Parádésan dobott Ante Krapic, a horvát légiós nem tudott aludni a DEAC elleni vereség után

A Debrecen ellen elvesztett hosszabbításos csatát követően alig találta a szavakat Ante Krapic: nem is csoda, hiszen a Naturtex-SZTE-Szedeák legjobbja volt ezen az estén az egyre inkább húzóemberré váló légiós, ám kimagasló teljesítménye mégsem ért győzelmet csapatának.

– Igen, nagyon csalódott voltam a meccs után, nem is tudtam aludni szombat éjszaka – kezdte lapunknak Ante Krapic, aki a meccset követő sajtótájékoztatón csak kereste a szavakat. Valószínűleg nem ő volt az egyetlen, aki így érzett a lefújást követően, hiszen hihetetlen izgalmak közepette kapott ki a Szedeák a Debrecentől: hiába volt azonban a szegedieknél az előny és a labda is a lefújás előtt nem sokkal, egy hiba után a vendégek kiegyenlítettek, majd a hosszabbításban be is húzták a meccset. – Pályafutásom egyik legkeményebb veresége volt a DEAC elleni mérkőzés. Fantasztikus volt a hangulat a csarnokban, megtiszteltetés a szurkolóink előtt játszani, köszönjük, hogy ilyen hangulatban játszhattunk. Tudom, hogy állhatnánk jobban is, mint egy győzelem és hat vereség, de azt is tudom, hogy hamarosan elindulunk felfelé – fogadkozott Krapic.

Krapic nem csupán remek teljesítményével (37 pont, 13 lepattanó, 8 kiharcolt fault) tűnt ki a mérkőzésen, hanem azzal is, hogy egyetlen másodpercet sem pihent a 45 perc során. Végig veszélyt jelentett a DEAC számára, a hajdúságiak pedig nem tudtak mit kezdeni vele.

– A meccs alatt úgy éreztem, két napon keresztül is tudnék játszani. Nagyon szerettünk volna nyerni, mert egy győzelem nyugalmat és önbizalmat hozhatott volna nekünk, ez viszont sajnos nem sikerült – tette hozzá a horvát játékos.

Krapic az elmúlt időszakban remekül játszik, a Pécs elleni szezonnyitót leszámítva minden meccsen 15 pont fölé jutott, hét forduló után 18.86-os átlagával az NB I/A csoport negyedik legponterősebb játékosa, és a VAL-értékeket tekintve is az előkelő hatodik helyen áll a ranglistában.

– A formám? Ez több dologból tevődik össze. Minden ed­­zésen keményen dolgozom, az edző bízik bennem, érzem a csapattársak és a családom támogatását is, Szegedre pedig az otthonomként tekintek mostanra. Remélem hasonlóan tu­-dom folytatni, és egy jó szezonnal tudjuk megajándékozni a szurkolóinkat – zárta Ante Kra­­­pic.