Pazar végjátékkal nyert Kecskeméten a Szedeák

Tizenöt pontos hátrányból felállva, fantasztikus utolsó negyeddel fordított és győzött Kecskeméten a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely ezzel megszerezte idei első idegenbeli sikerét.

Kerpel-Fronius Gáspár már a kispadon kapott helyet a Naturtex-SZTE-Szedeák tegnapi, kecskeméti mérkőzésén: nem volt ott azonban a súlyos sérülést szenvedett Wirth Ádám.

Az ebben a szezonban hazai pályán masszívan szereplő Kecskemét egy 8-0-s futásnak köszönhetően magához ragadta a kezdeményezést az első negyedben, így hiába volt meg a szegedi vezetés, gyorsan már a tíz pont körüli előnyért támadhatott a KTE. Ez a második negyed elejére Karahodzsics büntetőivel meg is lett, majd mindkét oldalon a triplák játszották a főszerepet. Ekkor volt, hogy négy magyarral volt pályán a Szedeák, amely 14 pontos hátrányba is került, de a félidő végére hatra faragta ezt Mayer Ákos kosarával – 39-33-nál jött is az időkérés a hazaiak mesterétől, Forray Gábortól. Djeraszimovics kosara zárta az első félidőt, így nyolc ponttal vezetett a Kecskemét a szünetben.

Ennél közelebb nem sikerült zárkózni, sok hiba jellemezte mindkét csapat játékát a harmadik negyedben, viszont ebből a KTE jött ki jobban, és Djuraszovics kosarával újra tíz pont fölött volt a hazai előny (54–41), amikor időt kellett kérnie Szrecsko Szekulovicsnak. Az utolsó negyednek azonban ebből a helyzetből, azaz a több mint tízpontos hátrányból kellett nekifutnia a Szedeáknak – ami pedig ezután következett, arra kevesen számítottak.

Az utolsó három percre egylabdás meccs kerekedett ebből, a parádésan játszó Morris Curry tempója után pedig már csak kettő pont volt a különbség, amikor ismét jött a kecskeméti időkérés. Curry, majd Miliszavjlevics tripláival a fordítás is sikerült, majd utóbbi keze nem remegett meg a büntetőknél sem, így végül tetemes hátrányát ledolgozva, megszerezte szezonbeli első idegenbeli győzelmét a Szedeák.

KECSKEMÉT-NATURTEX-SZTE-SZEDEÁK 78–81 (21–14,20–19, 21–15, 16–33)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 16. forduló, Kecskemét, 800 néző. Vezette: Kapitány, Farkas, Pozsonyi. (Várhalmi)

Kecskemét: WITTMANN 18/15, Thomas 14/9, Djeraszimovics 16/3, DJURASZOVICS 17/6, Karahodzsics 11. Csere: Molnár, Lewis, Hegedűs, Révész 2. Vezetőedző: Forray Gábor.

Naturtex-SZTE-Szedeák: MILISZAVLJEVICS 18/6, CURRY 28/21, Kerpel-Fronius B., Krapic 12/6, Asbury 17. Csere: Vágvölgyi, Kerpel-Fronius G. 2, Mayer 4, Olasz. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.