Pályán az az utánpótlás

Jégkorong



Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–FC Hatvan Gigászai

U12-es bajnokság, Sárga csoport, 11. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Hemmert János – Molnár Ádám, Szabó Marcel, Csizmadia Ronald, Fábián Huba, Mák Márton – Gombás Dávid, Rózsa Marcell, Börcsök Dóra, Jernei Máté, Kókai Márk – Csányi Botond, Ilisz Emese Tea, Kónya Koppány. Edző: Maslac Michael.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Óbuda Hockey Academy

U12-es bajnokság, Piros csoport, 7. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Varga Regő – Kardos Dávid, Kecskés Tamás Ábel, Mák Panni, Tisóczki Levente, Tóth Buda – Csüllög Marcell Dominik, Gémes Gellért Gál, Kiss Gábor Iván, Kovács Milán Dezső, Rózsa André – Bíró Bonifác, Havass Zsigmond, Hegyközi Tamás Levente, Györe Balázs Géza, Farkas Botond Bence – Paragi Kornél. Edző: Szalai Ákos.

U14-es bajnokság, középszakasz, IV. csoport, 2. forduló.Veress Bence (100%) – Gyenge Iván, Rózsa Marcell, Pallós Zsombor 2 (1), Szabó Bence (3), Vörös Henrik Zsigmond 2 – Borbély Balázs, Szabó Marcel, Herédi Gergely, Kékesi Miksa 1, Kocsis Gergely Koppány – Paróczy Szabolcs, Fábián Simon (1), Vastag Ivett 1, Csizmadia Ronald (1).Balázs Csongor.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Vasas SC B 5–7 (1–4, 1–1, 3–2)

U14-es bajnokság, középszakasz, IV. csoport, 3. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Veress Bence (77%) – Borbély Balázs, Rózsa Marcell, Pallós Zsombor 3 (1), Szabó Bence, Vörös Henrik Zsigmond 1 (1) – Gyenge Iván, Szabó Marcel (1), Fábián Simon, Herédi Gergely, Kékesi Miksa – Paróczy Szabolcs, Wehli Marcell, Kocsis Gergely Koppány 1, Peceric Slaven (1), Vastag Ivett. Edző: Balázs Csongor.

Dunaújvárosi Acélbikák–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 10–3 (1–2, 6–0, 3–1)

U18-as bajnokság, középszakasz a 11-14. helyért, 7. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Sebők Dominik Béla (84%) – Pallós Bertalan, Markulik Kende, Sánta William 1, Ferró Norbert (2), Peceric Petar 2 (1) – Sebők Krisztián Martin (1), Szalai Gergő Bence, Vadkerti Zalán, Vastag Márk, Balogh Máté István – Csányi Bence. Edző: Csiki Csaba.



Kézilabda

Megkezdődött a PikBall-kupa utánpótlás kézilabda-sorozat. Az elmúlt hétvégén az U12-es és U14-es korosztály lépett pályára. A PICK Szeged együttesei remekeltek a rangos viadalon. Az U12-esek léptek először pályára. Mandl Alice tanítványai két győztes meccs után rangadót vívtak a Veszprémmel. Sokáig remekül tartották magukat a szegedi fiatalok, csak a második húsz percben tudott meglépni a rivális, így a végén a második helyet szerezték meg a kiskékek. A díjakat a MOL-PICK Szeged-játékosa, Stefan Sigurmannsson adta át.

Másnap az U14-es csapatok vívtak ádáz csatát a Csonka gimnázium tornacsarnokában. Itt is végül az utolsó meccsen dőlt el az aranyérem sorsa. Az első félidő után nem sok esélye volt a győzelemre Balda Ákos fiainak, magabiztosan vezetett a Veszprém. Azonban a második játékrészben hatalmas hajrát nyitott a PICK, a hajrát is jól bírták a szegediek, előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, amit meg is tartottak. A remek hangulatú meccsen a hazai közönség legnagyobb örömére sikerült megszerezni a győzelmet, ezzel itthon tartották a PickBall-kupát. A díjakat Alen Blazevic, a MOL-PICK Szeged horvát légiósa adta át.

A PickBall-kupa sorozat a hétvégén folytatódik, szombaton az U11-es korosztály, vasárnap az U13-as szerepel a Csonka gimiben.

PickBall-kupa U14 eredményei: Kecskemét-PICK Szeged 16-35, Telekom Veszprém-Vojvodina 26-18, Vojvodina-PICK Szeged 17-32, Kecskemét-Telekom Veszprém 19-35, Vojvodina-Kecskemét 22-25, PICK SZEGED-Telekom Veszprém 30-27.

A PickBall-kupa végeredménye: 1. PICK Szeged (Áncsán Barnabás, Bakó Bálint, Csikkel Roland, Dudás Zsombor, Kucsera Máté, Szőllősy Tamás, Herbert Benedek, Nyíri Márk, Szőnyi Zalán, Kovács Bence, Csupor Albert, Nagy Botond, Német Márk, Janecskó Alex, Csengeri Botond, Kiss Levente, Pácza Dániel, Szögi Erik, Miklós Csongor Márton. Edző: Balda Ákos), 2. Telekom Veszprém, 3. Kecskemét, 4. Vojvodina.

A legjobb játékos: Apró Botond (Telekom Veszprém). A legjobb kapus: Borbély Bálint (Kecskeméti Sportiskola). Gólkirály: Német Márk (PICK SZEGED).

PickBall U12es torna eredményei:

Kecskemét-PICK SZEGED 13-35, Telekom Veszprém-FTC 23-10, Kecskemét-Telekom Veszprém 11-50, FTC-PICK Szeged 22-27, FTC-Kecskemét 29-21, PICK Szeged 21-24.

A PickBall-kupa végeredménye: 1. Telekom Veszprém, 2. PICK Szeged (Ábrahám Róbert, Augusz Alex, Báló Levente, Benák Dániel, Márkucz Tamás, Molnár Zsombor, Kocsis Alex, Matic Dávid, Mátó Barnabás, Hegyes Noé, Oltványi Levente, Ördög Dominik, Vas Bence, Zödi Borisz, Levai Levente. Edző: Mandl Alice.), 3. Ferencváros, 4. Kecskemét.

A legjobb mezőnyjátékos: Szilléri Dániel (FTC). A torna legjobb kapusa: Lackhenbac Zalán (Telekom Veszprém). A gólkirály: Matic Dávid (PICK Szeged).

Január 18. (szombat), U11, 10 óra: Kecskemét-PICK Szeged, 10.45: Gyöngyös-Komló, 11.45: Komló-PICK Szeged, 12.30: Gyöngyös-Kecskemét, 13.30: Kecskemét-komló, 14.15: PICK Szeged-Gyöngyös. Január 19. (vasárnap), U13, 10 óra: Kecskemét-PICK Szeged, 11 óra: Telekom Veszprém-HC Vrbas (szerb), 12.15: HC Vrbas (szerb)-PICK Szeged, 13.15: Telekom Veszprém-Kecskemét, 14.30: HC Vrbas (szerb)-Kecskemét, 15.30: Pick Szeged-Telekom Veszprém.

Kosárlabda

U12 fiú bajnokság, A csoport, Jászberény.