Pályán az utánpótlás

Jégkorong

Szekszárdi Jégmadarak–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű – nem számolják az eredményt

U12-es bajnokság, Sárga csoport, 6. forduló.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Varga Regő – Gombás Dávid, Rózsa Marcell, Csizmadia Ronald, Fábián Huba, Mák Márton – Molnár Ádám, Szabó Marcel, Börcsök Dóra, Csányi Botond, Kókai Márk – Ilisz Emese Tea, Kónya Koppány, Hemmert Gábor – Hemmert János (kapus). Edző: Maslac Michael.

Dunaújvárosi Acélbikák–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 9–5 (1–2, 5–3, 3–0)

U18-as bajnokság, középszakasz a 11-14. helyért, 3. forduló. Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Sebők Dominik Béla (74 százalék) – Pallós Bertalan, Ferró Norbert, Sánta William 1, Csányi Bence, Peceric Petar (1) – Sebők Krisztián Martin (1), Markulik Kende, Kozák Ákos 1, Vadkerti Zalán 1, Balogh Máté István 1 – Vastag Márk 1 – Hüvös Gábor Bendegúz (kapus, 83 százalék). Edző: Csiki Csaba.

Kézilabda

FKSE-Algyő–Ceglédi KKSE 19–24 (5–10)

Férfi serdülő bajnokság NB II Keleti csoport, Algyő, 75 néző: Vezette: Parádi, Újhelyi

FKSE: Hódi – Farkas 1, Pintér 2, Madarász 4, Üveges 10/1, Szekeres, Szilasi 2. Csere: Kőszegi (kapus), Vass G., Lesti, Temesvári, Katona, Czeglédi, Kovács, Gyürki, Bakacsi. Edző: Kovács Bence.

Kovács Bence: – Megvertük magunkat érzésem van, és remélem, a srácoknak is. A második félidőben volt egy jó periódusunk, feljöttünk egy gólra.

Nem kezdünk úgy mondatot, hogy „ha”, de ha így küzdöttünk volna végig, akkor más az eredmény. Sajnálom ezt a mérkőzést nagyon. Még annyi, hogy a játékvezetés a „no komment” kategóriát bőven kimerítette számomra. Köszönjük a szurkolást.

EUbility Group Békéscsabai ENKSE–FKSE-Algyő 36–30 (18–13)

Leány, ifjúságibajnokság, Békéscsaba 50 néző. Vezette: Osgyány, Tárnyik.

FKSE: Bodor – Lantos 2, Ács Zs.1, MIRCSE 4, Sulyok 7/2, TÚRI 9/2, BÉKÉSI 3. Csere: Szilágyi (kapus), Belovai, CZIFRA 4, Székesi, Igaz, Savanya, Megyeri. Edző: Gera Pál, Draxler Orsolya.

Draxler Orsolya: – Az első félidő elején lelkesen játszottunk: magabiztosan és fegyelmezetten. Ezt a teljesítményt hiányoltam a meccs további részében. Sajnos kevesen vagyunk, két bajnokságban is szerepelünk, de így kell megoldanunk. Rosszul bármikor lehet játszani, de lélektelenül soha. Örülök annak, hogy voltak, akik magukra vállalták a mérkőzést.

Optimum Solár-Békési FC–FKSE-Algyő 12–7 (6–3)

Fiú U 11-es bajnokság, D csoport, Békéscsaba.

FKSE-Algyő–Köröstarcsai SK 21–1 (10–1)

Az Algyő összeállítása: Nothof, Schleifer (kapusok), Búzás, Csamangó, Kucsera, Perneki, Rostás, Szögi B., Szögi M., Vass Z. Edző: Kotormán Attila.

PICK Szeged–Kecskemét 17–17 (4–10)

Fiú U15 gyermekbajnokság, 1. osztály, Felsőház, Szeged.

A csapat tagjai: Bozsó, Györki, Bacsa 3, Glasza 3, Csupor, Habuczki, Herczeg, Kószó 1, Laluska 3, Monoki 1, Nagy, Szilágyi, Szűcs 6, Urszuly.

Éles Kézisuli–PICK Szeged 24–25 (12–13)

Fiú U15 gyermekbajnokság, 1. osztály, Felsőház, Szeged.

A csapat tagjai: Bozsó, Györki, Bacsa 4, Csupor 1, Glasza, Habuczki 6, Herczeg 2, Kószó 1, Laluska 4, Losoncz, Monoki 2, Szűcs 3, Szekeres 1, Urszuly 1.

Teimel Róbert: – Az első mérkőzésen nem tudom, miért, de megilletődötten, fásultan játszottunk az első félidőben, aminek meg is lett az eredménye. A második játékrészre felébredtünk, és hétgólos hátrányt ledolgozva döntetlent értünk el. A tanulság: nem lehet így kezdeni egy mérkőzést. A második meccsen a srácok eksztázisban játszva, mindent beleadva küzdöttek, kitették a szívüket, lelküket a pályára, és ez meg is hozta az eredményt. Első győzelmünket arattuk az Éles Kézisuli ellen, amire nagyon büszke vagyok. Jó úton járunk, dolgozunk keményen tovább.

