támadás után született: Pócs Tomival csináltunk meg egy kényszerítőt a 16-osnál, majd rávezette a kapusra a labdát, de önzetlen volt, én pedig megint csak az üres kapu előtt találtam magam – mondta a góljairól Beretka.

A Szegedi VSE kilenc forduló után a vesztett pontok tekintetében ugyanúgy áll, mint a Makó (6 győzelem, 1 döntetlen, 0 vereség), míg a Hódmezővásárhelyi FC vezeti a tabellát, mert egy meccsel többet játszott közvetlen riválisainál (7 győzelem, 0 döntetlen, 1 vereség).

– A minél jobb szereplés a cél, és ha odakerülünk, vállalnánk az NB III-as indulást – mondta Beretka. – A harmadosztályból igazoltam az SZVSE-hez, így van összehasonlítási alapom: a megyei I. osztályban sokkal könnyebb futballozni, mint az NB III-ban. Ott minden meccs ki-ki mérkőzés volt, mindenki le tudta győzni a másikat, most viszont talán csak két rivális van, amelyekkel harcolunk a feljutásért. A többiek is tudják, hova készülünk, és mik az elvárások most, és mik lennének majd fentebb. A két idegenbeli rangadón négy pontot szereztünk, így lehetnék elégedett is, de a makói ikszet sajnáljuk, mert korán ember­előnybe kerültünk, vezettünk, mégsem tudtuk megtartani az előnyt. Az első félidőben sok helyzetet kihagytam, így jót tett az önbizalmamnak a tripla. A rangadókon még hiányoznak a gólok, ám a kulcspasszok megvannak, ennek örülök. Mondjuk, a hazai mérkőzések miatt nem kellett költöznöm, hiszen ahogy korábbi csapatommal, úgy most is az SZVSE-pálya az otthonom – mondta Beretka.