Pályán az utánpótlás

Kecskeméten rendezték meg az újonc országos bajnokságot, amelyen az ATSK Szeged fiatal versenyzői is részt vettek.

Kecskeméten rendezték meg az újonc országos bajnokságot, amelyen az ATSK Szeged fiatal versenyzői is részt vettek, közülük a negyeddöntőig mindenki eljutott. Abból a szempontból is érdekes volt ez a verseny, hogy egyszerre rendezték az újonc, az U21, a felnőtt, a veterán és a para asztalitenisz ob-t, a Mercedes Benz Sportakadémián 30 asztalon. Az U11-es fiúk versenyében a kilencéves Kókai Szabolcs első alkalommal állhatott fel országos bajnokságon a dobogóra. Szintén ebben a korcsoportban versenyzett Erdélyi Blanka és Szögi Szonja, mindketten a negyeddöntőben szenvedtek vereséget. Az U13-as fiúk versenyében mindkét szegedi fiú, Kókai Ákos és Kasa Zsombor is a legjobb nyolc közé jutott, ami nagyszerű eredmény.

Az országos bajnokságon a Bácsi Bernát, Nagy Bence és Simon Viktor edzői team segítette a fiatalokat.

Jégkorong

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–HK Kiskőrös-Spartak

U12, Sárga csoport, 15. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Varga Regő – Molnár Ádám, Szabó Marcel, Börcsök Dóra, Fábián Huba, Jernei Máté – Gombás Dávid, Rózsa Marcell, Csányi Botond, Kókai Márk, Kónya Koppány – Ilisz Emese Tea, Börcsök Kornél. Edző: Maslac Michael.

White Sharks Hockey Club–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

U12, Piros csoport, 12. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Somorjai Andor – Kardos Dávid, Kecskés Tamás Ábel, Kovács Milán Dezső, Mák Panni, Tisóczki Levente – Bíró Bonifác, Tóth Buda, Hegyközi Tamás Levente, Kiss Gábor Iván, Laczkó Alen – Kasztner Olivér, Miskár Szabolcs. Edző: Szalai Ákos.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Dunaújváros B 12–2 (6–1, 3–0, 3–1)

U14, rájátszás a 17–22. helyért, 3. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Veress Bence (87%) – Borbély Balázs 2, Erdődi Patrik (1), Pallós Zsombor 2 (3), Szabó Bence 2 (2), Vörös Henrik Zsigmond 4 (1) – Gyenge Iván, Nadj Mateja (1), Fábián Simon (1), Kékesi Miksa, Csizmadia Ronald 1 – Paróczy Szabolcs, Wehli Marcell, Herédi Gergely, Kocsis Gergely Koppány, Vastag Ivett 1 (1). Edző: Balázs Csongor.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Vasas SC B 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1) – hosszabbítás után

U14, rájátszás a 17–22. helyért, 4. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Veress Bence (82%) – Borbély Balázs 1, Bulik Andor Péter, Fábián Simon, Szabó Bence, Vörös Henrik Zsigmond 2 – Gyenge Iván, Nadj Mateja (1), Kékesi Miksa, Wehli Marcell, Fábián Huba (1) – Paróczy Szabolcs, Herédi Gergely, Kocsis Gergely Koppány, Vastag Ivett (1). Megbízott edző: Maslac Michael.

Kézilabda

Fiú U11, D csoport, 6. forduló, Mezőberény: PICK Szeged–Békés 17–10 (7–4), PICK Szeged–Békéscsaba 12–11 (7–4)

A csapat tagjai: Bucsányi Kada, Csamangó Olivér, Meskula Máté, Szabó Balázs, Tari Benedek, Tóth Dominik, Tóth Tamás, Maklári Milán, Németh Patrik. Edző: Bucsányi Ibolya.

I. osztályú serdülő-bajnokság, keleti csoport, 17. forduló: PICK Szeged II.–Gyöngyös 22–26 (13–15)

Szabó Levente: – Sajnos rendhagyó módon kezdődött a mérkőzés. Felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, ami napokkal ezelőtt történt: elhunyt a 15 éves Tóth Tibor, rá emlékeztünk. A fiatal sportoló egyesületünk ellen játszotta utolsó mérkőzését. Az egész kézilabdás társadalom nevében szeretnénk a családnak részvétünket nyilvánítani.

Férfi ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 17. forduló: PICK Szeged–Békéscsaba DKSE 35–24 (17–11)

PICK Szeged: Marczika, Gémes (kapusok), Noska, Lőrincz 6, Hegedűs 4, Kaszás, Csiki Cs., Csíki R. 3, Kinyó 2, Rosta B., Kurai 3, Gárgyán 2, Rea 1, Bajus 5, Szilágyi 4, Tőkés 4. Vezetőedző: Velky Péter.

