Pécsett bizonyítana a Vidux-Szegedi RSE

A férfi röplabda NB I-ben szereplő Vidux-Szegedi RSE vasárnap 15 órától megszerezheti az idény második sikerét, hiszen azzal a Péccsel találkozik, amellyel szemben eddig egyetlen győzelmét aratta.

Nehezen indult a bajnokság a Vidux-Szegedi RSE számára, de ez teljesen érthető: nyolc év után tért vissza a csapat az NB I-be, sokan nem rendelkeztek élvonalbeli tapasztalattal. Az első vereségek után egyre éhesebb lett a győzelemre a Tisza-parti együttes, majd meg­­tört a jég, a Lila iskolában diadalmaskodni tudott a Pécs ellen. Vasárnap 15 órától jön az említett találkozó visszavágója, a szegediek pedig a nyeretlen sereghajtó otthonában is győzni akarnak.

Volt egy mélypont a csapat­nál, hiszen a Sümeg elleni össze­­csapások is nyerhetőnek tűntek, viszont nyert szett nél­­kül otthon is kikapott az SZRSE. Úgy tűnik, a csapat kezd kijönni a gödörből, hiszen a MAFC és a Kecskemét ellen is biztató volt a játéka.

– Az előzményeket nézve tényleg a második győzelem a cél, de sajnos a betegségek miatt nem tudom, mi várha­­tó. Több fontos játékosunk is napokig nem tudott edzeni, így nehéz jósolni. Számunkra a tavaszi szezon még fontosabb, így minden lehetőséget megragadunk majd, hogy új játékelemeket gyakoroljunk – nyilatkozta Nusser Elemér vezetőedző.