Elektromos–PICK Szeged II. 25–34 (10–16)

Férfi ifjúsági II. osztály, Kelet, 9. forduló, Budapest.

A szegedi gólszerzők: Érces 6, Zöldi 5, Csamangó 5, Juhász A. 4, Molnár 3, Dancsik 2, Szemán 2, Gercsó 2, Juhász K. 2, Császár 1, Szalai 1, Borbély 1.

Szabó Péter: – A vasárnap déli időpont nem igazán tetszett a csapatnak, ezért a mérkőzésen végig dekoncentráltak voltunk. Győzelmünk nem forgott veszélyben, már a meccs elején biztos előnyt építettünk ki, amit a lefújásig meg is tartottunk. Azonban a játékunk lassú volt, és rengeteg olyan hibát vétettünk, ami eddig nem jellemzett minket. Ez ma belefért, de vissza kell térnünk a régi kerékvágásba.

Axxo Energy Orosházi NKC–Kézilabda Szeged SE 21–19 (12–12)

Leány serdülő I. osztály 10. forduló, Orosháza, 70 néző. Vezette: Kiss Bence, Kiss József.

KSZSE: Löszter, Bödő (kapusok), Kovács, Lázár 1, MÓROCZ F. 7 (1), Gyömbér 1, Behan, Bozsoky 3, Keceli-Mészáros 4 (2), Simon B. 3 (1) Juhász F., Bajic, Lakos, Tanács.

Dobó Andrea: – A második félidei 10 perces gólcsendünk alatt 6 gólt kaptunk, amely eldöntötte a mérkőzést.

Gyermekbajnokság U14 területi, C csoport

Szentesi FKC–PC Trade Szeged 4–35 (17–2)

PC Trade Szeged: Majoros Gréta, Krammer Franciska (kapusok), Bajusz Boglárka 1, Báló Gréta 3, Barna Izabel 2, Gyuris Eszter 2, Kádár Luca 8, Maczkai Boglárka 1, Sohár Noémi 5, Szarvas Csenge 3, Szerafimovszki Vanda 10, Tanács Petra.

PC Trade Szeged–Mezőhegyesi SE 36–4 (16–4)

PC Trade Szeged: Majoros Gréta, Tóth Fédra (kapusok), Bajusz Boglárka 5, Báló Gréta 3, Barna Izabel 4, Gyuris Eszter 4, Kádár Luca 1, Maczkai Boglárka 3, Sohár Noémi 7, Szarvas Csenge 6, Szerafimovszki Vanda 2, Tanács Petra 1. Edző: Miklósné Kocsis Éva

Gyermekbajnokság U14 1. osztály

Eubility Group Békéscsabai ENKSE – PC Trade Szeged 6–22 (1–11)

PC Trade Szeged: Hargitai Norma, Bacsa Szilvia (kapusok), Bajusz Anna 3, Dani Zita 1, Dobó Kitti 1, Tóth Amina, Kapás Réka, Konkoly Zsuzsanna 5, Kószó Milla 3, Molnár Adélia, Réti Bíborka 2, Seres Liza 2, Tóth Sára, Vadkerti Luca 5.

Hódmezővásárhelyi LKC–PC Trade Szeged 12–27 (5–14)

PC Trade Szeged: Hargitai Norma, Bacsa Szilvia (kapusok), Bajusz Anna 3, Dani Zita 1, Dobó Kitti 4, Fejes Boglárka 3, Kapás Réka 3, Konkoly Zsuzsanna 1, Kószó Milla 1, Réti Bíborka 2, Seres Liza 1, Szöllősi Fanni 2, Tóth Sára 1, Vadkerti Luca 5.

Kosárlabda

Vásárhelyi Kosársuli–Knipl Kft. Bonyhádi KSE 116–55 (33–15, 30–15, 29–18, 24–7)

NB I/B U20 Zöld csoport, 11. forduló, Hódtói Sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Utasi B., Czékmán.

Kosársuli: VARGA Á. 19/12, Bodócsi 7/3, Kelemen N. 9, HARGITAI 16/6, ACIMOVIC 13. Csere: BÁLINT 20/3, Balogh 2, Belovai, Sirkó 7/3, Nánási 10, Kozma 7/3, Drávai 6/3. Vezetőedző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Ezt a mérkőzést is komolyan vettük végig, és nagyon jó felfogásban játszottunk, ezzel is megtisztelve ellenfelünket. Próbáltuk a stílusunkat és az akaratunkat minél jobban ráerőltetni a Bonyhádra. Kifejezetten örülök annak, hogy a kiegészítő embereink is nagyon jól szálltak be a meccsbe, lehetett rájuk számítani. Nem ez az első komoly különbségű győzelmünk letámadás nélkül is, jó úton jár az U20-as csapatunk, ezt kell tovább tökéletesíteni!