Fiú serdülő I. osztály, keleti csoport, 17. forduló: PICK Szeged I.–Békéscsaba DKSE 36–28 (19–11)

PICK Szeged: Biczók – Gárgyán 1, Szilágyi 9, Hegedűs 4, Tusják 1, Budai 5, Csokás 6, Fekete 2, Faragó 2, Koszó, Kovács 2, Pintér 1, Csiki K. 2. Jakobljevic 1. Vezetőedző: Goór Róbert.

Kick-box

Minden évben Írország fővárosában, Dublinban randevúzik a kick-box-társadalom elitje, évről évre egyre brutálisabb számokkal riogatja a versenyzőket a versenynaptár legnívósabb és legnagyobb létszámot vonzó világkupája, az Irish Open. Az idei évben 33 ország 310 egyesületének harcosai szálltak harcba a négynapos tornán, ahol a rendezők 3431 nevezést regisztráltak.

Idén a Szegedi KirályTeam Kick-box Akadémia (Harmónia Verseny és Szabadidősport Egyesület) három utánpótlás-válogatott versenyzője (Nagy Bálint, Bárdos Inez, Haider Katrin) indult a világkupán pointfighting szabályrendszerben.

Bárdos Inez a kadett II. korcsoport –42 kilogrammos súlycsoportjában a legjobb 16 között egy brit lánnyal nézett farkas­szemet. A 8:3-ra megnyert párharcot követően egy amerikai lány várt rá a legjobb 8 között. Bárdos taktikus bunyóval, esélyt sem hagyva 4:0-ra győzött. Az elődöntőben egy ír lánnyal meccselt, akit 4:2-re múlt felül, a döntőben pedig szintén egy ír lány várt rá, aki élvezve a hazai pálya minden előnyét, a bírók támogatását, 7:6-ra győzött.

A második éve veretlen, kadett I. korcsoportú Nagy Bálint a +47 kg-os súlycsoportban 30 versenyző között a 32-es tábláról indult. Nagy a 32 között az orosz, a 16 között az északír ellenfelét is technikai KO-val (10 pontos különbséggel) verte idő előtt, ami ezen a szinten egyedülálló teljesítmény. A negyeddöntőben egy brit fiúval küzdött, akinek szintén nem adott sok esélyt, és 9:2-vel küldte haza. Nagy Bálint életét az elődöntőben egy nagyon jó képességű, technikás és taktikus német versenyző nehezítette meg, de egy végletekig kiélezett mérkőzés után (9:7) Bálint kezét emelte magasba a vezető bíró. A döntőben a másik ágról ismét egy brit fiú érkezett, aki szintén kénytelen volt meghajolni a szegedi előtt, 9:7-re megnyerve az ötödik meccsét is ismét a sportág trónjára ülhetett az Irish Openen.

Hasonló létszámú súlycsoport várta Haider Katrint is a kadett II-es lányok –60 kg-os súlycsoportjában. A 31 induló esetében is 32-es tábláról indulva kezdte meg a küzdelmeket a szegedi fiatal, aki a 32 és a 16 között is idegörlő küzdelemben 7:5-re győzött ír, majd brit ellenfelével szemben. A 4 közé jutásért pedig ismét egy hazai versenyző állta Haider Katrin útját, és önbizalomtól duzzadó bunyóval 7:1-re legyőzte ír riválisát, majd az elődöntőben egy holland várt rá. A lendület kitartott, és ellentmondást nem tűrően 5:1-re lelépte ellenfelét. A döntőben a brit lány szinte minden megmozdulása pontot ért a bíróknál, míg Haider több tiszta találata is honorárium nélkül maradt. Ez pedig azt eredményezte, hogy ismét egy 1 ponttal elveszített döntő következett (4:5).

A szegedi versenyzők versenyre való felkészülését Jároszkievicz Krisztián, Gyuris Gábor és Loós Csaba irányította.

Kosárlabda

Férfi NB I B csoport, U20, Zöld csoport, 24. forduló: Óbudai Kaszások–Vásárhelyi Kosársuli 62–76 (15–22, 14–28, 16–16, 17–10)

Vásárhelyi Kosársuli: Bodócsi 12/6, Kelemen N. 14/3, Balogh 2, Bálint 11, ACIMOVIC 20. Csere: Varga Á. 8/6, Kozma 3/3, Megyesi 4, Sirkó 2, Drávai. Vezetőedző: Tóth Tamás.

