Óvatosan dolgoznak

A legrosszabbkor érkezett a járvány a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE szempontjából, a szegedi tollaslabdázók mostanra azonban, ha kis csoportokban is, de elkezdték a közös munkát.

– Remélem, hogy túl vagyunk a nehezén – kezdte Didi Purwanto, a Goodwill Pharma Ti­­sza Tollas SE edzője, aki fe­leségével, Dian Ayu Mayasarival több mint öt éve dolgozik a szegedi klubnál. Az indonéz házaspár több válogatott játékost is kinevelt, az alapszakaszt megnyerő szegedi klubban pedig játékosként is szerepeltek. – Az elmúlt hetekben nagyon komolyan vettük a szabályozásokat, viszont a játékosokat sem hagytuk egyedül, így online formában oldottuk meg az edzéseket. He­­ti rendszerességgel készítettünk videókat, amelyeket egy zárt csoportban tettünk közzé, ezeket kellett otthon elvégeznie mindenkinek. A legtöbb alapgyakorlat volt, a lábmunkára, a csukló edzésére, valamint a fizikai felkészítésre fókuszáltunk. Szorgalmasak voltak a felnőttcsapat és az utánpótlás tagjai is, rendszeresen beszámoltak az eredményeikről – mondta az indonéz szakember.

A járványhelyzet miatt ho­­zott intézkedések enyhítéseinek köszönhetően kezd visszatérni az élet a szegedi klubnál is: az edzéseket, ha óvatosan is, de elkezdték a tollasozók.

– Remek hír, hogy ismét közösen edzhetünk, igaz, egyelőre ezt nem teljes létszámmal tesszük. Csoportokra bontottuk a já­­­­tékosokat, odafigyelünk minden higiéniai előírásra. Mivel a tollaslabda nem kontaktsport, és a háló is elválasztja a feleket, könnyebb betartani a biztonságos távolságot.

A járvány a legrosszabbkor szakította félbe a szezont, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE ugyanis épp a hazai rendezésű rájátszásra készült, ahol előnyből várhatta az ellenfeleket, így jó esélye nyílt az első osztályú bajnoki cím megszerzésére. A rájátszást azonban el­­halasztották, így egyelőre az érmek sorsa sem dőlt el.

– Nem tudni még, mikor folytatjuk, de bízom benne, hogy szeptemberben már a rendes kerékvágásban mennek a versenyek. Egyelőre sem a hazai, sem a nemzetközi ver­­senynaptár nem állt össze, az egyetlen biztos pont, hogy az elhalasztott tokiói olimpia 2021. július 23-án kezdődik – zárta Didi Purwanto.