SZEDEÁK A–Szolnoki KA 49–82 (12–23, 15–19, 1 3–26, 9–14)

Fiú regionális kadettbajnokság, Szeged.

SZEDEÁK: Káposzta 10/3, Dweik 8, Tóth-Vizhúzó 8, Waldhauser 8, Balogh 7, Stifler 4, Pálfi 3, Hári-Kovács 1, Klein, Krisztin. Edző: Vezsenyi Zsolt.

Vezsenyi Zsolt: – Sok hibát javítottunk ki az előző heti meccshez képest. Azonban ezúttal az eladott labdáink miatt nem tudtunk egy jobb meccset játszani a szolnoki csapattal. Dolgozunk tovább!

Juniorbajnokság

Szedeák–Nagykőrös 46–70 (10–19, 10–17, 11–23, 15–11)

Szedeák: Sipos M. 4, Bodnár B. 3/3, Ónodi T. 6/6, Sisák E., Szathmári Sz. 14.cserék: Gonda M. 5, Laczi K. 4, Radócz Z. 6, Sipos B., Káposzta Sz. 2, Klein R. 2, Pap B.

Kiss Zsolt: – Botka Boti hiányában sajnos nagyon ritmustalan volt a támadójátékunk, ezt jól mutatja a 46 dobott pont.

Kiskunfélegyháza–Szedeák 59–81 (18–21, 11–27, 20–17, 10–16)

Szedeák: Botka B. 14, Sipos M., Ónodi T. 26/24, Sisák E. 2, Szathmári Sz. 14. Csere: Gonda M. 4, Bodnár B. 4, Sipos B. 2, Radócz Z. 2, Laczi K. 13, Káposzta Sz., Klein R.

Kiss Zsolt: – Második negyedbeli jó játékunknak köszönhetjük a magabiztos győzelmet, amihez kellett Ónodi remek dobóformája is. Vannak biztató dolgok, de rengeteget kell még gyakorolnunk, dolgoznunk.

Vízilabda

Leány ifjúsági:

Yordo Szentes–Szeged 26–4 (6–0, 8–0, 6–3, 6–1)

Yordo Szentes: Dong – Mácsai K. 4, Dömsödi 4, Bocskay 2, Kudella 2, Czirbus 3, Fodor 2. Csere: Tatár 2, Tóth F. 2, Héri A. 3, Csiszár 2. Vezetőedző: Törőcsik Attila.

Törőcsik Attila: – Ezen a mérkőzésen kipróbálhattunk olyan taktikai elemeket is, amelyeket később elővehetünk a rangadókon. Készülünk a soron következő összecsapásunkra!

Leány serdülő:

Yordo Szentes–Szeged 32–6 (12–1, 7–1, 7–2, 6–2)

Yordo Szentes: Héri N. – Mácsai K. 2, Dömsödi 7, Tóth F. 8, Mácsai E. 2, Bonca 9, Csiszár 1. Csere: Vincze D., Asztalos, Tatár, Kovács P. 1, Héri A., Boldizsár 2. Vezetőedző: Törőcsik Attila.

Törőcsik Attila: – Gólgazdag mérkőzésen magabiztosan győztünk. Most több játéklehetőséget kaptak a fiatalabbak is. Várjuk a következő találkozót.

Leány gyermek:

Yordo Szentes–Szeged 11–9 (4–2, 1–5, 4–2, 2–0)

Yordo Szentes: Varga N. – Bíró, Horváth Zs., Vincze D., Asztalos, Kovács P., Boldizsár. Csere: Héri N. (kapus), Dobos, Horváth L., Mácsai E., Versegi. Vezetőedző: Oltyán Gyula.

Oltyán Gyula: – Sok hibával, döcögősen gyűjtöttük be a három pontot. Ezen a héten megpróbáltuk feltárni a hibákat, majd Dunaújvárosban ugrunk vízbe vasárnap.

Szegedi Vízipóló Suli–SVSE 42–2 (10–0, 11–0, 11–0, 10–2)

Dél-keleti fiú gyermek II., alapszakasz, 1. csoport, 2. forduló.

A szegedi gólszerzők: Dudás 6, Lalia 5, Tatár 5, Tremmel 5, Piti 4, Nagy Á. 4, Mikházi 3, Oláh 3, Mádai 2, Mucsi 2, Szabó 2.

Dél-keleti gyermek IV. bajnokság, 1. forduló.

Szegedi Vízipóló Suli I.–Szolnok 6–3

zegedi Vízipóló Suli I.–Nagyvárad 19–5

zegedi Vízipóló Suli I.–Vojvodina 11–5

zegedi Vízipóló Suli I.–Eger 7–4

Szegedi Vízipóló Suli II.–Gyula 15–3

Szentes–Szegedi Vízipóló Suli II. 7–5

Szegedi Vízipóló Suli II.–AQUA SE 1–9

Szegedi Vízipóló Suli II.–Békéscsaba 2–14