Röplabda

Dunszt Ferenc U13, fiú országos minibajnokság, Budapest: Szegedi RSE–Kunhegyes SE 3:0 (19, 17, 22), RÖAK Kaposvár Kék–Szegedi RSE 1:2 (–18, –19, 19), Szegedi RSE–Lőrinc 2000 2:0 (24, 22), Sümeg-Dabronc–Szegedi RSE 2:0 (20, 23). A Szegedi RSE kerete: Varga Benjamin, Elousta Dzsáfár, Márton Benedek, Szepesi Máté, Lázár Balázs, Bálint György, Takács Dániel, Fitor Partick, Verebes Máté, Makhult Levente, Simon Benedek. Vezetőedző: Varga Tamás.

Rövidpályás gyorskorcsolya

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület tizenöt versenyzővel vett részt a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban megrendezett utánpótlás országos bajnokságon. Az SZKE tagjai összesen 15 érmet zsebeltek be, köztük 6 aranyat, 6 ezüstöt és 3 bronzot. Az időeredmények tekintetében összesen 19 egyéni csúcsot futottak a gyerekek, ez is bizonyítja, hogy nagyszerű formában álltak rajthoz. A Budapest központú utánpótlás-válogatott kerettagok közül Somodi Maja (egyik távon sem talált legyőzőre), Kormányos Nina és Jászapáti Péter kimagasló eredményt nyújtottak, valamint az egyesülettel készülő Árendás Mihály és Liszli Gábor is dobogóra állhatott.

A következő megmérettetés az egyesület korcsolyázóinak a 17. Tisza-kupa nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolyaverseny, ahol négy új tag is próbára teheti magát március 13–15. között. A junior válogatottal Somodi Maja, Kormányos Nina és Jászapáti Péter az Európa-kupára utaznak március 20–22. között az oroszországi Kolomnába, ahol minden korcsoportban csak a legjobb 8 versenyző vehet részt.

Az SZKE összetett eredmények, F fiú: 7. Konkoly Áron, 11. Faragó-Szuhay Tamás. E lány: 12. Konkoly Sára (betegség miatt visszaléptetve), 13. Varga Tirza. E fiú: 2. Árendás Mihály. D fiú: 3. Liszli Gábor, 10. Vágfalvi Máté. C lány: 1. Somodi Maja, 3. Kormányos Nina, 6. Somodi Luca, 9. Tóth Katalin. C fiú: 11. Kalmár Botond, 15. Nagy Imre Ákos. B lány: 8. Szőke Petra. B fiú: 2. Jászapáti Péter. E–F fiú, 2000 méteres váltó: Szegedi KE (Árendás Mihály, Konkoly Áron, Faragó-Szuhay Tamás) elmaradt váltás miatt kizárva. C–D lány, 2000 méteres váltó: 1. Szegedi KE (Somodi Maja, Somodi Luca, Kormányos Nina). C–D fiú, 2000 méteres váltó: 5. Szegedi KE (Kalmár Botond, Liszli Gábor, Nagy Imre Ákos).

Vízilabda

Fiú gyermek I. osztály, alsóház, középszakasz, 1. forduló: Kaposvár–SZVPS 8–14 (1–2, 2–4, 2–5, 3–3). A szegedi gólszerzők: Leinweber 7, Körtvélyessy 3, Pörge 3, Horváth.

Fiú serdülő, I. osztály, alsóház, középszakasz, 1. forduló: Kaposvár–SZVPS 5–19 (0–3, 1–5, 2–8, 2–3). A szegedi gólszerzők: Lakatos 6, Berkó 4, Tanács 4, Mikházi 2, Horváth, Meleg, Katona.

Fiú ifjúsági, I. osztály, alsóház, középszakasz, 1. forduló: Kaposvár–SZVPS 7–10 (2–4, 2–4, 2–0, 1–2). A szegedi gólszerzők: Antal 3, Tanács 3, Szporny 2, Lakatos, Berkó.

Dél-kelet III., Piros csoport, 3. forduló: Printker SZVPS–Nagyvárad 15–9 (4–1, 3–0, 4–4, 4–4). A szegedi gólszerzők: Juhász 6, Oláh 4, Gedra 3, Leinweber, Balog. Printker SZVPS–Szentes 17–8 (4–2, 3–1, 6–2, 4–3). A szegedi gólszerzők: Lalia 6, Leinweber 3, Oláh 3, Juhász 3, Darvasi, Gedra. Printker SZVPS–Vojvodina 14–4 (4–0, 3–1, 4–1, 3–2). A szegedi gólszerzők: Lalia 8, Oláh 3, Juhász 3.

Prinker SZVPS-Szolnok 8–12 (2–5, 2–3, 1–3, 3–1). A szegedi gólszerzők: Leinweber 3, Lalia, Darvasi, Juhász, Gedra, Sztanó.