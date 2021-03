Pályán az utánpótlás

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára bocsánatkérés helyett most is a keleti vakcinák ellen kampányol

Jégkorong

Bár a tizenegyes a labdarúgásból ismert kifejezés, ezúttal a jégkorongban is használható: a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14-es csapata éppen 11 gólig jutott a PHC elleni összecsapásán a bajnokság középszakaszában. Kettőből kettőt nyertek az U16-osok is.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14 –PHC U14 11–0 (3–0, 4–0, 4–0)

U14-es bajnokság, középszakasz, helyosztó a 17–22. helyért, 3. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14: Veress B. (100%) – Borbély B. 1 (2), Szabó M. 1, Fábián S. 1 (1), Pallós Zs. 3, Wehli M. 1 – Kékesi M. 2 (1), Rózsa M. (3), Csizmadia R., Szabó B. 1 – Hemmert J. (kapus, 100%), Kónya K., Börcsök D., Kókai M., Fábián H. (1), Mák M. 1. Edző: Balázs Csongor.

DAB U16–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U16 0–8 (0–2, 0–1, 0–5)

U16-os bajnokság, helyosztó a 21–26. helyért, 4. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U16: Varga R. (100%) – Dobó Á. 1 (3), Szabó M., Vörös H. 5, Pallós Zs. 1 (2), Szabó B. (2) – Gyenge I. (1), Osznovics L. (1), Kocsis G. 1, Varga Zs. (1), Vastag I. (1) – Csányi B., Szőke G., Nad M. (1). Edző: Balázs Csongor.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U16–FTC-Telekom U16 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

U16-os bajnokság, helyosztó a 21-26. helyért, 5. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U16: Hemmert J. (93%) – Dobó Á. 3, Rózsa M., Osznovics L., Vörös H., Csizmadia R. – Kávássy M., Kékesi M., Csányi B., Szőke G., Mácsai L. – Varga R. (kapus), Gyenge I., Kocsis G., Varga Zs., Vastag I. Edző: Balázs Csongor.

Kosárlabda

Férfi U20-as NB I./A csoport, 24. forduló:

Szolnok (9.)–Naturtex-SZTE-Szedeák (5.) 71–81 (22–20, 18–16, 19–26, 12–19)

Naturtex-SZTE-Szedeák: Polányi 26/18, Balogh Sz. 20, Kass 4, Tráser N. 4, Pinnyey 7/3. Csere: Slavcec 7/3, Káposzta 2, Kamenik, Tráser M. 2, Ódoni 9/9, Balog Cs. Vezetőedző: Simándy Árpád.

Férfi U20-as NB I./B, Zöld csoport, 25. forduló:

Békés (3.)–Vásárhelyi Kosársuli (2.) 100–73 (35–19, 28–28, 14–11, 23–15)

Vásárhelyi Kosársuli U20: Bodócsi 4, Kozma 11/3, Filak 4, Németh 2, Acimovic 3. Csere: Varga 12/3, Bálint 14/9, Bősz 6, Molnár 4, Megyesi 4, Karsai 4, Pánczél 5/3. Vezetőedző: Tóth Tamás.

A Békés elleni vereséget követően a Vásárhelyi Kosársuli U20-as csapata abban reménykedhetett, hogy a legnagyobb rivális Budafok-PSE a hátralévő három mérkőzéséből legalább kettőt elveszít. Az elsőn ki is kaptak (szintén a Békés otthonában), ám ezt követően a várakozásoknak megfelelően előbb a Ceglédet, majd az Egert is legyőzték odahaza. A ceglédiek meglepetésre nagyon szépen helytálltak, helyenként úgy tűnt, hogy meg is lephetik a vendéglátót, ám végül nem sikerült kiénekelni a sajtot a budafoki szájakból, így a fővárosiak készülhetnek a májusra halasztott U20-as országos bajnoki döntőre. A hódmezővásárhelyiek 19 győzelemmel és 3 vereséggel így is nagyon szép szezont zártak, ezüstérmesek lettek, mindössze az jelentette a különbséget, hogy a Budafok kétszer is legyőzte Tóth Tamás tehetséges csapatát.

Teke

Férfi ifjúsági csapat szuperliga, 14. forduló:

FTC (8.)–Zengő Alföld Szegedi TE (1.) 0:4 (1044:1138)

A párok: Szabó D.–Karsai D. 0:1 (1:3, 526:575), Bende Á.–Ivanyik R. 0:1 (1:3, 528:563).

Könnyedén vette a Ferencváros elleni mérkőzést az éllovas Zengő Alföld Szegedi TE, amely mindkét csapatpontot begyűjtötte. Fodor József edző csapata így biztosan vezeti a tabellát az üldöző Kazincbarcika, Győr, Szentgotthárd trió előtt.

Vízilabda

Országos utánpótlás-bajnokságok.

Középszakasz, A1, 1. csoport, 5. forduló, ifjúságiak: Szegedi VPS (7.)–Pécs (5.) 7–8 (0–3, 3–1, 1–3, 3–1).

A szegedi gólszerzők: Leinweber O. 2, Mikházi Zs., Antal Cs., Berkó, Tanács P., Horváth V.

Középszakasz, A1, 1. csoport, 5. forduló, serdülők: Szegedi VPS (8.)–Pécs (6.) 17–15 (4–5, 4–5, 5–3, 4–2).

A szegedi gólszerzők: Leinweber O. 10, Pörge 4, Körtvélyessy, Meleg, Molnár B.

Középszakasz, A1, 1. csoport, 5. forduló, gyermekek: Szegedi VPS (8.)–Pécs (4.) 11–21 (3–6, 1–6, 3–6, 4–4).

A szegedi gólszerzők: Darvasi Cs. 2, Tremmel 2, Lalia 2, Mucsi M., Szabó B., Tatár Cs., Molnár L., Balog B.